因九天玄女爆紅的阿翰分享兒時被霸凌的經驗，這種創傷有時候是一輩子的

文：李俊宏（衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任）

有的時候，生命的力量不見得成長於良善的土壤，美麗的花朵有可能開在絕崖惡地。但，更多的生命可能會在這個過程中受挫、一蹶不振，甚至影響到身心健康或是自殺身亡。

雖然如阿翰在訪談所說，有些孩子可能因為某些天份，最終走出一條他的道路，但這樣的經驗，有的時候甚至在這類以為已經順利度過的個案，會如陰影般，長期影響著他的社交人際、親密關係與安全感。

他可能採用了一些調適的策略，但心裡總有個小小的聲音，「我這樣可以嗎？」、「這樣做安全嗎？」、「會不會又像那個時候一樣？」，不斷地反芻。

臨床服務的過程中，不乏遇到被霸凌的孩子，或是這樣的孩子長大的成人。處理創傷是每日的日常，經常是敏感地察覺個案的狀態，常常一句「過去童年過得如何？」，就會換來淚流滿面的陳述。

兒時霸凌所造成的傷害有的時候是一輩子的

當然，談到霸凌，有許多不同的因素。

但在教育過程中，學習這個世界的多彩多樣，學會尊重跟我們不一樣的人，學習跟我們不同的人相處，甚至成就一些事情，會是個很重要的過程，也是可以降低校園霸凌的重要因素。

然而，從教師到同學，甚至是從家庭到教學場域，是否能長期營造這樣的氛圍，並且有自我察覺的能力，願意學習尊重每一個人，欣賞不同人的優點，是不無疑問的。

要能慢下來經營在台灣的教育環境往往做不到。我的孩子曾經有過一段時間，班上會寫不堪入目的紙條放在他的書包，戶外課的時候圍著他駡、把他絆倒、打他肚子，營養午餐故意把飯裝很多但菜很少，也可能還有其他孩子不願意講，我們也不知道的事情。

我們知道時，是因為找到好幾次不同字跡的紙條，總覺得孩子回家特別餓，細問之下，才知道發生什麼事情。遇上了，就是家長挫折，孩子痛苦，雖然教育單位有個處理流程，但你會發現運用起來困難重重。

我還算跟教育單位有不少連結，深知教育現場的難為。我也能看到那些孩子的問題，會想要傷害他人的，往往都有一個受傷的靈魂。曾經嘗試要跟校方合作來處理這個狀況，但跨系統與系統的防衛，面對某些情形，你也只能選擇自救。

當時還真的很想在跟教育局長開會的時候拿出來講，最後，我們選擇轉學，對於這樣的決定，至今為止都覺得慶幸，那兩年遇上了好老師、好同學，孩子過得很快樂，也更有自信。