《投資救未來——ESG永續獲利雙贏投資法》：綠氫與太陽能行業新技術——鈣鈦礦

從灰氫邁向綠氫

氫氣用途廣泛，在發電、運輸、工業、建築物和化學品方面均可應用，當中暫時在重型運輸中最為吃香。其高能量密度及充電時間較短的特點，在長途運輸方面較電池更有吸引力，可以改變交通運輸生態。

只要略讀化學，也該知道氫氣在燃燒時會遇上氧氣，最終變成水（H2O），因此氫氣不會像其他能源般排放出溫室氣體，為環境帶來污染。但當中隱憂卻是其安全性及穩定性，以致多年來皆未能普及化，一來生產成本未能降低，二來安全性也未夠高，運輸及儲存過程亦比較複雜。

電解水製氫，不排放二氧化碳

人無完美，原來氫氣也有不同「顏色」以區分其環保程度。「灰氫」（Gray Hydrogen）是最常見的氫氣，透過加熱將天然氣分子轉化為氫氣和二氧化碳，每提取1噸氫氣，通常會排放10噸二氧化碳；「啡色氫氣」（Brown Hydrogen）則通過燃煤製成，最不環保；還有利用甲烷熱解製作的「藍綠氫」（Turquoise Hydrogen），會產生固體碳殘留物。

「藍色氫氣」（Blue Hydrogen）以天然氣生產，當中所涉及的碳排放會被捕捉再儲存或重用；「綠色氫氣」（Green Hydrogen）則透過再生能源發電來電解水份製造出來，過程不涉及化石燃料，燃燒後也只會變成水，沒有二氧化碳排放。

全球現正努力從「灰氫」發展至「綠氫」，商機無限。根據全球諮詢機構氫能源委員會的數據，預計於2050年，全球氫氣需求將達到5.46億噸，高於目前的7000萬噸，年增長率達6.4%。惟迄今全球約98%的純氫氣均屬於「灰氫」，只有2%是「綠氫」。

綜觀全球，日本大概是首個重點推動氫氣的國家，已推出氫燃料電池車及加氣站，歐美國家也紛紛推出不同政策去支持這個產業；與香港地緣條件相近的新加坡，亦在力推氫氣，致力成為區域綠色氫氣技術中心，並鞏固其東南亞航空和航運中心的地位。

（下略）

太陽能行業新技術──鈣鈦礦

太陽能前景秀麗，隨着太陽能硅片和電池片技術提升，新太陽能材料鈣鈦礦（Perovskite）技術以及光熱發電技術有望出現，按國際再生能源總署（IRENA）數據，太陽能發電成本在過去十年間已累減82%，成本降至0.068美元/千瓦時；而通過硅片、電池片等技術的提升，未來五年內太陽能的發電成本還會再下降36%。

鈣鈦礦的優點是能以液態製成，能夠類似以油墨方式填在柔軟的物件上，用途更具彈性，非常適合配置在現時流行的捲曲式LED顯示屏幕，市場潛力極大。更重要的是，加工這種材料的過程毋須加熱處理，不會排放廢氣及有毒物質，不會對環境造成污染，非常合乎ESG原則。

這種被譽為「下一代太陽能材料」的鈣鈦礦相較晶硅材料有更高的理論轉換效率，產業化前景可期，有望推動光伏成本繼續下降。但以目前技術而言，應用鈣鈦礦儲能的最大缺點是其耐用性，使用一段時間後，效能會大幅遞減。目前科學家都正從不同的途徑解決這個問題。而未來，哪一家太陽能公司能率先突破這個技術瓶頸而全面投產，將會成為未來的領導巨企。

書籍介紹

本文摘錄自《投資救未來—ESG永續獲利雙贏投資法》，天窗出版

圖片來源：天窗出版社

作者：馮健鏗

出版社：天窗出版社

ESG已成為新時代的價值投資法，投資者不只著眼於盈利，更考慮公司的可持續性發展，將其環境保護（E）、社會責任（S）、公司治理（G）的表現，系統地納入企業估值之中。



投放ESG的聰明錢有偏好，作者聚焦最具增長潛力的板塊：氫能源、鈣鈦礦太陽能、合成生物及醫療科技等，更點出該板塊投資之選，當中涵蓋港股、美股及A股，以及一系列綠色主題基金，如「碳權」交易ETF、低碳債券基金、水資源基金等。

作者簡介：

馮健鏗（Ryan Fung）

香港首批特許ESG分析員（CESGA），亦第二十六屆聯合國氣候變化大會香港青年代表，曾經從事公共政策、科網、金融、媒體相關工作，近年轉型專注於ESG領域。於監管機構、資本市場與非牟利組織之間遊走，專欄文章見於《CUP》、《信報》和《經濟一週》。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin