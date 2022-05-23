為什麼有些人開始健身後月經就不來？認識「功能性下視丘性閉經」
我們想讓你知道的是
開始健身後，我們大多會格外重視自己的體態、飲食與訓練。減脂的過程中，如果熱量赤字過大（低熱量攝取，高熱量消耗）或是熱量赤字執行太久，都可能造成身體出現代謝適應。
所謂「次發性無月經症」，是曾經有月經，但現在超過三個月經週期或六個月以上月經沒來的情況。可能原因包括懷孕、高泌乳激素血症、荷爾蒙功能失調、卵巢機能異常、壓力、體重過輕／過重、飲食失調等等。
健身後月經失調的可能原因？
在排除其他病因（如基因、生理結構異常、卵巢功能異常等），月經失調的病因可能被歸為「功能性下視丘性閉經」（FHA）。
FHA主要分成三種：（1）精神壓力相關（2）體重減輕相關（3）運動相關
因壓力、體重與運動等原因，腦內下視丘的荷爾蒙釋放異常，致使下視丘分泌的促性腺激素與卵巢內產生的雌激素都受到影響。雌激素不足的情況下，因卵巢無法正常運作而出現閉經的狀況。
為什麼有些女生會在開始健身後，出現月經沒來的狀況？
代謝適應
開始健身後，我們大多會格外重視自己的體態、飲食與訓練。減脂的過程中，如果熱量赤字過大（低熱量攝取，高熱量消耗）或是熱量赤字執行太久，都可能造成身體出現代謝適應。
簡單來說，當你的身體發現長期能量不足，身體會從各方面減少能量消耗，以確保你能生存下去。生育相關的功能就可能會因此暫時停擺，如性慾下降與閉經等。
訓練強度
高強度／高容量的訓練會造成體內荷爾蒙的波動（GnRH、皮質醇、睪固酮等）。若一個人執行高強度／高容量的訓練又長期處在熱量赤字，可能會因為過多波動（高強度訓練）＋過少的恢復、調節能力（代謝適應） 出現腦內下視丘的荷爾蒙釋放異常，而出現閉經的現象。
飲食失調
過度節食（過高的熱量赤字或是長期的減脂）是造成停經的可能原因之一。除了熱量的考量外，營養素的攝取也需要注意。
每個人對於不同飲食習慣（低脂／低碳／間歇性斷食等）的生理反應都不太一樣，但飲食習慣的劇烈改變通常會影響體內荷爾蒙的水平。盡量避免大幅度地改變飲食習慣，循序漸進會更有利身體調節體內平衡。
此外，微量營養素的攝取也同樣重要。飲食並不只是要顧及三大巨量營養素，各種微量營養素（維生素與礦物質）對於身體機能的維持也是必須的。雞胸肉＋花椰菜＋白飯可能是很多健身人的食物首選。但如果餐餐都這樣吃，會攝取不到許多其他必要的微量營養素。
體重減輕／體脂下降
體重過輕或是體脂過低都有可能影響荷爾蒙的分泌。顯著的體重減輕／體脂下降通常是過高或過久的熱量赤字所造成的結果。如果你減重／減脂的過程遇到停經的狀況，你也許需要重新考慮你的減脂速率，或是暫時提高你的熱量攝取。
體脂不低就不會月經失調嗎？只有瘦的人才會有月經失調的問題嗎？
體脂低不代表一定會月經失調，月經失調也不僅是瘦的女生才會遇到的問題。
有些女生體脂偏低，但她們攝取的熱量足以支撐她們的活動與身體機能。體脂低不代表身體一定處在代謝適應的模式。
體脂低於多少可能會出現月經失調呢？這是許多人常有的疑問。但其實體脂和月經並沒有被證實出有直接的關聯。除了體脂以外，基因、熱量赤字、飲食習慣、生活作息等都可能與月經失調有關。
也許你的體脂不低，但你在開始健身與飲控後出現了月經失調的狀況，千萬不要不當一回事！月經失調常常是身體發出的訊號，告知你需要多注意身體的健康。以一般人來說，這時候還是先請暫緩減脂計畫並尋求專業人士的幫助。
參考資料
- Functional hypothalamic amenorrhea and its influence on women’s health
- Amenorrhea: An Approach to Diagnosis and Management
- Athletic amenorrhea: energy deficit or psychogenic challenge?
- Athletic amenorrhea: lack of association with body fat
本文經Nuli.女力app授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。