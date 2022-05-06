《投資救未來——ESG永續獲利雙贏投資法》：明白ESG，學懂資本主義的新玩法

自序

氣候危機轉眼即至，聰明的投資者已紛紛將資金調配至ESG（Environmental, Social and Governance）表現較優異的公司，尋求更長遠持續的回報。要在未來留座，投資者需要在新時代擇木而棲，跟着ESG聰明錢的足跡，學懂資本主義的新玩法。

擔任財經記者和財經專欄作家超過10年，我見證過各類假概念、真危機，但沒有一種及得上氣候危機那般可怕，不單帶來財務損失，更持續帶來極端天氣和天災。

因為工作關係，筆者亦有機會接觸到香港最頂尖的富豪投資者，當中最大的啟發，是讓我親身看到最聰明的資金如何部署投資未來，讓我更確信資本主義的遊戲規則已悄悄改變。我看到的畫面，不止是ESG投資在未來變得更為重要，也看到這勢頭已經不可能逆轉。

現今我們作出投資決定，不能只看財務報表、投資回報，而是要逐漸改變習慣，重視企業的「良心」及各方面的「可持續性（sustainability）」，檢視其會否只顧盈利而破壞自然，或是帶來社會不良影響或動盪，甚或企業內部管治質素欠佳，從而決定是否從該企業撤資（divestment）。

坊間的ESG資訊不多也不少，但大多只把ESG與氣候危機、UNPRI、SDG等術語扯上關係，也將議題局限於再生能源、環保等可持續發展，但筆者與國際級投資者、ESG對沖基金經理、創投基金投資團隊、監管機構、學者等合作後，進一步了解ESG投資其實五花八門，絕非只停留於剔除篩選企業層面。筆者建議，投資者要靠ESG獲利，不應只著眼於減碳排放，反而要把資金投放在可以為未來帶來重大改變的創新企業，才能夠殺出一條血路，希望本書能夠拓闊讀者的ESG視野。

ESG投資講求長線策略、耐性、風險管理，並非是一蹴而就而獲利的操作，卻是一門讓大家認識國際投資者聚焦未來的操控資金方式。

氣候危機是迫在眉睫的議題，過去幾年資本市場已用腳投票，政府、國際組織、商界和金融界，也都向這無法避免的危機提出不少應對協議及方案，我們也要讓自己成為改變未來的起點，用錢投票，淘汰在新世代不合時宜的產品和企業，改而支持ESG表現優異的公司。

一向善於運用資本的投資者，當然不能錯過這個世紀轉捩點，要乘勢ESG去獲利，乘上ESG投資的順風車，應該探索ESG背後的邏輯，投資時配合宏觀經濟、供求關係、相關產業鏈的認知，自然更容易從中獲利。

過去一段時間，我也積極更深入地認識氣候危機，游走於監管機構、機構投資者、ESG評級機構、專業團體、環保團體、財經媒體、意見領袖之間，更第一次前往第26屆聯合國氣候變化大會，務求令香港的ESG投資得到國際資本市場的曝光機會，推動香港連接世界。這次寫書，我也把不同人士關心的「可持續性」議題匯合，分享給讀者。

也巧合地，在中國政府於2020年10月作出碳中和承諾之際，我剛好在應考歐洲金融分析師協會（EFFAS）的特許ESG分析師（CESGA）考試，從而加強自己對資本市場ESG的思考：有甚麼行業會受惠？如何應付新舊能源過渡？部分「概念股」會否因估值過高而存在泡沫？

成功找到答案，就能帶來財富。舉例說，中國要從煤炭能源轉型至相對環保的新能源，畢竟難以一蹴而就，不可能一下子就成功順利過渡，要務實地思考，所以我於2021年初押注天然氣股，成功獲利，而在這行業選股時，我也按照Sustainalytics的風險評級作出篩選。

另外，自2020年初，市場不少所謂「ESG概念」板塊（如電動車和太陽能股）估值也愈升愈高，因此我逐步減持，把資金轉投一些穩打穩扎的新能源上游原材料股、銅金屬股，也幸運地於2021上半年錄得顯著升幅。

但投資總有後知後覺的時候，我本以為石油股會因全球摒棄而長遠利淡，加上根據ESG投資原則應撤資石油股，豈料石油價格於2021年卻不跌反升，原來我忽略了疫情中後期，全球經濟活動漸趨正常化，重新恢復石油需求，故此由疫情之初的供過於求，變成後疫情時期的供不應求；再者發達國家石油商開採供應減少，話事權逐漸落入中東和其他發展中國家之手，也促使石油價格易被舞高弄低。

ESG是個有趣又有意思的投資遊戲，除了講良心，還會令大家加深對宏觀經濟、大宗商品價格、國際政治角力等方面的認知，如此一來，透過資本操作獲利之餘，又能協助全世界減碳，在化解未來種種危機上獻上一分力，大家何樂而不為？

書籍介紹

本文摘錄自《投資救未來—ESG永續獲利雙贏投資法》，天窗出版

圖片來源：天窗出版社

作者：馮健鏗

出版社：天窗出版社

ESG已成為新時代的價值投資法，投資者不只著眼於盈利，更考慮公司的可持續性發展，將其環境保護（E）、社會責任（S）、公司治理（G）的表現，系統地納入企業估值之中。



投放ESG的聰明錢有偏好，作者聚焦最具增長潛力的板塊：氫能源、鈣鈦礦太陽能、合成生物及醫療科技等，更點出該板塊投資之選，當中涵蓋港股、美股及A股，以及一系列綠色主題基金，如「碳權」交易ETF、低碳債券基金、水資源基金等。

作者簡介：

馮健鏗（Ryan Fung）

香港首批特許ESG分析員（CESGA），亦第二十六屆聯合國氣候變化大會香港青年代表，曾經從事公共政策、科網、金融、媒體相關工作，近年轉型專注於ESG領域。於監管機構、資本市場與非牟利組織之間遊走，專欄文章見於《CUP》、《信報》和《經濟一週》。