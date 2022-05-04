菲律賓線上鬥雞活動問題頻傳，杜特蒂誓言將頒布禁令

菲律賓總統羅德里戈·杜特蒂（Rodrigo Duterte）宣布，他有意禁止國內線上鬥雞活動（E-Sabong）。該項措施將在內政部及地方政府部商討及調查之後決定是否施行。

杜特蒂5月1日在記者會上發言表示，就算鬥雞為國家帶來許多盈利，但依然違背菲律賓的價值觀，「禁止線上鬥雞活動的建議現在已經擺在我的桌子上，也許到了星期一就可以確定禁令是否正式施行。」

然而在同一場演說上，杜特蒂表示：「我們之所以現在沒有禁止線上鬥雞活動，唯一的原因是它幫助菲律賓博彩監督機構（PAGCOR），每個月賺取大約6千4百萬比索（約新台幣3千6百萬元），年底就會讓我們有數十億比索。」

根據《亞洲新聞台》報導，內政部長愛德華多．阿諾（Eduardo Ano）曾建議總統頒布禁令，他稱鬥雞將對社會帶來負面影響。「這是他的建議，我同意。」杜特蒂說。但一名總統府官員告訴《法新社》，相關法令尚未發布。

具爭議的菲律賓傳統文化

鬥雞在菲律賓擁有著悠久的歷史，在國內是隨處可見的娛樂活動。就算這項運動遭到動保組織的譴責，但無可否認它對菲律賓社會帶來經濟發展及提供上百萬人工作機會，在西方内格羅斯（Negros Occidental）更是僅次於糖業的第二大產業。

自從COVID－19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）影響全球幾乎所有產業，鬥雞活動也實施兩年的全面禁令。當時政府授權7家公司經營線上鬥雞活動，讓民眾可以24小時透過線上觀看鬥雞比賽及進行賭注。

鬥雞玩家失蹤案

去年1月在菲律賓爆出多名鬥雞投注玩家被綁架事件，引起部分民眾對該行業的強烈抗議，菲律賓政府也對此事進行深入調查。根據《星洲日報》報導，警方陸續接獲鬥雞投注玩家在觀看比賽後失蹤的通報，已累積高達34人失蹤，截至4月19日仍無任何消息。

當局懷疑失蹤案與當地警察有關，並將幾名涉嫌警官革職。菲律賓國家警察局局長迪奧納多．卡洛斯（Dionardo Carlos）透露，他收到有關警察參加線上鬥雞投注的消息，他指出：「我們不鼓勵我們的員工賭博，因為這不符合職業的形象。」菲律賓博彩監督機構也藉此機會勸戒民眾勿參與非法、無註冊的線上鬥雞活動，以免遭到詐騙。

《馬尼拉時報》一篇評論批評菲律賓政府沒有做好防止線上鬥雞氾濫的措施。除了博彩監督機構批准合法線上鬥雞時，並沒有舉辦公開聽證會，他們更發現菲律賓國家警察總部附近新開一家線上鬥雞分店。評論認為很諷刺的是，能夠全面解決線上鬥雞活動的是傳統鬥雞行業本身。維護鬥雞業者的政黨Ako Breeder表示，線上鬥雞對傳統業者來說是巨大的威脅，並呼籲政府對該行業制定更嚴格的管制。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒