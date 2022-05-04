2022/05/04,
國際

菲律賓線上鬥雞活動問題頻傳，杜特蒂誓言將頒布禁令

菲律賓線上鬥雞活動問題頻傳，杜特蒂誓言將頒布禁令
鬥雞是菲律賓獨有文化之一，不過其賭博性質帶給社會許多負面影響。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

鬥雞在菲律賓是很常見的娛樂活動，2019年疫情爆發之後，為了避免群聚而出現線上鬥雞，讓民眾可以24小時觀看且下賭注。然而並非所有線上鬥雞經過註冊為合法，加上這項賭博活動帶來不少社會負面影響，總統杜特蒂宣稱他將有意全面禁止線上鬥雞活動。

菲律賓總統羅德里戈·杜特蒂（Rodrigo Duterte）宣布，他有意禁止國內線上鬥雞活動（E-Sabong）。該項措施將在內政部及地方政府部商討及調查之後決定是否施行。

杜特蒂5月1日在記者會上發言表示，就算鬥雞為國家帶來許多盈利，但依然違背菲律賓的價值觀，「禁止線上鬥雞活動的建議現在已經擺在我的桌子上，也許到了星期一就可以確定禁令是否正式施行。」

然而在同一場演說上，杜特蒂表示：「我們之所以現在沒有禁止線上鬥雞活動，唯一的原因是它幫助菲律賓博彩監督機構（PAGCOR），每個月賺取大約6千4百萬比索（約新台幣3千6百萬元），年底就會讓我們有數十億比索。」

根據《亞洲新聞台》報導，內政部長愛德華多．阿諾（Eduardo Ano）曾建議總統頒布禁令，他稱鬥雞將對社會帶來負面影響。「這是他的建議，我同意。」杜特蒂說。但一名總統府官員告訴《法新社》，相關法令尚未發布。

具爭議的菲律賓傳統文化

鬥雞在菲律賓擁有著悠久的歷史，在國內是隨處可見的娛樂活動。就算這項運動遭到動保組織的譴責，但無可否認它對菲律賓社會帶來經濟發展及提供上百萬人工作機會，在西方内格羅斯（Negros Occidental）更是僅次於糖業的第二大產業。

自從COVID－19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）影響全球幾乎所有產業，鬥雞活動也實施兩年的全面禁令。當時政府授權7家公司經營線上鬥雞活動，讓民眾可以24小時透過線上觀看鬥雞比賽及進行賭注。

鬥雞玩家失蹤案

去年1月在菲律賓爆出多名鬥雞投注玩家被綁架事件，引起部分民眾對該行業的強烈抗議，菲律賓政府也對此事進行深入調查。根據《星洲日報》報導，警方陸續接獲鬥雞投注玩家在觀看比賽後失蹤的通報，已累積高達34人失蹤，截至4月19日仍無任何消息。

當局懷疑失蹤案與當地警察有關，並將幾名涉嫌警官革職。菲律賓國家警察局局長迪奧納多．卡洛斯（Dionardo Carlos）透露，他收到有關警察參加線上鬥雞投注的消息，他指出：「我們不鼓勵我們的員工賭博，因為這不符合職業的形象。」菲律賓博彩監督機構也藉此機會勸戒民眾勿參與非法、無註冊的線上鬥雞活動，以免遭到詐騙。

馬尼拉時報》一篇評論批評菲律賓政府沒有做好防止線上鬥雞氾濫的措施。除了博彩監督機構批准合法線上鬥雞時，並沒有舉辦公開聽證會，他們更發現菲律賓國家警察總部附近新開一家線上鬥雞分店。評論認為很諷刺的是，能夠全面解決線上鬥雞活動的是傳統鬥雞行業本身。維護鬥雞業者的政黨Ako Breeder表示，線上鬥雞對傳統業者來說是巨大的威脅，並呼籲政府對該行業制定更嚴格的管制。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。