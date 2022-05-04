鴻海研究院執行長李維斌：AI塑造的環境就像是廚房，駭客蟑螂找到價值就會攻擊

鴻海研究院執行長李維斌今（4）日出席DIGITIMES、人工智慧基金會、IC之音、科技報橘共同主辦的2022 Taiwan AI EXPO表示，「資安這檔事，講起來重要，做起來次要，忙起來不要」；在AI時代下Cyber Security就像防蟑螂一樣，只要AI模型有價值就會被攻擊，尤其是自駕車失控代價將非常大。

受到俄烏戰爭影響，「網路戰」再度受到關注

隨著俄烏戰爭開始，地面戰火不斷，同時網路資安交鋒也在空中上演。

根據《華爾街日報》指出，俄羅斯的網路戰能力聞名於全球，許多投資者擔憂受到莫斯科當局的網路攻擊，導致網路資安企業身價水漲船高，一時之間，資安問題又成為全球矚目的議題。

Wedbush的分析師Dan Ives強調，受到網路戰爭的威脅，又讓許多美國資安類股有望飆升，其中包含Palo Alto Networks Inc.（PANW）、Zscaler Inc.（ZS）、CrowdStrike Holdings Inc.（CRWD）等。

事實上，近年因為Web 3.0的發展，有越來越多的資安問題開始浮現。例如：去（2021）年6月，巴西肉品加工業者JBS遇到癱瘓性網路攻擊，將導致食品供應鏈中斷並推高食品價格。

在台灣方面，根據國際資安公司BlackFog報告指出，2020年台灣就有超過10家以上的上市櫃企業遭駭，其中最大的受害者就是筆電大廠仁寶，以及工業電腦大廠研華，2家企業共受害超過新台幣10億元。

過去許多人認為，可以借重AI技術協助企業重新補破網，但未料反叢生更多資安問題，過去懸而未解的困境還沒有得到解決，新的問題又相繼而生，例如機台預防保養要靠AI、車輛自動駕駛要靠AI，倘若遇到了網路攻擊，受害將比以前更深且廣。

鴻海研究院執行長李維斌指出，在AI時代資安問題越來越具挑戰，然而「資安這檔事，講起來重要，做起來次要，忙起來不要」。意味著，大家都知道資安的重要，但是目前在實踐上仍有許多努力空間。

「AI模型」具有價值像是廚餘，將遭到駭客蟑螂攻擊

他進一步說明，AI模型本身具有價值，就有可能被駭客攻擊，一但AI模型受到干擾而出錯，往往後果就會非常嚴重。李維斌舉例，以自駕車而言，其學習模組就可能會自己跑出去，掉入駭客的陷阱，如果自駕系統受到影響，安全上就會造成極大疑慮。

李維斌強調，未來AI放在情境中，複雜程度會大幅提高。他以蟑螂比喻Cyber Security的問題，AI塑造了一種環境像是廚房，許多廚餘勢必引來蟑螂圍剿。此外，AI帶來的新威脅和脆弱點，包含：CIA、CIO&CISO的思維轉變等。

然而，AI發展已經邁向落地應用，應該借鏡資安歷史發展，AI安全性是一個重要的議題，AI攻擊、防禦技術就像是軍備競賽，他呼籲企業組織要及早關注、布局、投入共同迎接AI賦能新時代。

值得注意的是，李維斌認為AI本身是沒有問題，但就怕有心人利用AI的某些特性操弄它。他解釋，操控分成2種途徑：一種是操縱訓練數據、ML模型架構，在特殊情況下才會被誘發；其二則是用操縱測試數據的方式將導致機器學習模型（ML）的錯誤輸出，通常稱規避攻擊（Evasion Attack）。

面對未來，人工智慧安全風險管理將是一個複雜且相對新的領域，而廣泛受到AI影響的面相包含個人、團體、組織還有社區，可以說是無所不在。因此，識別管理人工智慧的安全風險和影響，需要廣泛的視角還有利益相關者共同參與。

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核稿編輯：翁世航