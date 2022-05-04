2022/05/04,
生活

電通商業顧問攜手全聯成為「2022 創新商務獎」大贏家 「PX Pay滿月紅利」獲頒評審團大獎與最佳商務模式類金獎

電通商業顧問攜手全聯成為「2022 創新商務獎」大贏家 「PX Pay滿月紅利」獲頒評審團大獎與最佳商務模式類金獎

我們想讓你知道的是

電通行銷傳播集團旗下電通商業顧問(dentsu Consult)，與全聯實業股份有限公司共同策畫的「PX Pay滿月紅利 – 每月配紅利 越買越多利」，近日榮獲由《數位時代》主辦，素有數位創新奧斯卡之稱的「2022創新商務獎」最佳商業模式類金獎以及評審團大獎兩座首獎肯定，成為全場大贏家。

為了推動企業數位化，全聯於2019年5月推行PX Pay行動支付，目前實際註冊數已超過800萬人，是台灣前三大的行動支付之一。電通商業顧問團隊協助全聯整合顧客及交易資料，建立龐大的全聯數據中台，而透過數據分析全聯來店超過1600萬會員的交易發現，近年因疫情影響導致消費型態的改變，全聯會員的整體進店頻次開始出現下滑的現象，此外，初期PX Pay採單筆的消費金額門檻回饋，這讓部分會員覺得單筆滿額的門檻過高，沒有提供有效的活動參與誘因。因此，全聯與電通商業顧問重新設計會員激勵機制，並於2021年9月1日正式推出台灣零售產業首創「以月為單位」的「PX Pay滿月紅利」會員新制度。

「PX Pay滿月紅利」將會員分成銅、銀、金、鑽石4個分級回饋級距，打破單筆消費門檻的限制，讓小額消費也能輕鬆累積，獲得回饋。同時，藉由每周追蹤比對每位會員的消費習慣，開發「達檻預測模型」及「個人化購買時間商品推薦模型」，優化顧客體驗流程，在APP首頁也設計了視覺化的達標路線與個人化的提醒機制，以提高會員每月金額達檻機率。活動首月推出，實際營運成效超乎預期，ROI高達五倍；推出後半年，PX Pay的會員黏著度以及每月活動參與率也都持續提升。

電通行銷傳播集團數位長邵懿文(Freda Shao)指出：「『PX Pay滿月紅利』的定位在於幫助會員實現每月都能自主配紅利的美好生活，我們透過商業分析了解顧客需求，讓每一位會員都能依據自己的消費，越買越有利，讓企業從『顧客是贏家』的角度去思考商業機會。」

全聯行銷部協理劉鴻徵認為：「這是一個很好的起步，全聯除了將開始加強『PX Pay滿月紅利』的宣傳力道，未來，會再加入更遊戲化的設計與激勵機制，同步整合線上與線下服務，持續強化我們與會員的關係，讓顧客更喜歡全聯。」

為了鼓勵產業發展出各種以消費者為核心、掌握社群特質、運用數位互動科技的商務模式創新典範，《數位時代》自2015年起開始舉辦FCA (Future Commerce Awards)創新商務獎，希望透過此獎，帶動台灣產業升級。更多「PX Pay滿月紅利 – 每月配紅利 越買越多利」獲獎訊息，請參閱報導連結


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