獲總統府提名擔任監察院副院長，李鴻鈞辭親民黨秘書長「超越黨派、全力以赴」

監察院副院長懸缺將近2年，總統蔡英文今（9）日正式提名親民黨秘書長李鴻鈞為監察院副院長，希望結合跨黨派力量，讓監察院運作能夠兼容並蓄、拓展多元視角。人事案咨文今天上午送抵立法院。李鴻鈞表示，他將不忘初衷，全力以赴，並遵循監察委員超越黨派、獨立行使職權的原則，辭去親民黨秘書長職務、退出政黨與所有政黨活動。

總統府：希望結合跨黨派力量，讓監察院有多元視角

總統府發言人張惇涵透過新聞稿表示，監察院第6屆監察委員並為副院長懸缺，總統依據《憲法增修條文》第7條第2項規定，提名李鴻鈞為監察委員並為副院長。

李鴻鈞現年62歲，日本大學結構工程學博士，現為親民黨秘書長；曾任立法院第5屆至第9屆立法委員，具備建築工程專業，擁有立法實務經驗，中央問政歷練豐富，亦熟悉政府部門運作。

張惇涵表示，李鴻鈞早年負笈日本勤學有成，取得日本大學工學博士學位，學成歸國後進入建築業界，以專業能力獲得肯定；嗣進入政壇為民服務，擔任立法委員18年期間，長期耕耘於交通委員會，嫻熟政府交通建設、公共工程領域等相關重大政策及法案推動過程。其擔任立法委員期間，並曾任立法院「台日交流聯誼會」會長，對促進台灣與日本國會外交多所貢獻。

張惇涵進一步指出，蔡總統為增益監察院運作，充實監察院團隊，以發揮促進政府良善治理及台灣人權保障之功能，希望結合跨黨派力量，讓監察院運作能夠兼容並蓄、拓展多元視角。尤其政府公共工程攸關人民生命財產安全，牽動國家建設發展，相信以李鴻鈞具建築工程專業，熟稔政府交通建設相關施政，能夠切合監察委員行使職權的實務需求。

張惇涵表示，總統考量監察院組織功能發揮及監察院副院長所應承擔之憲政職責，經審慎考量及多方徵詢後，決定提名李鴻鈞為監察委員並為副院長，咨請立法院同意，期盼獲得立法院支持，讓本項人事提名案能順利通過。

這次提名並非蔡英文任內首次在人事案「跨黨派」；2020年7月，第5屆監察院委員任期屆滿前，總統府提出監院人事的名單中，出現了國民黨籍的前台東縣長、現為國民黨秘書長的黃健庭，並且提名為為副院長；當時引發喧然大波，民進黨副秘書長林飛帆公然表示反對，藍營內部也引發相當反彈，國民黨更對黃健庭祭出停權處分。

黃健庭後來宣布婉拒提名；另一位監委被提名人陳伸賢同樣婉謝提名。之後總統府公布的第6屆監委被提名人共27人，2席從缺，並送立院同意通過。現在總統府再次提名親民黨的李鴻鈞，並強調跨黨派合作，後續政治效應有待觀察。

李鴻鈞：退出親民黨並全力以赴

李鴻鈞則透過親民黨發布新聞稿指出，他將不忘初衷，全力以赴。他表示，感謝蔡總統的肯定與提名。基於監察委員乃超越黨派、獨立行使職權，服務社稷、保障人民權益之職務，他將全力爭取立委的支持與同意，以進入監察院與其他監察委員一同努力。

李鴻鈞也表示，這些年來，感謝很多政壇前輩的指教、同仁的協助，尤其是提攜他參與政治工作的親民黨主席宋楚瑜。日前，他向親民黨主席宋楚瑜面報被提名一事，宋楚瑜對他的勉勵、信任以及提點，他銘記在心李也感謝鄉親的支持，讓他有機會在20年前進入國會發揮所學、為民服務。5屆立委的歷練，讓他熟稔政府部門的運作、法案政策並瞭解溝通、協調與合作的重要，加諸本身工學專業，長期以來對於工程、公安的重視，相信能做到、做好監察委員應有的角色。

李鴻鈞也表示，遵循監察委員超越黨派、獨立行使職權的原則，他也將辭去親民黨秘書長職務、退出政黨與所有政黨活動。

最後，李鴻鈞表示，「參選，是為社稷；從政，是為服務」。這是40歲那年他決定參選時的自我要求與承諾。未來，他會一如以往地傾聽基層聲音、了解人民的需求，善盡職責，讓監察院成為人民權益的堅強堡壘，讓這片土地未來更美好、光亮。

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核稿編輯：翁世航