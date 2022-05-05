再思麥當勞快餐工業（上）：動物如何在「工廠化農場」失去生命的尊嚴？

文：陳嘉銘（台灣動物社會研究會研究員）

「王老先生有塊地，依呀依呀喲喲……」（Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O）這首歌已經過時，因為快餐把人類和動物的生命改寫了。

1937年，有對兄弟在美國開展了一門生意，後來成為全球快餐企業龍頭「麥當勞」。

2022年，動保團體發起抗議行動，每星期到亞洲各地的門市舉牌，訴求麥當勞「停止虐待產蛋母雞」，並且持續進行中。

這是麥當勞創辦兄弟－理察・麥當勞（Richard McDonald）和莫里斯・麥當勞（Maurice McDonald），所始料未及的惡果；他們最初只想為客人提供快餐，卻沒想到成了資本主義巨輪，而把動物納入機械式畜牧，改變農場動物命運。

快餐生意之始

這門在加利福尼亞州的生意，初時只為了駕車者方便──如果你餓了，只要開車進入車道，駛到中間的「外帶窗」前點餐，付費之後無論餐點多少，都可即時取餐。

餐點賣的是兩塊圓形麵包，中間夾上酸瓜、生菜、洋蔥，及加工牛排，配上起司和茄醬，就是漢堡。謂之快餐，是因為在點餐與取餐之間，只要把車駛過小彎一瞬，店員已可把所有配料放好和包裝，你就可以伸手出車窗取餐，再風馳而去。

麥當勞的「快」，被商人Ray Kroc在1954年看中，投資取得經營權而把它發揚光大。天時與地利，如起司配牛排，是因為世界已融入資本主義對快的欲望；而麥當勞快餐源自停車場，事實上它的「快」，也攸關車的歷史。

由生產汽車到生產食物

一切源自亨利福特（Henry Ford）在1913年為美國引入「生產線（Assembly Line）」，從此改革了造車工業。此前的汽車生產，講求工人都是工匠（Craftsman），精於細節，而製造汽車，就是工人們圍著一部車團團打轉，慢工細貨。

而福特受到管理學家腓德烈・泰勒（Frederick Taylor）的啟發，想到把人限定在特定位置工作，就可提升生產；他於是將工人「去技術化（Deskilling）」，要他們各自專於非常瑣碎的項目，並以大量人手在長長生產線上鑲嵌各個部份，就是一部部快速生產的廉價福特汽車。

試想，如果你是當年的工人，在生產線上或許感到重複操作機械的乏味，但你會憧憬消費──那是本來你負擔不起，但因為大量生產而變得廉價的消費品。而商人與銀行家協商的「分期付款」制度，又讓平民消費者能夠攤分為汽車或房子結帳，即便要整輩子在工廠賣命並付上利息，又何樂而不為？

相對打工，麥當勞也讓工人的生活，得到即時慰藉，因為廉價快餐，惹味飽肚；而現代生活風格的轉變，就是在本來刻板與操控性的資本主義運作，改而成了一套軟性的、享樂的，快餐式的消費主義。

美國社會學家喬治・雷瑟（George Ritzer）1993年的經典著作《社會的麥當勞化（The McDonaldization of Society）》，正是討論社會的每個範疇，都受麥當勞所講求的效率、計算、預測和控制所影響，改變了人的生活價值觀。

這種價值觀，也令食物生產出現劇變。比如漢堡何來？當然來自牛隻；但牛隻可像汽車般由生產線鑲嵌出來嗎？不能。於是資本家利用供與求的轉向，把農場變成工業，而同時把食物轉為食品，大量生產。動保組織的抗議行動，正是對動物被想作食品提出質詢：大量生產，是否就可以輕視有感知的生命？

把動物送上生產線

「王老先生有塊地，依呀依呀喲喲」，這首源自英國的童謠，原文主角正是「老麥當勞（Old MacDonald）」。歌裡形容他在農場裡養了雞，再唱到牛（cow）、豬（pigs）、鵝（geese）及馬（horses），描繪了愉快的動物農莊生活。問題卻是，當麥當勞快餐上場，「Old MacDonald」的一套自然早被汰換，因為對食物的供求，已被資本主義重新定義。

那就是老式農莊的動物可以放牧，而美式快餐對食物只要求快速生產，把「工廠（Factory）」和「農場（Farm）」本來各不相干的概念，曖昧地磨合在一起，卻又出乎意料地彷彿天造地設──即把機械化的，密集式的，工廠化的大量生產，融入畜牧，將「福特生產線」套用在動物身上。

動物在「工廠化農場（Factory Farm）」的畜牧轉化下成為食品，就如哲學家彼得・辛格（Peter Singer）七十年代的經典《動物解放（Animal Liberation）》第三章描述工廠化農場的狀況：無論雞、豬或牛，都被困養在籠中，並因為利潤計算而被控制生育、強飼，也要雞削嘴、豬剪尾、牛去角，同時剝奪動物母子的相處，也有不人道的屠宰過程。

彼得・辛格描述了雞隻在工廠化農場的困養狀況──禽舍像工廠生產線般「架層疊屋」，逼迫雞一排排站立而方便管理，卻不能轉身、張翅和蹲坐入眠。而為了誘導蛋雞生蛋，會迫牠們挨餓、剃去胸毛以降低體溫，更阻擋陽光進入禽舍，甚至注射激素，用意打亂牠們的生理時鐘，加速生產。

麥當勞應該改變

美式快餐的龐大供求，就這樣把動物依附於生產線，像生產汽車一樣，畜牧動物被置於工業化農場，而被剝奪了動物的生理需求；當下抗議麥當勞的行動正是為了產蛋母雞，提醒麥當勞有責任改變牠們的命運。