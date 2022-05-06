SurveyCake客製化表單設計，打造企業專屬識別問卷

建立專屬識別樣式，量身訂作問卷網域及使用者介面

把握每一個讓消費者記住你的時刻

為了加深品牌在消費者心中的印象，企業會依據企業識別系統（CIS），努力營造統一的視覺風格和加強品牌露出。

在體驗為王的時代，統一視覺風格可以使顧客產生品牌認同感，降低消費疑慮，促進購買、轉換機率。為顧客打造舒服統一的視覺環境，不僅能加強品牌印象，成功引導顧客的消費選擇，也能給顧客一個完整的消費體驗，促使下一次消費。

同樣的道理也適用於問卷表單：試想舉辦活動時，行銷宣傳包裝很好，但顧客點進活動報名表時，卻發現表單陽春不符合企業視覺，造成視覺體驗中斷。一旦視覺體驗中斷，顧客就容易跳脫企業所營造的消費情境，進而增加轉換的門檻。

了解表單視覺的重要性，下一步該怎麼做？

為了協助你打造專屬的企業表單，依據企業識別系統建立專屬識別樣式，SurveyCake 為你客製化問卷網域、使用者介面、載入畫面及LOGO露出。

問卷網域

問卷連結是填答者進入問卷的入口。在進入問卷時，若企業名稱出現在問卷連結上，不僅讓問卷和企業更切合，也能讓顧客作答時更安心。

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將企業名稱嵌入問卷網址內，SurveyCake協助你完善企業表單的整體性。

使用者介面

客製化問卷介面，最有助於企業自由發揮自有風格。將企業專屬CI色作為問卷主視覺色調，第一眼就抓住填答者眼球，下圖以SurveyCake為例。

Photo Credit：SurveyCake

藉由客製化問卷介面，將整份問卷塑造為企業自有服務的一環，讓顧客填答時更加感同身受。

載入畫面

進入正式問卷前，填答者會在載入畫面loading等待問卷內容出現。在等待loading的時間，你可以嵌入你的企業LOGO，進一步增加品牌曝光。

Photo Credit：SurveyCake

在載入頁面等待loading時，填答者的雙眼只會盯著螢幕。於此頁嵌入你的企業 LOGO，抓住任何增加曝光的機會！

問卷 LOGO

一般透過SurveyCake建立問卷，問卷下方會露出SurveyCake的LOGO。為了完善企業問卷的整體性，我們可以協助替換為你的企業LOGO。

Photo Credit：SurveyCake

曝光LOGO於問卷中，不僅能加強視覺統一，更能加深填答者的品牌印象。

為了協助你統一企業問卷風格，加強視覺消費體驗、加深顧客品牌印象，我們誠心推薦你試用 — 專為企業打造的專屬識別樣式方案。

專屬識別樣式方案，包含在SurveyCake 企業版。想要客製化問卷介面，了解更多如何透過SurveyCake加強貴公司的競爭優勢，歡迎隨時與我們的銷售代表聯繫。

本文經SurveyCake官方部落格授權刊登，原文發表於此。

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SurveyCake 是一個台灣開發的企業級雲端問卷服務，我們希望連結所有與問卷有關的接觸點。歡迎追蹤我們的 Blog 掌握最豐富的文章訊息，也歡迎附上原文連結分享給更多人知道。

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責任編輯：Joanna

核稿編輯：Street