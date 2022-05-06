再思麥當勞快餐工業（下）：「五大自由」與「感知動物」到底在說什麼？

文：陳嘉銘（台灣動物社會研究會研究員）

Imagine all the people, living life in peace.

七十年代約翰藍儂為反戰而寫的歌，如果要為動物改寫，歌詞可會是「resting life in peace」？

亞洲國家動物保護組織自三月發起的抗議麥當勞行動，是聲援產蛋母雞，希望快餐企業正視畜牧業，並改善運作，讓蛋雞不再被工業化籠飼，而擁有正常的飲食睡眠、轉身張翅等等的平飼生活。

這些要求都不是無的放矢，而是來自英國動保倡議者露絲・哈里森（Ruth Harrison）在1964年出版的《Animal Machines》，所提出農場動物應有的「五大自由」：免於饑渴、免於恐懼、免於身體不適、免於傷害和疾病、能夠表現自然行為。

然而值得深思的是，為何連麥當勞自十年前都會提出這些說法，可是對動保理念而言仍有落差？所謂的「五大自由」，又有沒有前提與後續？

知而行難的動保政策

歐洲麥當勞品質保證總監基斯肯尼（Keith Kenny）在《Animal，Ethics and Trade》書內第十五章撰文，說十年前麥當勞已有訂定動物福利政策，但畜牧業的每一個環節都各有經營上的優先考慮，而即使麥當勞有專家團隊參與監察，但畜牧外包商成千上萬，良莠不齊，就難以逐一審視。

所以說要配合動保理念，知而行難。

要配合甚麼？就是麥當勞動物福利政策要求畜牧業關懷和尊重動物，也免於動物承受殘酷虐待，同時當然要有恰當照顧和餵飼；很明顯說法是參照自「五大自由」，而這亦相信不單是麥當勞企業的願景，更是不少畜牧業盼望實踐的動物福利，以希望農場動物即便面對工業化大量生產，也能得到善終而成為人類食物。

於是，不少畜牧業也考慮到平飼養雞或放牧養牛，以至豬羊或鴨鵝都不再被困養而「重獲自由」；甚至根據肯尼的說法，由畜牧到運輸及屠宰的所有工序，如果外判商都能考慮為動物免於受苦，就最理想不過了。

但我們究竟應該如何為這個「理想」深思？是彼得・辛格（Peter Singer）在《動物解放（Animal Liberation）》以「功利主義（Utilitarianism）」所指，要為動物考慮最大的利益，去應付最多的（食用）需要──所以對畜牧業動物的傷害減到最低，大量生產肉食也就變得「理所當然」了嗎？

滿足人類的食用前提

提出「五大自由」的哈里森為此其實早有坦白說法。她指出，若果一個人對另一動物不善，當然會被指殘酷；但如果一大群人對一大群動物進行不善之舉，甚至還可以商業為由辯護，卻反而可使虐待看成「合情合理」。哈里森本意批判工業化農場合理化對動物的不人道對待，但說法也是對上文的「理想」提出詰問。

工業化農場的弔詭之處，正在於即便在每個細節都能滿足動物福利的「五大自由」，但主因都是為了大量生產、大量食用，所以就有大量的動物生育與屠宰。而免於動物饑渴、恐懼、不適、痛苦、傷害和疾病等等，都是為了滿足人類食用動物的前提；哈里森說這是把大量動物「合情合理」進行屠宰的預設，而這個預設是考慮人的食用需求，先於動物的生命倫理。

如果要考慮生命倫理，那又會是甚麼？比如動物能否自然成長、終老才去屠宰──禽畜壽命最長是二、三十年，這已是「五大自由」不能觸及的問題了，因為工業化農場要滿足大量生產，沒有可能花上長時間等待動物老死。

所以「五大自由」只是從一個反面的角度，去免除一連串動物的受苦說法；而對動物唯一的正面肯定，是「自然行為」──不過這個「自然行為」，不包括「自然終老」。

文首假設要為動物改寫約翰藍儂的〈Imagine〉，「resting life in peace」會是尾聲，但關乎工業農場動物的生死，卻有倫理爭議──那是讓牠們自然老死，屠宰食用才是「rest in peace（安息）」？抑或像現行不少畜牧業做法，讓動物無痛致昏再屠宰，滿足了「五大自由」就算是「安息」？可見「安息」之說畢竟複雜，而夾雜了人類食用的功利考慮，又是否屬於「自然行為」，就可圈可點了。

農場動物的感知需要

要說「五大自由」的前提和界限，會是長篇的倫理思辯；不過亞洲動保組織的抗議麥當勞行動，就說出一個突破關鍵，正是聯署網頁的一段「母雞身心健康深受威脅，因巨大緊迫造成體弱，常出現呼吸與消化道等各式疾病……」。

前提當然是「五大自由」所指動物困養所造成的生理問題，但以上引文重點不單在「身」，更在「心」的健康，而這正是近十年來在歐美動保論述中指出的「感知（Sentience）」。

法國、加拿大和哥倫比亞等國家自2015年在民法中列明「動物非物」，承認動物作為有感知的生命以來，工業化農場的動物福利討論，也要考慮到如何理解動物的「心」，是為感受和知覺。布里斯托大學的畜牧管理學教授約翰・韋伯斯特（John Webster）自1994年出版《Animal Welfare: A Cool Eye towards Eden》，本來是完善農場動物福利的經典，但他之後十年都不停補充，交代考慮動物的感知需要。

伯斯特指出感知涉及情緒與動機，而那除了是動物的生理使然，也是外在環境對動物引起刺激，而任何讓牠感到舒適或苦惱的物事，都會轉化成牠的認知，理解到甚麼對自己好或不好。