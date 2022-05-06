《投資救未來——ESG永續獲利雙贏投資法》：碳權價格續升與利好的相關ETF

隨着不同國家有意邁向碳中和，紛紛訂立法規，把氣候成本轉嫁至商界，要求全城減碳，當中碳權（Carbon credits）就是一個常見的做法。其實歐洲、美國、日本早已有實施，而中國在2021年開始試營，而由於碳排放額度供不應求，價格激增，造就碳權交易產品成為過去一年來備受注目的另類投資。

事實上全球有四個主要的交易平台，買賣碳相關的期貨合約，包括美國洲際交易所（Intercontinental Exchange, ICE）、歐洲能源交易所（European Energy Exchange, EEX）、紐約商品期貨交易所（New York Mercantile Exchange, NYMEX）、納斯達克OMX 集團（NASDAQ OMX），但零售投資者難以參與。散戶如要投資，透過買賣碳權ETF是最好的方法。

金瑞基金全球碳ETF，年升一倍

眾多與世界各地碳排放額度交易價格掛鈎的ETF，首選推介美國金瑞基金的全球碳ETF（KraneShares Global Carbon ETF）（NYSE：KRBN）。自2020年7月掛牌以來至2021年10月中，已大升超過一倍，這隻ETF追蹤的是HIS Markit 全球碳指數（IHS Markit Global Carbon Index），該指數透過追蹤交易量最大的碳信用期貨合約，涵蓋了限額交易碳配額。乘着碳排放信用額價格攀升之勢，屢創新高，過去大約7年的年化回報率達23.86%，當中持倉佔比最大的兩項資產是歐洲碳價期貨（約68%）和美國加州碳價期貨（約14.8%），費用比率為0.79%。

KRBN深受投資者歡迎，金瑞基金於是決定在2021年10月加碼推出分別針對歐盟碳權交易的KraneShare European Carbon Allowance ETF（NYSE：KEUA），和針對美國碳權交易的KraneShares California CarbonAllowance ETF（NYSE：KCCA），預料前者會因為歐盟有更大的綠色決心，長線跑贏後者。

巴克萊iPath B系列碳排放額度ETN

另一隻則是巴克萊銀行iPath B系列發行的碳排放額度ETN（Barclays iPathSeries B Carbon ETN）（NYSE：GRN）。這隻ETN追蹤的是巴克萊全球碳美元指數（Barclays Global Carbon II TR USD Index）的表現。該指數主要以兩大期貨合約價格來衡量，分別是：美國洲際交易所（Intercontiental Exchange, ICE）的歐盟碳排放信用額期貨合約（ICE ECX EU Allowances Emission futures）和認證碳排放減量額度期貨合約（ICE ECX Certified Emission Reduction futures），費用比率為0.75%。

未來碳權交易需求有增無減

這類因氣候危機應運而生的「人血饅頭」，順應各地監管ESG的制度漸趨完善，過去幾年甚受投資者歡迎，推動因素包括全球政府加強監管、歐洲天氣變得極端、投資者加大力度迫使企業減少碳排放等，促使歐洲每噸二氧化碳的價格已從2021年初的30歐元，飈升至2021年中逾60歐元，跑贏不少資產類別，算是眾多ESG投資渠道之中，最好的產品之一。未來一段時間碳排放交易額度只會需求愈來愈大，供應卻愈來愈緊絀。

舉個例子，2021年下半年爆發全球能源短缺危機，市場擔心歐洲天然氣供應緊張，導致推升碳權價格。這背後原因是發電廠需要燃燒更多煤炭，來應付電力需求，直接促使發電廠購買更多碳權排放配額，抵消排放的廢氣，因此在短期推高了碳權價格。

碳權的供求關係，除了宏觀因素之外，也需要留意碳權拍賣會的天數，如果拍賣會天數減少，也會拉高碳權價格。這當中分為兩種：自願減排（VER）和經認證的減排（CER），而後者在國際之間有較高認受性。

歐洲碳權長線處於上升軌道，主要原因是歐盟通過《歐洲綠色政綱》（European Green Deal ），設立了減排的具體目標，加速轉型成低碳經濟。在碳排上限逐步降低的情況下，以2021年下半年每噸約50歐元的碳價普遍仍認為是過低。經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development, OECD）估計，如果世界要在2050年達成淨零排放，碳價需在2030年漲至每噸147美元。

書籍介紹

本文摘錄自《投資救未來—ESG永續獲利雙贏投資法》，天窗出版

圖片來源：天窗出版社

作者：馮健鏗

出版社：天窗出版社

ESG已成為新時代的價值投資法，投資者不只著眼於盈利，更考慮公司的可持續性發展，將其環境保護（E）、社會責任（S）、公司治理（G）的表現，系統地納入企業估值之中。



投放ESG的聰明錢有偏好，作者聚焦最具增長潛力的板塊：氫能源、鈣鈦礦太陽能、合成生物及醫療科技等，更點出該板塊投資之選，當中涵蓋港股、美股及A股，以及一系列綠色主題基金，如「碳權」交易ETF、低碳債券基金、水資源基金等。

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