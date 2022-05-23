為什麼有些人開始健身後月經就不來？認識「功能性下視丘性閉經」

所謂「次發性無月經症」，是曾經有月經，但現在超過三個月經週期或六個月以上月經沒來的情況。可能原因包括懷孕、高泌乳激素血症、荷爾蒙功能失調、卵巢機能異常、壓力、體重過輕／過重、飲食失調等等。

健身後月經失調的可能原因？

在排除其他病因（如基因、生理結構異常、卵巢功能異常等），月經失調的病因可能被歸為「功能性下視丘性閉經」（FHA）。

FHA主要分成三種：（1）精神壓力相關（2）體重減輕相關（3）運動相關

因壓力、體重與運動等原因，腦內下視丘的荷爾蒙釋放異常，致使下視丘分泌的促性腺激素與卵巢內產生的雌激素都受到影響。雌激素不足的情況下，因卵巢無法正常運作而出現閉經的狀況。

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為什麼有些女生會在開始健身後，出現月經沒來的狀況？

代謝適應

開始健身後，我們大多會格外重視自己的體態、飲食與訓練。減脂的過程中，如果熱量赤字過大（低熱量攝取，高熱量消耗）或是熱量赤字執行太久，都可能造成身體出現代謝適應。

簡單來說，當你的身體發現長期能量不足，身體會從各方面減少能量消耗，以確保你能生存下去。生育相關的功能就可能會因此暫時停擺，如性慾下降與閉經等。

訓練強度

高強度／高容量的訓練會造成體內荷爾蒙的波動（GnRH、皮質醇、睪固酮等）。若一個人執行高強度／高容量的訓練又長期處在熱量赤字，可能會因為過多波動（高強度訓練）＋過少的恢復、調節能力（代謝適應） 出現腦內下視丘的荷爾蒙釋放異常，而出現閉經的現象。

飲食失調

過度節食（過高的熱量赤字或是長期的減脂）是造成停經的可能原因之一。除了熱量的考量外，營養素的攝取也需要注意。

每個人對於不同飲食習慣（低脂／低碳／間歇性斷食等）的生理反應都不太一樣，但飲食習慣的劇烈改變通常會影響體內荷爾蒙的水平。盡量避免大幅度地改變飲食習慣，循序漸進會更有利身體調節體內平衡。

此外，微量營養素的攝取也同樣重要。飲食並不只是要顧及三大巨量營養素，各種微量營養素（維生素與礦物質）對於身體機能的維持也是必須的。雞胸肉＋花椰菜＋白飯可能是很多健身人的食物首選。但如果餐餐都這樣吃，會攝取不到許多其他必要的微量營養素。

體重減輕／體脂下降

體重過輕或是體脂過低都有可能影響荷爾蒙的分泌。顯著的體重減輕／體脂下降通常是過高或過久的熱量赤字所造成的結果。如果你減重／減脂的過程遇到停經的狀況，你也許需要重新考慮你的減脂速率，或是暫時提高你的熱量攝取。

體脂不低就不會月經失調嗎？只有瘦的人才會有月經失調的問題嗎？

體脂低不代表一定會月經失調，月經失調也不僅是瘦的女生才會遇到的問題。

有些女生體脂偏低，但她們攝取的熱量足以支撐她們的活動與身體機能。體脂低不代表身體一定處在代謝適應的模式。

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體脂低於多少可能會出現月經失調呢？這是許多人常有的疑問。但其實體脂和月經並沒有被證實出有直接的關聯。除了體脂以外，基因、熱量赤字、飲食習慣、生活作息等都可能與月經失調有關。

也許你的體脂不低，但你在開始健身與飲控後出現了月經失調的狀況，千萬不要不當一回事！月經失調常常是身體發出的訊號，告知你需要多注意身體的健康。以一般人來說，這時候還是先請暫緩減脂計畫並尋求專業人士的幫助。

參考資料

本文經Nuli.女力app授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航