《一人業務的最強集客術》：有一種集客方法，不但幾乎零成本，而且做越久就越輕鬆

文：今井孝

為了增加邂逅，除了靠自己的雙腳勤跑各地外，還有什麼方法？

靠自己，反義詞是靠別人。做完自己能力可及的範圍後，再來就是思考該如何借用別人的力量，使用他人力量的集客方法，可分為三種：

介紹或口碑：請顧客或同伴介紹潛在顧客。 與其他企業合作：跟經營其他事業的人合作，讓他人或他公司協助販售我們的商品。 廣告：出錢買廣告。

接下來，我會詳細介紹這幾種方法。

介紹或口碑：你的顧客自動幫你集客

集客最棒的方法，就是靠著透過他人介紹或建立口碑。這樣有很多好處，主要是以下幾點：

幾乎是零成本：因為是透過介紹或擁有好口碑，他人自然會分享給親朋好友並帶他們來找你，所以你不需要花時間或勞力。至少你不用花心思招攬新顧客，只要花力氣顧好老顧客就好。 容易變成你的顧客：別人介紹的潛在顧客因為多了一層介紹，通常都對你有某種程度的信賴感。所以就算是第一次見面，顧客有很高的機率會爽快掏錢購買。 做越久，集客越輕鬆：只要生意能做出口碑，越能增加既有顧客，而且幫你宣傳的人也會越來越多。換句話說，生意只要持續做下去，集客就會越輕鬆。

準備容易產生口碑的商品或場合

就算顧客再滿意，想要介紹你的公司給朋友，有時候也會不知道該如何開口。這就像你突然介紹一個幾千萬日圓的房子給別人，應該會讓很多人感到困惑。

所以除了實際要請對方購買的商品外，第一次還要附帶容易使用的試用品給對方。就跟前面提到的英語會話補習班所提供的體驗課程一樣。

例如，準備一個與你的商品或服務有關的便宜講座，也很有效果。如果參加費只需要幾千日圓，較容易推薦，被推薦的人也能輕鬆來聽講。

要注意的是，不要一開始採用一對一的形式，多數人一起參加的講座才能減緩參加者害怕被推銷的壓力。

主題要和本業有關，而且最好是高需求的東西。

設計師可以辦「行銷演講」，稅務師可以開「創業講座」等，試著找尋容易集客的主題。

另外，跟本業無關的活動也可能成為吸引客群的契機。紅酒展、讀書會、馬拉松、美食會這類輕鬆的學習會或玩樂活動，會遇到許多人主動幫你介紹客人。靠本業產品很難製造邂逅契機的保險業、師字輩職業或顧問等，大多會舉辦這一類的聚會。

另外，殯葬業也不容易製造口碑。但是可以企劃適合高齡人士的旅行等，用遊玩的方式請大家邀朋友來參加，這樣就能聚集許多人。有些公司會用這種方式，請參加者成為葬儀公司的會員，然後在未來提供服務。

提供試用品，就能產生口碑

就算商品再好，口碑也不會自動出現。

當然有部分顧客會主動幫你介紹產品，但終究只是少數。實際上我們必須積極影響顧客，讓他們幫忙口耳相傳。

追根究柢，要向他人介紹別人的商品不是一件簡單的事情，即使是受過訓練的業務，也很難用言語說明商品的優點。所以若想讓顧客幫我們宣傳、輕鬆介紹我們的產品，我們必須盡量減少顧客的負擔。

最好的辦法是準備傳單或是手冊，只要交給對方，不需要多做說明就能傳達商品的優點，這麼一來，顧客也能輕鬆幫忙分發。除了傳單跟手冊，網站也可以當作武器之一，只要讓他人分享網站資訊，喜歡的人就會主動來申購。

另外，請顧客協助分發免費的禮物，也是很有效的手段。把試用品和介紹手冊一起給顧客，請他幫忙分享給朋友。藉由這個方法，顧客不用開口，在他朋友實際用過後，就能感受到商品的優點。

會讓人想不斷介紹的機制

不論哪種顧客，只要商品夠好，他們都會分享給別人。但是有這種想法和實際採取行動，其實有很大的差距。

所以這裡的重點，在於要創造一個會讓顧客採取行動的機制。

大家可以企劃「推薦好友」之類的活動，然後送禮，例如準備折扣或優惠券等會讓推薦者開心的東西，以感謝願意幫你介紹產品的人。此外，除了好處，有限定時間的話，人們會更有動力行動，所以我們可以分期間舉辦活動，會比較有效果。

若顧客購買金額較昂貴的商品，則可以送禮券或舉辦感謝派對。

有一點要注意的是，有些人會因只有自己拿到好處而感到不好意思，所以如果要請顧客幫忙宣傳，你要提供同等品質的試用品或優惠。這麼一來，推薦人也會更容易做推薦。

書籍介紹

本文摘錄自《一人業務的最強集客術：四步驟讓「潛在顧客」想買》，大是文化出版

作者：今井孝

譯者：林信帆

◎網頁設計得很漂亮，但顧客還是不點擊、不想看、不下單。

◎老闆不肯花錢在社群媒體買廣告，我這個一人行銷該怎麼辦？

◎我是公司的唯一業務，到處跑展撒名片，但感覺都白忙，攬不到客人。

以上這些，是你經常發生的哀怨嗎？

這是一本針對一人公司、一人業務，或老闆不給預算的一人行銷，最強的集客寶典，讓你不再因「找不到潛在顧客」而抱怨連連。

作者今井孝在任職大型IT企業期間，就打造首年營收數以億計日圓的成績；之後獨立創業，連續十年舉辦研討會，每次都有300人以上參加。

其中，一家婚友社利用他傳授的最強集客技術，營收一年左右成長三倍，賣伴手禮的一人公司，聽了作者建議，沒幾個月轉虧為盈，還有幼兒園、律師事務所仿效作者的操作方式，顧客就自動上門。

當大家都在抱怨景氣不好生意難做，找不到客人時，作者說，只要掌握四步驟：邂逅、拉近距離、評估、購買，

90天內就可大幅提高營收。

Photo Credit: 大是文化

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航