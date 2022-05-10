國民黨審查委員以「研究228撕裂族群」反對陳翠蓮任公視董事，台派批：台灣轉型正義的悲哀

公共電視第7屆董監事審查會議9日通過12位董事、4位監事，其中台大歷史系教授陳翠蓮獲9票同意、5票反對，未通過審查；國民黨推舉的審查委員胡競英（藝名胡冠珍）批評，陳翠蓮所有的作品都在講228事件「非常撕裂族群」，另一位也是國民黨推舉的審查委員、政大教授廖元豪也痛斥陳翠蓮的意識型態不適任公視董事。

國民黨推舉委員批陳翠蓮意識形態過強不適任

公共電視第7屆董、監事審查委員會9日舉行第三次審查會議，國民黨團推舉委員包括廖元豪（政大法律學系副教授）、包正豪（淡大全球政治經濟學系全英語學士班教授）、陳學聖（前立委）、胡競英（英達投資股份有限公司董事長）等人。

胡競英的藝名胡冠珍，當年有「學士明星」之稱的女演員，後赴香港發展，成為邵氏公司的簽約女星。息影曾任緯來電視網總經理、緯來電視網副董事長、亞洲電視行政總裁、宏碁財務長兼發言人。

昨天胡競英在審查會中表達意見，認為公視要實現公共價值，是建立在多元、包容跟平等的基礎上；但陳翠蓮所有的作品主要都在講二二八，這對台灣人來講，是非常撕裂族群的事。

廖元豪也說，陳翠蓮的研究觀點很「獨特」，不同的面向切入，得到的結果就不一樣，陳翠蓮的意識形態是否會影響和其意識形態不一樣的人、會否讓員工為難，要深思，他認為陳翠蓮不適任公視董事。

陳翠蓮早年曾在《自立晚報》歷任政治組記者、政治組主任、副總編輯。現任台大歷史學系教授，研究領域為台灣戰後政治史和台灣日治政治史。陳翠蓮對轉型正義主張參考國外的經驗，先處理過去中國國民黨威權統治時代的遺緒，並分立台灣原住民族的專法，分階段推動轉型正義。

行政院曾提名陳翠蓮擔任促轉會委員，不過後來她婉拒出任，並投書媒體表示自己反對黃煌雄擔任促進轉型正義委員會主委；陳翠蓮說，轉型正義不僅為了追求歷史真相，也是一項龐大的心靈重建工程，「不僅在探察艱困壓迫時代高貴的靈魂如何不計個人利害、奮起抵抗，也在檢驗人們如何面對權力、誘惑之下，仍能堅定理想」。

經過審查後，共有12名董事人選通過，包含：李志德、朱國珍、黃兆徽、黃心健、郭力昕、王俊博、施振榮、孫嘉穗、劉昌德、林寬裕、洪馨蘭、林耀南；另在監事部分，則有馬秀如、王毓莉、高文宏、劉啓群。唯二沒通過的董事提名人為陳翠蓮及平秀琳，2人皆以9票同意、5票反對，未達門檻遭否決。

台派不滿：這是思想審查

對於陳翠蓮遭到否決，新文化協會執行長、前國家文化總會擔任中部辦公室執行長陳彥斌對此表示，

「原來台灣解嚴35年了，公視的董事審查還在戒嚴。不能談二二八，不能研究二二八，論述二二八不能有定見。」對於國民黨委員擔心陳翠蓮會對公視帶來負面影響，「這是什麼邏輯？這是什麼審查？」

陳彥斌也表示，有人或許會認為這次唯二沒通過審查的剛好是一統（指平秀琳）一獨（指陳翠蓮），「很公平」，在此他不禁為陳翠蓮喊冤：「拿中天電視台的主持人平秀琳，和台灣史傑出學者陳翠蓮相提並論，也太不倫不類了吧！」

《國際橋牌社》製作人汪怡昕也在臉書轉發審查委員對陳翠蓮的意見，汪表示在直播中看到兩位的發言：「看了很憤怒！」希望胡競英與包正豪為評價陳翠蓮的言論道歉。

曾為陳翠蓮學生的台灣基進桃園市議員參選人藍士博，也為昔日老師被刷掉的理由感到相當憤慨，他痛批，近代台灣史領域裡材料最扎實、最寬廣，在客觀性上絕不妥協的檔案研究者陳翠蓮教授，竟然被認為「史觀獨特」、研究二二八事件會「撕裂族群」，並且可能「強迫他人接受特定價值觀」，「這是不折不扣的思想審查，也是台灣轉型正義的悲哀」。



藍士博更說，這些親國民黨的學者可以為了政治立場放棄理性，認為研究228事件就代表不夠公正，「不談內容只貼標籤的心態，才是台灣社會無法變得更包容、更平等的原因。」

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核稿編輯：翁世航