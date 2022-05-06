2022/05/06,
理財

《投資救未來——ESG永續獲利雙贏投資法》：綠氫與太陽能行業新技術——鈣鈦礦

《投資救未來——ESG永續獲利雙贏投資法》：綠氫與太陽能行業新技術——鈣鈦礦
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

綜觀全球，日本大概是首個重點推動氫氣的國家，已推出氫燃料電池車及加氣站，歐美國家也紛紛推出不同政策去支持這個產業；與香港地緣條件相近的新加坡，亦在力推氫氣，致力成為區域綠色氫氣技術中心，並鞏固其東南亞航空和航運中心的地位。

從灰氫邁向綠氫

氫氣用途廣泛，在發電、運輸、工業、建築物和化學品方面均可應用，當中暫時在重型運輸中最為吃香。其高能量密度及充電時間較短的特點，在長途運輸方面較電池更有吸引力，可以改變交通運輸生態。

只要略讀化學，也該知道氫氣在燃燒時會遇上氧氣，最終變成水（H2O），因此氫氣不會像其他能源般排放出溫室氣體，為環境帶來污染。但當中隱憂卻是其安全性及穩定性，以致多年來皆未能普及化，一來生產成本未能降低，二來安全性也未夠高，運輸及儲存過程亦比較複雜。

電解水製氫，不排放二氧化碳

人無完美，原來氫氣也有不同「顏色」以區分其環保程度。「灰氫」（Gray Hydrogen）是最常見的氫氣，透過加熱將天然氣分子轉化為氫氣和二氧化碳，每提取1噸氫氣，通常會排放10噸二氧化碳；「啡色氫氣」（Brown Hydrogen）則通過燃煤製成，最不環保；還有利用甲烷熱解製作的「藍綠氫」（Turquoise Hydrogen），會產生固體碳殘留物。

「藍色氫氣」（Blue Hydrogen）以天然氣生產，當中所涉及的碳排放會被捕捉再儲存或重用；「綠色氫氣」（Green Hydrogen）則透過再生能源發電來電解水份製造出來，過程不涉及化石燃料，燃燒後也只會變成水，沒有二氧化碳排放。

全球現正努力從「灰氫」發展至「綠氫」，商機無限。根據全球諮詢機構氫能源委員會的數據，預計於2050年，全球氫氣需求將達到5.46億噸，高於目前的7000萬噸，年增長率達6.4%。惟迄今全球約98%的純氫氣均屬於「灰氫」，只有2%是「綠氫」。

綜觀全球，日本大概是首個重點推動氫氣的國家，已推出氫燃料電池車及加氣站，歐美國家也紛紛推出不同政策去支持這個產業；與香港地緣條件相近的新加坡，亦在力推氫氣，致力成為區域綠色氫氣技術中心，並鞏固其東南亞航空和航運中心的地位。

（下略）

太陽能行業新技術──鈣鈦礦

太陽能前景秀麗，隨着太陽能硅片和電池片技術提升，新太陽能材料鈣鈦礦（Perovskite）技術以及光熱發電技術有望出現，按國際再生能源總署（IRENA）數據，太陽能發電成本在過去十年間已累減82%，成本降至0.068美元/千瓦時；而通過硅片、電池片等技術的提升，未來五年內太陽能的發電成本還會再下降36%。

鈣鈦礦的優點是能以液態製成，能夠類似以油墨方式填在柔軟的物件上，用途更具彈性，非常適合配置在現時流行的捲曲式LED顯示屏幕，市場潛力極大。更重要的是，加工這種材料的過程毋須加熱處理，不會排放廢氣及有毒物質，不會對環境造成污染，非常合乎ESG原則。

這種被譽為「下一代太陽能材料」的鈣鈦礦相較晶硅材料有更高的理論轉換效率，產業化前景可期，有望推動光伏成本繼續下降。但以目前技術而言，應用鈣鈦礦儲能的最大缺點是其耐用性，使用一段時間後，效能會大幅遞減。目前科學家都正從不同的途徑解決這個問題。而未來，哪一家太陽能公司能率先突破這個技術瓶頸而全面投產，將會成為未來的領導巨企。

書籍介紹

本文摘錄自《投資救未來—ESG永續獲利雙贏投資法》，天窗出版

2000x
圖片來源：天窗出版社

作者：馮健鏗
出版社：天窗出版社

ESG已成為新時代的價值投資法，投資者不只著眼於盈利，更考慮公司的可持續性發展，將其環境保護（E）、社會責任（S）、公司治理（G）的表現，系統地納入企業估值之中。

投放ESG的聰明錢有偏好，作者聚焦最具增長潛力的板塊：氫能源、鈣鈦礦太陽能、合成生物及醫療科技等，更點出該板塊投資之選，當中涵蓋港股、美股及A股，以及一系列綠色主題基金，如「碳權」交易ETF、低碳債券基金、水資源基金等。

作者簡介：

馮健鏗（Ryan Fung）

香港首批特許ESG分析員（CESGA），亦第二十六屆聯合國氣候變化大會香港青年代表，曾經從事公共政策、科網、金融、媒體相關工作，近年轉型專注於ESG領域。於監管機構、資本市場與非牟利組織之間遊走，專欄文章見於《CUP》、《信報》和《經濟一週》。

相關書摘：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。

最新發展：