香港晚報：57歲男籲立會選舉投廢票，被判監2個月緩刑2年

1）57歲男籲投廢票判刑2個月緩刑2年

57歲產品主任周榮達，被控於去年立法會選舉期間在Facebook煽動他人投白票或廢票，早前承認2項「煽惑他人不投票或投無效票罪」；今日（4日）被判監2個月及緩刑2年。

裁判官鄭念慈引社服令報告指，被告因要回中國大陸工作，不適合社會服務令，鄭官指只剩下監禁選項。鄭官表示案情嚴重，以3個月為量刑起點，而被告認罪獲減1個月刑期；考慮被告背景、無案底、認罪和有悔意，鄭官就每宗罪判緩刑兩年。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

2）張超雄已離港抵多倫多

香港民研副總裁鍾劍華早前離港，近日在Facebook透露1位朋友已離港到多倫多，前立法會議員張超雄昨深夜回覆該貼文稱「感謝🙏！現在雖然未能安定，但至少安全」。

張超雄解釋移居決定，指自己是一個照顧者，現在需要更多時間照顧家人。不過，他表示無論在世界哪個角落，「都不會忘記初心。」

Photo Credit：Chung Kim Wah Facebook貼文留言區截圖

3）嶺大將收回學生會場地

嶺大校方早前以翻新場地為由，要求學生會本月7日前從會址遷出。《嶺大臨編》報導，校方確認指將收回學生會組織轄下場地和使用權，其中半獨立組織「虎地書室」也要一併收回。

《明報》報導指校方稱會根據「實施需要」，重新分配該等場地使用權。校方稱已通知學生，若未能如期遷出，可申請延期和存倉；但學生會向《嶺大臨編》透露，其在上月27日已電郵總務處申請，但至今未收到確認回覆。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin