民進黨台北市議員初選總評：派系大亂鬥、血統沒路用，地方組織經營絕對勝過嘴砲空氣票

文：台北聞人

台北市議會是全國知名度最高的地方議會，也是許多優秀政治人物的搖籃。因為台北的首都地位以及媒體關注度，讓台北市議員被稱為「全國最難當的議員」。

民進黨自從創黨以來，在台北市議會都能佔有席次，第10屆曾經只有17席，到第12屆一口氣衝到27席，上一屆因為大逆風的情況使得席次慘跌到只剩19席。今年在疫情影響之下，加上第三勢力面臨整併階段，市黨部在議員席次提名趨於保守的26席。

台北市第一選區（士林北投）

簡評：舊謝系大亂鬥，湧言會插旗北市 現任： 林世宗 （正國會）， 陳慈慧 （扁系）、 鍾佩玲 （綠色友誼連線）

新人： 林延鳳 （湧言會）、 陳賢蔚 （新潮流）、紀建漢（無派系）、許智全（無派系，親近綠色友誼）、陳嘉行（英系）

提名席次： 五席（畫底線者為初選出線者）

士林北投是民進黨傳統優勢選區，愈在優勢選區提名可以愈大膽，民進黨曾在2014年一口氣提名六席全上。但是在今年前景不明的情況下，市黨部還是採取保守策略提名五席，更加壓縮了新人的空間。

除了現任三位有傳統地方優勢以外，陳賢蔚繼承吳思瑤所留下的政治遺產，加上新潮流這四年來全力協助下，讓陳賢蔚本來可以穩穩提名；但這一切在焦糖陳嘉行出現以及兩位里長參選後都亂掉。

陳嘉行毫無地方基礎是毋庸置疑，但他的網路高聲量來勢洶洶，不過陳嘉行很明顯不知道初選的運作模式，初選最重要的不是網路聲量，而是取決於基層組織經營，這尤其在現任新人一起初選的民進黨更加明顯。

雖然英系立委大咖全力加持，但初選陳嘉行暴露出對選舉外行的弱點，其中最重要的關鍵還是在於福國路的北區服務處這個話題。

福國路的北區服務處是謝長廷在議員任內時所設立，對於台北民進黨系統來說有如聖地一樣。過去莊瑞雄長期使用這個服務處，當謝長廷之子謝維洲當選議員後也曾接手。但是謝維洲退出政壇、謝長廷赴日，讓謝系分崩離析。林延鳳出身謝系，又曾當過莊瑞雄的辦公室主任；而投靠英系的莊瑞雄也發聲挺陳嘉行，因此這次民進黨在第一選區的初選要說是舊謝系的內戰也不為過。

這次選戰暴露出英系在都會區的無力，尤其莊瑞雄曾經經營士林北投許久，沒辦法把自己的樁腳系統轉移到陳嘉行身上，也或許這些系統早就已經效忠林延鳳。

在現任已經有兩個女性，加上陳賢蔚有新潮流力挺的情況下，陳嘉行陣營很清楚自己的對手只有林延鳳，因此不斷的在空戰上與林延鳳針鋒相對，但反作用力卻讓陳嘉行無法承擔。由於陳嘉行的來勢洶洶，加上缺乏地方經營，讓傳統上應該是莊瑞雄的樁腳系統一口氣就倒戈到林延鳳身上，讓台北舊謝系之戰暫時由湧言會先勝一籌。

台北市第二選區（內湖南港）

簡評：反高嘉瑜勢力集結，叛將終究是叛將 現任： 李建昌 （新潮流）、 江志銘 （正國會）

新人： 何孟樺 （英系）、陳又新（前社民黨）、許菡芸（民主活水）

回鍋： 王孝維 （英系靠湧言會）

提名席次：四席（畫底線者為初選出線者）

內湖南港上一屆高嘉瑜在這裡狂掃三萬票，足足有兩席議員當選空間。加上現任只有兩席的情況下，讓各派系對於內湖南港摩拳擦掌。何孟樺早早就宣布要參選，王孝維在市黨部主委選舉中失利後捲土重來，另外原本前年傳出湧言會要提名陳乃瑜，最後陳乃瑜卻投到正國會跑去新店選。而這屆市黨部保守提名之下，還是預計提名四席。

高嘉瑜在派系林立的民進黨是很特殊的存在，支持高嘉瑜的人認為她是民進黨最後良心，討厭她的人認為她只顧自己。因此高嘉瑜在這次選舉中，選擇幫以空戰和第三勢力叛將為主力的民主活水站台一點也不奇怪。但民主活水忽略了一點，那就是民進黨的初選制度使得地方組織經營的比重很高，這與內捲化的國民黨完全不同。

換句話說，如果今天是用國民黨的初選制度，可能許菡芸可以在初選中獲勝。

高嘉瑜的言論不受傳統民進黨地方組織青睞，立委可以擊敗李彥秀完全靠著民進黨在外敵優勢時會團結在一起的傳統。因此在初選幾乎是反高嘉瑜勢力的反撲，讓與高嘉瑜色彩相近的陳又新和許菡芸完全無法獲得地方組織支持。

所以，媒體會對於許菡芸民調比王孝維還低感到意外，但熟知地方生態的人，會一眼看出民主活水的問題在於欠缺組織經營，只要組織願意支持，就有人願意在家等電話。許菡芸和陳又新的支持者大多是空氣，空氣會上網、會發廢文、會寫臉書、會拍IG，但是絕對不會接電話，可能家裡連市話都沒有。

Photo Credit: 中央社 港湖立委高嘉瑜

相比之下，以碧山巖附近為本陣的王孝維在這上面就有許多優勢，上一屆拿下一萬一千多票，只是高嘉瑜掃太多使他落選，但王孝維的基層實力還在，讓他能夠擊敗兩個年輕人通過初選。

而何孟樺無疑是民進黨其他政治人物「消滅高嘉瑜陰謀論」的實踐，何孟樺深受大老闆蔡英文的垂愛，也是「小英女孩」之一，加上獲得新潮流大老邱義仁支持，使得新系和英系意外聯手，何孟樺也獲得提名，走出了「消滅高嘉瑜」的第一步，接下來看民進黨會不會在這區有別人出來和高嘉瑜挑戰立委。

台北市第五選區（中正萬華）

簡評：血統在民進黨不存在，一切靠實力 現任： 劉耀仁 （扁系）、 吳沛憶 （英系）、周威佑（新潮流）

新人： 洪琬臻 （正國會）、 邵維倫 （新潮流）、康家瑋（湧言會）、謝孟羽（民主活水）

提名席次：四席（畫底線者為初選出線者）

這區是綠營優勢選區，正因為是優勢選區，搶的人才多，但市黨部卻沒有大幅提名，反而維持四席，讓地方一度好奇市黨部主委吳怡農是不是只是蓋章機器。

在挺過林昶佐罷免後，這區也出現化學變化。有意交棒的周威佑卻延到年前才宣布，原本想要捲土重來的顏聖冠也不敢輕舉妄動，使得各派系盡快各就各位。

康家瑋的爺爺是康寧祥的堂弟康水木，但康寧祥在黨外到民進黨有特殊地位，因此打出康寧祥名號希望獲得傳統選民支持。但是康家瑋忘記的是，民進黨不是以血統，而是實力決定一切，「台灣之孫」陳致中違紀參選立委一樣會被開除黨籍。那康家瑋怎麼會覺得打出康寧祥就可以過關呢？

其實最晚出現的反而是唯一女性新人洪琬臻，靠著正國會系統奧援下，洪琬臻撂倒早早就出來跑的康家瑋和謝孟羽。至於邵維倫，因為周威佑怕太早宣布不選議員，被人臆測要搶林昶佐留下的一席立委，因此在林昶佐罷免案結束後才宣布交棒。而周威佑也拼命將自己的系統轉移到邵維倫身上，加上新潮流傳統上培育助理就是在地方經營扎根深入，讓邵維倫有辦法脫穎而出。