《一人業務的最強集客術》：有一種集客方法，不但幾乎零成本，而且做越久就越輕鬆
我們想讓你知道的是
集客最棒的方法，就是靠著透過他人介紹或建立口碑。這樣有很多好處，主要是以下幾點：幾乎是零成本、容易變成你的顧客，而且做越久，集客越輕鬆。
文：今井孝
為了增加邂逅，除了靠自己的雙腳勤跑各地外，還有什麼方法？
靠自己，反義詞是靠別人。做完自己能力可及的範圍後，再來就是思考該如何借用別人的力量，使用他人力量的集客方法，可分為三種：
- 介紹或口碑：請顧客或同伴介紹潛在顧客。
- 與其他企業合作：跟經營其他事業的人合作，讓他人或他公司協助販售我們的商品。
- 廣告：出錢買廣告。
接下來，我會詳細介紹這幾種方法。
介紹或口碑：你的顧客自動幫你集客
集客最棒的方法，就是靠著透過他人介紹或建立口碑。這樣有很多好處，主要是以下幾點：
- 幾乎是零成本：因為是透過介紹或擁有好口碑，他人自然會分享給親朋好友並帶他們來找你，所以你不需要花時間或勞力。至少你不用花心思招攬新顧客，只要花力氣顧好老顧客就好。
- 容易變成你的顧客：別人介紹的潛在顧客因為多了一層介紹，通常都對你有某種程度的信賴感。所以就算是第一次見面，顧客有很高的機率會爽快掏錢購買。
- 做越久，集客越輕鬆：只要生意能做出口碑，越能增加既有顧客，而且幫你宣傳的人也會越來越多。換句話說，生意只要持續做下去，集客就會越輕鬆。
準備容易產生口碑的商品或場合
就算顧客再滿意，想要介紹你的公司給朋友，有時候也會不知道該如何開口。這就像你突然介紹一個幾千萬日圓的房子給別人，應該會讓很多人感到困惑。
所以除了實際要請對方購買的商品外，第一次還要附帶容易使用的試用品給對方。就跟前面提到的英語會話補習班所提供的體驗課程一樣。
例如，準備一個與你的商品或服務有關的便宜講座，也很有效果。如果參加費只需要幾千日圓，較容易推薦，被推薦的人也能輕鬆來聽講。
要注意的是，不要一開始採用一對一的形式，多數人一起參加的講座才能減緩參加者害怕被推銷的壓力。
主題要和本業有關，而且最好是高需求的東西。
設計師可以辦「行銷演講」，稅務師可以開「創業講座」等，試著找尋容易集客的主題。
另外，跟本業無關的活動也可能成為吸引客群的契機。紅酒展、讀書會、馬拉松、美食會這類輕鬆的學習會或玩樂活動，會遇到許多人主動幫你介紹客人。靠本業產品很難製造邂逅契機的保險業、師字輩職業或顧問等，大多會舉辦這一類的聚會。
另外，殯葬業也不容易製造口碑。但是可以企劃適合高齡人士的旅行等，用遊玩的方式請大家邀朋友來參加，這樣就能聚集許多人。有些公司會用這種方式，請參加者成為葬儀公司的會員，然後在未來提供服務。
提供試用品，就能產生口碑
就算商品再好，口碑也不會自動出現。
當然有部分顧客會主動幫你介紹產品，但終究只是少數。實際上我們必須積極影響顧客，讓他們幫忙口耳相傳。
追根究柢，要向他人介紹別人的商品不是一件簡單的事情，即使是受過訓練的業務，也很難用言語說明商品的優點。所以若想讓顧客幫我們宣傳、輕鬆介紹我們的產品，我們必須盡量減少顧客的負擔。
最好的辦法是準備傳單或是手冊，只要交給對方，不需要多做說明就能傳達商品的優點，這麼一來，顧客也能輕鬆幫忙分發。除了傳單跟手冊，網站也可以當作武器之一，只要讓他人分享網站資訊，喜歡的人就會主動來申購。
另外，請顧客協助分發免費的禮物，也是很有效的手段。把試用品和介紹手冊一起給顧客，請他幫忙分享給朋友。藉由這個方法，顧客不用開口，在他朋友實際用過後，就能感受到商品的優點。
會讓人想不斷介紹的機制
不論哪種顧客，只要商品夠好，他們都會分享給別人。但是有這種想法和實際採取行動，其實有很大的差距。
所以這裡的重點，在於要創造一個會讓顧客採取行動的機制。
大家可以企劃「推薦好友」之類的活動，然後送禮，例如準備折扣或優惠券等會讓推薦者開心的東西，以感謝願意幫你介紹產品的人。此外，除了好處，有限定時間的話，人們會更有動力行動，所以我們可以分期間舉辦活動，會比較有效果。
若顧客購買金額較昂貴的商品，則可以送禮券或舉辦感謝派對。
有一點要注意的是，有些人會因只有自己拿到好處而感到不好意思，所以如果要請顧客幫忙宣傳，你要提供同等品質的試用品或優惠。這麼一來，推薦人也會更容易做推薦。
書籍介紹
本文摘錄自《一人業務的最強集客術：四步驟讓「潛在顧客」想買》，大是文化出版
作者：今井孝
譯者：林信帆
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◎網頁設計得很漂亮，但顧客還是不點擊、不想看、不下單。
◎老闆不肯花錢在社群媒體買廣告，我這個一人行銷該怎麼辦？
◎我是公司的唯一業務，到處跑展撒名片，但感覺都白忙，攬不到客人。
以上這些，是你經常發生的哀怨嗎？
這是一本針對一人公司、一人業務，或老闆不給預算的一人行銷，最強的集客寶典，讓你不再因「找不到潛在顧客」而抱怨連連。
作者今井孝在任職大型IT企業期間，就打造首年營收數以億計日圓的成績；之後獨立創業，連續十年舉辦研討會，每次都有300人以上參加。
其中，一家婚友社利用他傳授的最強集客技術，營收一年左右成長三倍，賣伴手禮的一人公司，聽了作者建議，沒幾個月轉虧為盈，還有幼兒園、律師事務所仿效作者的操作方式，顧客就自動上門。
當大家都在抱怨景氣不好生意難做，找不到客人時，作者說，只要掌握四步驟：邂逅、拉近距離、評估、購買，
90天內就可大幅提高營收。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶
我們想讓你知道的是
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代工藝技術，創造兼具專業潛水錶機能與優雅風格的代表作，讓錶迷玩家心動不已。
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，重新演繹1960年代的經典潛水錶款，繼承浪琴表一脈相傳的鬼斧神工，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代技術，打造無可比擬的精彩腕錶。揉合經典美學與創新工藝，讓許多錶迷玩家都拜倒在浪琴表LEGEND DIVER極致不凡的魅力之下。
浪琴表LEGEND DIVER優雅匠心，一如絕無僅有的陶藝之美
陶藝是一種溫潤的藝術，揉合原始質樸的陶土與手作的溫度，揉捏拉展出渾圓與流暢線條；接著漆上釉色，在內斂沈穩的大地色系中，揀選映照匠心的色彩，並於高溫燒窯後淬煉出嶄新風貌，彷彿被賦予了全新生命。
有萬年以上歷史的陶瓷工藝，至今歷久不衰，是因為不同時代的匠人秉持著工藝堅持與創新追尋，得以不斷翻新傳統，再創絕代風華。如同源自1832年的浪琴表，是最早研發防水錶的先行者，更是腕錶界「優雅」的代名詞；旗下最新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，乃延續將近190年歷史的頂級工藝，維持堅若磐石的價值，於設計與配色融入當代靈感，造就傳奇復刻，翻新經典的全新史詩，持續領銜當代時尚潮流。
令人津津樂道的，還有LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶的精彩淵源。1937年，浪琴表推出當時世界上第一款防水計時碼表並獲得專利；1959年，浪琴表正式推出第一款潛水錶SUPER COMPRESSOR；到了2007年，浪琴表延續經典傳奇，打造風華獨具的LEGEND DIVER潛水錶，立刻成為全球時尚界與錶迷的關注焦點，傳承的精神延續至今，LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶成為浪琴表最暢銷的復刻錶款之一。
這就是任憑時間打磨、不斷自我砥礪進化的浪琴表，以最高水準的頂尖工藝翻新傳奇，向尊貴的優雅精神與風格追求致敬，打造腕錶世界無可取代的經典魅力。
浪琴表LEGEND DIVER精粹設計，仿若玻璃工藝極致璀璨
晶瑩剔透、高可塑性，是玻璃令人嚮往的本色，而玻璃工藝的製作過程，本身即是一門藝術。經驗豐富的匠人運用口吹或手工熱塑拉絲，做出千變萬化的玻璃塑形，接著為玻璃融入色調，將岩漿一般的滾燙玻璃形塑成理想樣貌。冷卻後的玻璃，酷似寶石的質感與硬度，百看不厭。精準而巧妙的玻璃工藝，正與浪琴表LEGEND DIVER相映成趣。
浪琴表LEGEND DIVER延續潛水錶血統不斷進化，如今的復刻新版保留原作精神，包括：錶殼線條、面盤設計、微凸鏡面、面盤外圈潛水計時刻度環等，可說是一脈相傳，唯細節之處有賴與時俱進的製錶工藝，處理得更為精緻漂亮。
聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色，主要為新增尺寸面盤與錶帶配色，除了既有的42mm錶徑，另增加了36mm錶徑，適合手腕較纖細的客群；面盤底色則改為由中央向外緣呈趨暗漸層，與時刻呈現清楚的明暗對比，達成潛水錶的清晰顯時訴求；錶帶則除了經典牛皮和輕量橡膠款之外，也有金屬米蘭鍊帶與合成纖維錶帶，提供多元質感選擇。
不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。
見證極致工藝，展現優雅魅力，唯有浪琴表LEGEND DIVER
集優雅的浪琴印象、潛水運動血統、經典復古風格於一身，浪琴表LEGEND DIVER新錶款以嶄新的色彩面貌，以及當代技術的精準性能，打造經典系列的全新代表作，不只見證浪琴表190年的豐富製錶技術，也展現浪琴傳承百年卻從不故步自封的進步精神，在追求完美細節的路上，擁抱創新、講究精髓，不斷為腕錶歷史寫上傳奇創新的一頁。