本土新增2萬8420例，一名打過3劑疫苗、無慢性病史的20多歲女器官衰竭死亡

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增2萬8487例COVID－19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例， 分別為2萬8420例本土個案及67例境外移入（20例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增5例死亡。

指揮中心表示，今日新增之2萬8420例本土病例，為1萬3664例男性、1萬4744例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（1萬151例）、臺北市（5538例）、桃園市（4814例）、臺中市（1680例）、高雄市（1021例）、基隆市（1003例）、臺南市（795例）、新竹縣（542例）、宜蘭縣（525例）、花蓮縣（450例）、屏東縣（428例）、彰化縣（313例）、雲林縣（257例）、苗栗縣（194例）、新竹市（182例）、嘉義縣（140例）、南投縣（138例）、臺東縣（117例）、嘉義市（72例）、澎湖縣（34例）、金門縣（20例）、連江縣（6例），相關疫情調查持續進行中。

新增5名死亡個案，一位20多歲女施打3劑疫苗、無慢性病史

指揮中心指出，今日新增5例本土病例死亡個案，為2例男性、3例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案。確診日介於今（2022）年4月27日至5月2日，死亡日期介於4月29日至5月2日。

指揮官陳時中說明，目前國內輕症者為14萬7427例，佔99.75％，中症為0.22％，重症為0.03％，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明新增5位死亡個案的狀況。

羅一鈞指出，一名個案為20多歲女性，曾接種3劑疫苗，沒有慢性病史。該女4月26日發燒、腹瀉快篩陽性，隔天確診並採居家照護。期間約3天持續腹瀉、腹痛、嘔吐，送急診後發現有脫水休克症狀，住院至加護病房，隔日呼吸窘迫、插管接呼吸器，使用瑞德西韋治療。5月1日發生心室顫動，急救無效過世。羅一鈞說明，該女病程總共6天，為病程疾速變化個案。一度懷疑為合併細菌感染，不過經血液培養沒有發現細菌跡象，死因研判為新冠肺炎合併敗血性休克與多重器官衰竭。

另外4位死亡個案皆為70多歲以上長者，多患有慢性疾病，有些選擇安寧治療，1位有糖尿病個案發燒送醫，急救無效死亡。

輕重症分流調整，80歲以下輕症不收治住院

陳時中說明，即日起調整COVID－19確定病例輕重症分流收至原則。

中／重症之確診者，收治於醫院。 無症狀／輕症之成人確診者：年齡80歲（含）以上或懷孕36週，收治於醫院。年齡70－79歲、65－69歲且獨居者、懷孕35週以內，或無住院需要但不符合居家照護條件者，安排入住加強版集中檢疫所／防疫旅館。年齡69歲（含）以下，且符合居家照護條件、非65－69歲獨居者，採居家照護。 無症狀／輕症之兒童：出生未滿3個月且有發燒、出生3－12個月且高燒（>39度），且經醫師評估有住院治療必要者，收治於醫院。前開條件以外之兒童，符合居家照護條件者採居家照護。不符合居家照護條件者，則由照顧者陪同收治於加強版集中檢疫所／防疫旅館。 例外情形：不符居家照護健康條件之無症狀／輕症確診者，如本人或其法定代理人要求希望採居家照護，經醫療人員評估後，得採取居家照護。 無症狀／輕症之血液透析病人，得依地方衞生局規劃，安排居家照護，並於指定之透析診所或醫院接受血液透析治療。 醫院收治之無症狀／輕症確診者，住院天數以不超過5天為原則，倘經醫師評估已無住院醫療需求，且符合解除隔離條件者，得由醫院先行安排出院。未符合解除隔離條件者，下轉返家進行居家照護至隔離期滿。確診者所需「嚴重特殊傳染性肺炎解除隔離治療通知書」或「嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書及提審權利告知」等行政表單，得由醫院通知衛生局補行開立。

陳時中表示，有關網路上傳出政府採購快篩試劑較他國昂貴為不實訊息。與新加坡、泰國、日本等主要國家價快篩試劑價格相比，台灣政府提供的快篩試劑價格在合理範圍，也更低。未來政府也將持續以每天供給39萬人份、190萬劑的量能穩固防疫量能。

指揮中心發言人莊人祥鼓勵，加強18歲以下兒童與青少年疫苗接種狀況追蹤。「Taiwan V－Watch疫苗接種－健康回報」自昨（3）日起，將小於18歲的兒童及青少年納入追蹤監測對象，經由父母手機在疾管家介面申請加入，代為填寫接種後健康回報。

指揮中心指出，針對該族群接種各廠牌、各劑別苗並加入V－Watch的前6萬名註冊者，將會進行主動追蹤，如遇有民眾回覆接種後出現嚴重身體不適或就醫等情況，將以LINE推播提醒民眾及時因應處置，掌握疫苗接種後不良反應個案的實際症狀及通報後的適切因應。

陳時中說明，昨天疫苗共施打7萬2630劑，第1劑涵蓋率為84.98％，第2劑為80.23％，第3劑為60.33％，符合第3劑施打資格者為84.81％。陳時中呼籲大家盡快打疫苗，指出現在正是疫情高峰要起來的時候，施打疫苗對社區防疫和自己的健康一定有幫助。

羅一鈞補充，國外研究指出新冠肺炎患者有腦霧，認知功能短期受損，導致記憶或算數功能變得遲鈍等症狀，多為短期影響。台灣目前才在疫情爆發階段，目前健保有成立染疫康復者門診，持續蒐集染疫併發症資料，至少要蒐集6個月以上才能確認新冠肺炎是否有長期影響。

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核稿編輯：羅元祺