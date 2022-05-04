2022/05/04,
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家長薪水減少、學費又上漲，印度私校400萬學生在疫情與通膨下被迫轉公校

家長薪水減少、學費又上漲，印度私校400萬學生在疫情與通膨下被迫轉公校
在印度加爾各答的一所私立學校，一名學生在接種COVID-19疫苗的途中穿過消毒隧道。 Photo Credit：AP／達志影像

我們想讓你知道的是

疫情通膨重夾擊，印度私下爆出轉學潮。金融顧問汗（Waqar Khan）的收入自新冠肺炎大流行以來少了五分之一，當私校的學費上漲了10％，汗只好將小兒子轉到公立學校。

因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行，影響家長收入，印度有約400萬私立學校學生因為無法負擔學費而從私校轉出，更有幾千所學校因為學生流失而倒閉。

薪水減少學費上漲，印度家長將私校兒女轉公校

對於快速擴張的中產階級而言，用英語授課的私立學校對他們的吸引力非常巨大，印度人將教育視為階級流動的機會。《路透社》報導，私立學校入學率從1999年3％猛增至35％以上，而將近一半的家庭將五分之一的收入用於子女的教育花費。

然而在疫情與戰爭帶動的收入減少與通貨膨脹，許多家庭不得不中止子女在私校就讀的計畫。據統計，去（2021）年有400萬兒童從私立學校轉到公立學校，佔私立學校約9000萬學生總數的4％以上。

金融顧問汗（Waqar Khan）也是將兒女從私校轉出的家長之一。他的收入自COVID-19大流行以來少了五分之一，當他的小兒子私校的學費上漲了10％，汗只好將他轉到公立學校。

《印度時報》指出，獨立私立學校協會 （RUPSA）說明，在疫情當中，印度的卡納塔卡邦（Karnataka）約有1500所小型私立學校關閉。RUPSA的負責人洛克什（Lokesh）表示，由於疫情造成學生人數下降，加上這一、兩年來嚴格的辦學規範，諸如基礎設施規定、消防安全規則、土地利用於教育目的等等，增加疫情流行期間學校的困境。

燃料與食品價格上漲加劇通貨膨脹，校車費增35％

《今日印度》指出，印度國家統計局（NSO）公佈的數據顯示，印度零售通膨率自去年9月以來一直在上升，3月分的通膨率更攀升到7％左右，是連續第3個月通膨率保持在6％以上。批發價格指數 （WPI）與消費者價格指數 （CPI）雙雙增長。俄烏戰爭讓全球供應鏈中斷、使原油、天然氣、金屬等價格上漲，導致批發價格指數高漲；而消費者價格指數上漲的原因，也是因為戰爭推高了食用油價格。

印度儲備銀行原定消費者價格指數在2至6％的範圍，然而燃料和食品價格造成的上漲幅度，已經超過印度儲備銀行的預期。《彭博社》報導，印度儲備銀行今（4）日宣布提高利率，將回購利率從過去兩年的4％提高至4.4％。

《路透社》報導，印度經汽化與壓縮的液化天然氣費用，幾乎大漲1倍以上，因此有些學校的校車費用也跟著增加35％，許多私立學校也將學費提高了15％以上。為了回應高漲的學費，印度政府簡化了公立教育的入學程序，同時試圖鼓勵學校將學費增幅限制在10％，但成效甚微。印度校長表示若不漲學費，學校難以保持教學品質。

惠譽國際信用評等公司印度分部的經濟學家潘特（Devendra Pant）表示，教育成本的上升是全球油品和大宗商品價格上漲所導致，家計收入減少，其它花費也必須跟著降低。

學費喊漲，印度學生面臨轉校動盪、學校也面臨失去學生而可能的關閉危機。加上最近熱浪來襲，印度用電需求量大升，但國際能源價格不斷攀升，印度的危機恐怕是現在進行式。

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核稿編輯：羅元祺


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