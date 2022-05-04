母親節前夕，送乾淨水給弱勢社區的母親，保護更多孩子不因髒水而喪命

聯合國指出，至今每天仍有超過700個5歲以下兒童染患因髒水導致的腹瀉等疾病，不幸半途夭折。而在Covid-19持續影響全球的時刻，聯合國兒童基金會（UNICEF）及世界衛生組織（WHO）表示，世界上幾乎有一半的學校沒為學生提供肥皂和水的洗手設施，導致發展中國家，尤其是弱勢社區的貧困孩子，長期飽受疾病之苦。而在莫三比克楠普拉省（Nampula）北部的圖盧阿村（Tulua），婦女和孩子在取水的時候甚至遭遇歹徒襲擊，飽受驚嚇。

聯合國指出，至今每天仍有超過700個5歲以下兒童染患因髒水導致的腹瀉等疾病，不幸半途夭折。Photo Credit：台灣世界展望會

世界展望會長期在弱勢社區推行水資源暨衛生工作（WASH），2021年幫助了300萬人享有乾淨水源，同時倡導孩子建立勤洗手等良好個人衛生習慣，降低水媒疾病甚至Covid-19帶給弱勢兒童的影響與衝擊，維護孩子的生存與發展的權利。共有350萬人在2021年獲得洗手等衛生服務。木親節前夕，台灣世界展望會邀請社會大眾送一份最貼心、最實際的母親節禮物給剛果、馬利、莫三比克、尼日、史瓦帝尼、柬埔寨、印尼、緬甸、瓜地馬拉等地的弱勢社區的孩子與母親，響應「#WASH for every child手護兒童 洗樂上學」水資源行動，讓世界展望會的水資源暨衛生工作幫助孩子更有機會健康成長，媽媽們安心並笑逐顏開。

莫三比克14歲的男孩德西奧回憶以前取水的艱辛日子表示，每次走到河邊都要兩小時。Photo Credit：台灣世界展望會

莫三比克取水驚魂，媽媽與孩子涉險取水

在莫三比克楠普拉省北部的圖盧阿村，14歲的男孩德西奧（Dércio Chimoio）回憶以前取水的艱辛日子：「每次走到河邊都要兩小時，白天的時候河邊都是人，整條河被弄得髒兮兮的，我和媽媽改成傍晚取水，但至少有三次遇到壞人對我們丟石頭，想搶走我們辛苦取來的水，」德西奧還心有餘悸：「好險我和媽媽沒有受傷，只是水桶被弄壞了。」

世界展望會在2021年初為社區建造了新的供水系統，幫助孩子與家庭從此不再喝髒水，也有水可以洗手、建立衛生習慣。Photo Credit：台灣世界展望會

世界展望會在2021年初為社區建造了新的供水系統，除就近開鑿乾淨、受保護的安全水源，另外為解決許多人大排長龍而導致二次汙染的問題，世界展望會甚至將水井的手動泵浦升級為自來水系統，建立了8處可以取水的地點，幫助孩子與家庭從此不再喝髒水，也有水可以洗手、建立衛生習慣，預防Covid-19及其它水媒疾病，至少1,200人受益。

母親節前夕，台灣世界展望會呼籲民眾捐款響應水資源行動，終止弱勢社區因為不乾淨水導致的各樣憾事。Photo Credit：台灣世界展望會

終止不乾淨水導致的憾事，捐款台灣世界展望會水資源行動

台灣世界展望會會長李紹齡表示，在沒有便利管道取得水的情況下，全球有高達80%的家庭將取水的工作完全交給婦女與孩子負責，導致孩子的學習狀況不佳，婦女容易遭受搶劫與攻擊，甚至性侵或拐賣。台灣世界展望會在2021年透過水資源暨衛生工作，幫助超過50萬人次的國外弱勢社區孩子與家庭，愛心足跡遍及非洲、亞洲及拉丁美洲。母親節前夕，台灣世界展望會呼籲民眾捐款響應「#WASH for every child手護兒童 洗樂上學」水資源行動，終止弱勢社區因為不乾淨水導致的各樣憾事。此外，即日起至5/15止，凡透過線上刷卡、Web ATM、LINE Pay等管道響應的民眾，單筆訂單捐款滿$6,000元（含）以上，即贈美國時尚環保品牌HYDY「保溫露營杯」一只（原價$1,280），數量有限，贈完為止。