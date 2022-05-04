Lenovo 最新研究：五分之三的企業資訊長有意替換現有技術，為數位轉型歷程導入aaS即服務商業模式

現代社會中，科技就像串聯企業策略、金融、創新、營運與人才之間的神經系統。資訊長必須協調組織內各主要相關人士的溝通，讓各部門腳步一致展現執行力。而因 IT 參與企業各領域運作至深，資訊長們也相信自己所屬組織必須持續投資數位轉型，才能跟上產業脈動。

根據 Lenovo最新發表的全球研究報告1，訪問超過 500 名企業資訊長，90% 的受訪者表示，自己的角色與責任已超越科技範圍，且必須作出超越科技範疇的企業決策，因此有88% 的受訪者同意，「身為資訊長，我的角色對於所屬企業或組織的持續營運是至關重要的一環。」由此可以發現企業資訊長的角色已發生變化，除了與日俱增的職責範圍以及在公司高層內的影響力，同時也必須排除限制企業成長的阻礙。

資訊長認為最難解決的困境分別與資訊安全、IT廠商管理和跟上最新科技趨勢有關。Photo Credit：Lenovo

隨著資訊長職責的增加與改變，超過65%的資訊長回應挑戰來自於資料隱私／安全性以及網路安全／勒索軟體；有61%的受訪者認為管理分散的 IT 廠商是棘手的；另外有6成以上的資訊長表示因應科技變化並採用／部署新科技是工作上的一大挑戰，由此可知，資訊長認為最難解決的困境分別與資訊安全、IT廠商管理和跟上最新科技趨勢有關。面對這些挑戰，受訪者回應，科技合作廠商對於企業整體的成功扮演無法衡量的重要角色，有 80% 受訪的資訊長同意，若科技廠商能有效整合，將提升企業的整體生產力。展望未來，資訊長們期待能透過合作廠商的支援，在五年內協助他們解決各式各樣的問題，包括提升組織敏捷性 （60%）、並保障公司系統與營運的安全性（52%）、同時簡化科技設定、部署與維護（50%）以及成本最佳化 （43%）。

Lenovo 方案服務業務集團總裁黃建恆表示「企業資訊長希望與廠商合作，齊力推動組織前進並邁向成功。」Photo Credit：Lenovo

「目前的資訊長都是所屬組織的『調度中心』，在過去 24 個月短短的時間內，他們的角色都發生了顛覆性的變化。」Lenovo 方案服務業務集團總裁黃建恆如此說道。「從掌握創新科技到跟上數位轉型的速度、再到提升員工技能與因應全球 IT 人才短缺情況等等，現代的資訊長的管理層面橫跨整個科技價值鏈與範圍更大的項目。Lenovo 的研究顯示，企業資訊長皆已準備好迎接各種挑戰，同時也希望與廠商合作，齊力推動組織前進並邁向成功。」

市場研究公司國際數據資訊IDC（International Data Corp.）預期2，至 2023 年時全球有60% 的企業將依據資訊長在企業各項協作案中，能否有效共創新商業模型與收入來源的能力來對其進行評價。而 Lenovo 自行發表的研究則表示，對於將資料隱私／安全性、網路安全／勒索軟體與管理分散型 IT 廠商生態系統視為最具挑戰性問題的企業資訊長而言，未來將是一場苦戰。

資訊長們期待能仰賴合作廠商的支援，提升企業的整體生產力。Photo Credit：Lenovo

「在這種複雜的科技環境中，資訊長想要創新，而非管理 IT 部門。正如 Lenovo 研究點出的，資訊長期望科技廠商能夠提供的不只是基礎產品服務，而是能夠提升組織敏捷度、簡化配置並將成本最佳化的加值內容。IT 部門主管也需要諮詢與指導，才能了解如何運用新興科技來強化業務目標。科技在企業各層面中創造真正商業價值的潛力無窮。」黃建恆總裁補充道。

考量到眼前的新挑戰與不斷增加的責任，資訊長們異口同聲地認為自己現有的科技部署仍有許多進步空間。與前一年相比，63% 的公司都在科技部署中導入更多裝置即服務 （Device as a Service ） 計畫，另外有92%的資訊長表示 一定會或可能會考慮在未來兩年內加入新的 aaS 即服務型態。

Lenovo TruScale 提供企業簡單且彈性靈活的 IT 解決方案。 Photo Credit：Lenovo

為成功征服複雜度不斷提升的數位轉型歷程，企業需要簡單且彈性靈活的 IT 解決方案。Lenovo 的解決方案提供企業組織在 Lenovo TruScale 中選擇豐富多樣的「一切即服務」（Everything-as-a-Service）產品；同時可以根據實際需求的解決方案支付費用，提供企業營運更多彈性和空間；以及利用品牌具備的專業及服務深度，協助資訊長更能將焦點集中在策略上。任何規模的企業都需要擁有保持競爭力的彈性，而可擴展、類雲端的解決方案模型才是正解。

由 Technology Business Research 提供的產業預測報告顯示3，裝置訂閱服務的年複合成長率（CAGR）將在 2020 年至 2024 年之間達到 26%，而資料中心訂閱服務在此同期的成長率也將有 42%。即服務（As-a-Service）解決方案提供關鍵任務支援與服務，讓企業得以運用科技來快速擴展、降低成本並斬獲更高效率。透過彈性簡化的產品，Lenovo 協助從教育到航太等不同產業的組織，發揮科技的最大效益，協助企業營運轉型且不被趨勢淘汰，共同創造無限潛力。

註1. Lenovo SSG 發布的企業資訊長全球研究報告，完整調查報告請參考連結。該調查由 Lenovo委託 Zeno Group 採用定量調查的方式進行，於 2021 年 12 月 6 日至 2021 年 12 月 21 日之間執行，總計訪查 525 名全球企業資訊長。調查樣本來自下列各市場數量近乎一致的受訪者：巴西、中國、日本、新加坡、英國與美國。參與調查的資訊長均任職於總員工數至少 250 名的企業與組織。

註2. IDC FutureScape：2021年全球資訊長待辦事項預測， 文件編號 # US48297821，2021年10月。

註3. 科技商業調查（Technology Business Research, TBR），硬體訂閱服務市場動態，2021年第三季。