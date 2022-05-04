2022/05/04,
政治

香港晚報：57歲男籲立會選舉投廢票，被判監2個月緩刑2年

香港晚報：57歲男籲立會選舉投廢票，被判監2個月緩刑2年
Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

香港一名57歲男子，被控去年立會選舉間煽動他人投白票或廢票，今日被判監2個月、緩刑2年。

1）57歲男籲投廢票判刑2個月緩刑2年

57歲產品主任周榮達，被控於去年立法會選舉期間在Facebook煽動他人投白票或廢票，早前承認2項「煽惑他人不投票或投無效票罪」；今日（4日）被判監2個月及緩刑2年。

裁判官鄭念慈引社服令報告指，被告因要回中國大陸工作，不適合社會服務令，鄭官指只剩下監禁選項。鄭官表示案情嚴重，以3個月為量刑起點，而被告認罪獲減1個月刑期；考慮被告背景、無案底、認罪和有悔意，鄭官就每宗罪判緩刑兩年。

RTS3V990
Photo Credit：Reuters / 達志影像

2）張超雄已離港抵多倫多

香港民研副總裁鍾劍華早前離港，近日在Facebook透露1位朋友已離港到多倫多，前立法會議員張超雄昨深夜回覆該貼文稱「感謝🙏！現在雖然未能安定，但至少安全」。

張超雄解釋移居決定，指自己是一個照顧者，現在需要更多時間照顧家人。不過，他表示無論在世界哪個角落，「都不會忘記初心。」

Screenshot_2022-05-04_at_17_25_09
Photo Credit：Chung Kim Wah Facebook貼文留言區截圖

3）嶺大將收回學生會場地

嶺大校方早前以翻新場地為由，要求學生會本月7日前從會址遷出。《嶺大臨編》報導，校方確認指將收回學生會組織轄下場地和使用權，其中半獨立組織「虎地書室」也要一併收回。

《明報》報導指校方稱會根據「實施需要」，重新分配該等場地使用權。校方稱已通知學生，若未能如期遷出，可申請延期和存倉；但學生會向《嶺大臨編》透露，其在上月27日已電郵總務處申請，但至今未收到確認回覆。

RTXJJZRF
Photo Credit：Reuters / 達志影像

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Will
核稿編輯：Alvin


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。