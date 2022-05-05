【專訪】「種籽設計」淦克萍：以林務局月曆打響名號，持續將腦海中各種「好玩」落地，講述台灣的故事

文：Stella Tsai

「我的姓氏這麼少見，能陪伴我的人已經夠少了，當然要更珍惜身邊的人。」

近年以林務局秒殺月曆、文博會地方總論館策展驚豔大眾的種籽設計企劃事務所總監——淦克萍。罕見的姓氏、父母早逝，讓她格外珍惜與人、土地與自然的連結。

定居台中的她，採訪這週才到台北，為甫摘星的「T+T餐酒館」合作的料理工藝廚房舉辦春季餐酒會。種籽設計協力打造發酵室，讓主廚能在都市裡的廚房，快速獲取風味絕佳的台灣漬物，新鮮度一點也不輸那些與自然借味的國際知名米其林餐廳。

兒子從出生起就陪著淦克萍南奔北跑，也隨著長大轉而帶父母上山下海跑遍大自然。光是這一週，兩人就跑了嘉義、花蓮與台北，週末還趁空下墾丁潛水；過程中有她的工作，也有他的生活。

而這幾年的奔波，也讓淦克萍的身體隨時間與空間拓展，累積了一身老酒般的豐厚底蘊，將早年跌跤後重新梳理的三大品牌核心「寫字、畫畫、設計」，細火慢燉出近年台灣文化產業中，最受矚目的陳釀好味。

Photo Credit: 種籽設計提供 兒子自小就陪著她南奔北跑，熱愛自然的他也為淦克萍開啟新生。

Photo Credit: 種籽設計提供 種籽設計協助打造的發酵室。

走過失敗幽谷 才覺心之所向就是答案

而立之前，淦克萍的人生過得風風火火，立足中台灣的廣告代理商，往來多商賈，賺錢如流水，卻在一次小小的財務缺口重跌一跤，賠了家產又折了面子，這才為這段順風順水的輕狂年少劃下句點。

年過半百再回顧，她總說：「年輕時真的太驕傲了。」語氣輕柔似無痕，然而當年的狼狽早已在身上烙下厚繭，後來的每次行動，都會提醒她要謹慎、耐心，好東西自有時間來證明。

低社交的淦克萍，人生最大的樂趣就是自宅的植物，每天慢慢的搓弄、聽取大自然的訊息，再慢慢內化成手邊的內容養分。重新出發的她創辦了「種籽設計」，將寫字、畫畫、設計三者視為公司發展的重要核心，企劃師、插畫師、設計師亦成為公司的基本編制，也會因應專案聘入不同領域設計師，多年來未曾削減。

2017年底，林務局帶著月曆專案找上淦克萍，彼時的種籽設計正好也想製作自己的月曆，雙方一拍即合。起初林務局想專注「木作」主題，淦克萍卻想，既然要做，就要先跨出同溫層、觸及更多的一般人。

於是她大膽推翻林務局的提案，以「飲食之森」鳴響第一槍，質感手繪風搭配豐富的知識含量，一推出就搶購一空。爾後年年做，從飲食、動物、木作、花與種子⋯⋯透過月曆的輔助，用一整年的時間好好向使用者講述，隨著一年翻完，彷彿也更懂了這塊土地。

而身為甲方的林務局也沒能閒著，局裡上上下下都被淦克萍問了遍，讓那些存在他們腦海中的知識金礦，化為月曆使用者攝取的新知寶藏。

Photo Credit: 種籽設計提供 種籽設計內建不同領域的專業工作者。

Photo Credit: 種籽設計提供 與林務局合作的月曆，年年都在預購時搶購一空。

跟著味道走 從食物中認識家世

種籽設計自創辦以來，始終維持著20人左右的規模，近年則因應需求加入食物設計師與室內設計師，淦克萍則以設計管理的角色應對各種專案的發想與邁進。更多時候，她甚至成為業主的腦，思考讓事情「更好玩」的可能性。

母親過世後，淦克萍因為思念媽媽的味道，開始動手複製記憶中的漬物。她總說「每個食物都有身世，每個味道也對應到自己的家世。」找味道，就是找回自己的家世。「節氣飲食研究室」因而誕生，以當季的食材進行醃漬，並進一步深入尋覓食物的身世與親緣。她相信，跟著味道走，人們才有機會進一步認識自己。

這樣一個自主發起的企劃，延伸成無數計畫在各地發芽，除了T+T餐酒館的料理工藝廚房，近期還與阿里山賓館合作，取材嘉義平地至海拔2200公尺之間、橫跨不同氣候帶與林相的概念，舉辦了一場驚豔味蕾的食物設計發表會。

「食物可以反應的親緣，大到超乎你的想像。」淦克萍細數，從自身與家人的飲食、再到城市與國家，不同組成與地緣的供給、需求和流行，都能透過食物與味道的拆解找到脈絡。「食物反映的層次，正是人類對待自己、與過日子的方式。」她輕笑說，這是很好玩的事情哪。

Photo Credit: 種籽設計提供 節氣飲食研究室是種籽設計自主發起的計畫。

Photo Credit: 種籽設計提供 院子裡滿滿的漬物，成為公司一道獨特的風景。

自主學習找出北回朝聖路

聊起種籽設計近年經手的專案，淦克萍總是雙眼晶亮。她帶著員工挑戰一般設計公司不會做的案子，再靠著她過人的設計管理，確保每一件掛上種籽設計之名出去的作品，都有種籽的風味與個性，開拓更多機會與可能性。

淦克萍一家三口關係緊密，家裡、公司兩點一線，都在同一條街上。她常帶著兒子一起工作，兒子也抓著爸媽參與戶外活動。兒子每次去參加健行、爬百岳或潛水等活動，夫妻倆總是盡可能親自接送，時不時也跟著一起訓練和參與。幾年前兒子還計畫要去走西班牙朝聖之路，卻被疫情阻擋；兒子為此鬱悶了好一陣子，淦克萍乾脆建議他找出屬於自己的台灣朝聖之路。

看似不可能的任務，卻真的找出來了。沿著23.5度北迴歸線，從澎湖橫跨台灣海峽，再到嘉義、跨越玉山，最後下到東岸花蓮。從0到3952公尺，多麽壯麗又有儀式感，就是台灣自己的「北回朝聖路」。

一份自主學習計畫，因著鼓勵成真，更隨著2021年台灣文博會「地方總論館」的策展，串起該年度兩座主題城市：嘉義與花蓮。展場中鋪滿植物、木棧板，引領觀眾順著植物的紋理、氣味，感受台灣地理位置與氣候帶來的獨特植被樣貌，不知不覺間，也與腳下這塊土地更親近了一些。

Photo Credit: 種籽設計提供 2021年台灣文博會策展，淦克萍以「北回朝聖路」串起台灣的風土、生態與食物。

就這樣，一個串著一個，從生活的土地、生命的相遇，衍伸而成種籽設計的各種計畫，帶著淦克萍越走越遠、越走越深入台灣土地。過去每月跑日本獲取新資訊，現在則向下深入扎根，並透過自己的力量，持續將腦海中各種「好玩」落地，講述台灣的故事，也透過自己的能力讓文化變現，讓計畫能走得更長久。