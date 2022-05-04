美國公司出售600間墮胎診所手機定位資料，反墮胎團體將能瞄準就診女性投放廣告？

美國高院昨（3）日疑似流出一份大法官意見草稿，內文推翻墮胎權里程碑「羅訴韋德案」判決，讓女性墮胎自主權走入歷史。在此同時，美國一間定位數據公司，被指控出售與墮胎診所有關的資訊，包含前往診所的人們來自哪裡、停留多久。一旦流出的草案真正發布，這些數據恐怕會引起更大爭議。

根據《The Vice》報導，草稿發布後，可能會有更多尋求或提供墮胎服務的民眾受到監控或騷擾。任何人都能夠在公開市場上，購買並使用這些墮胎診所的位置數據，其中當然包含執行反墮胎業務的警察。

可能購買數據的不只是公務單位，事實上，反墮胎組織早已開始使用數位工具。2016年，和反墮胎與基督教團體合作的廣告商CEO，瞄準曾出現在「計劃生育診所」（Planned Parenthood）的女性，投放廣告、試圖改變他們墮胎的決定。

販售定位數據引發後續諸多問題，例如為何公司要獨立出售有關墮胎診所的數據，以及在購買數據時、是否要擬定更多保護措施。尤其在德州的心跳法案通過、墮胎幾乎被全面禁止後，德州若有人需要墮胎服務，就得前往其他州的診所，而定位數據就有可能識別出這些資訊。

《The Vice》指出，出售數據的公司是「SafeGraph」，該公司從人們手機裡安裝的應用程式中得到定位數據。應用程式的開發人員，通常會在程式中安裝軟體開發工具套件（SDK），藉此傳送用戶的定位數據給公司盈利。不過，這些用戶通常並不知道自己的手機正在收集定位數據，甚至販售給第三方。

SafeGraph的產品中，將「計劃生育診所」歸類為可追蹤的「品牌」，這個產品涵括全美600多間診所的位置，一組定位數據產品是該診所一週的位置數據，價值超過160美元（約4700元新台幣），包含人們前往診所的頻率、停留時間、從哪裡來、往哪裡去等資料。

美國CDC也花42萬美元買數據，了解民眾是否遵守宵禁

當然，SafeGraph不止出售與墮胎診所相關的定位數據，《The Vice》的另一則報導指出，美國疾病管制與預防中心（CDC）向他們購買了全美數千萬部手機的定位數據，以分析民眾是否遵守宵禁，還有誰出入幼稚園、小學和中學。

CDC向SafeGraph支付42萬美元（約1240萬新台幣）交換一年的定位數據，一份2021年的相關文件強調了這些數據的重要性。

從COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行開始，手機的定位數據確實成為一種有用的工具，包括《紐約時報》在內的多家媒體機構，使用定位數據來分析人們在解除封城後都去了哪裡，並發現窮人的社區沒有辦法像有錢人的社區一樣，讓居民就地躲避疫情。

儘管使用定位數據能夠更深入了解疫情的傳播，但也引發反對聲浪。美國的保守派及反疫苗組織認為疫苗護照是跟蹤和監控工具，《The Vice》的報導指出，陰謀論團體QAnon發起人尼莫斯（Dustin Nemos）曾在Telegram上表示，疫苗護照被用來建立一個全新的監控社會，「我們所享有的自由將成為遙遠的記憶。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺