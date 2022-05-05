【TIDF專訪】《金門留念》導演洪淳修：再響亮的政治口號都是過眼雲煙，沒有什麼東西是萬萬歲的

採訪：吳季寬、朱詠莛、蔡妤晨

撰稿：吳季寬、王雅平

攝影：朱詠莛

資料整理：徐熙婷、朱詠莛、蔡妤晨

導演洪淳修，以紀錄片創作見長。代表作有《城市農民曆》（2005）、《河口人》（2006）、《刪海經》（2013）等，透過河、海的場景探討人與土地間的關係。

《金門留念》為其最新作品，延續自《刪海經》以來對金門的關注，以「老相片」帶出三位主角的故事，探討兩岸地緣政治變遷下生命軌跡的不同樣貌。

《金門留念》觸碰金門當地四十多年軍管時期的記憶，是一趟時代的留念與告別之旅。此外更反映了導演紀錄視角的轉變──逐漸跳脫「台灣人觀點」，以「金門人觀點」來看牽涉到兩岸的軍事、社會與經濟議題。

導演勾勒主角們生命史的立體樣貌，並運用舊影音素材剪接出政治信念的今昔落差，搭配篇章式的敘事策略，提供觀眾空間重新思考金門人的定義，理解金門人的想法。

《金門留念》獲選為今年台灣國際紀錄片影展（TIDF）的開幕片，同時入選本屆台灣競賽，此次邀請導演洪淳修分享本片的創作淵源、拍攝構想，以及他對金門這座島嶼的觀察。

Q：為何想要拍攝《金門留念》？

一開始想法很單純，想拍老照相館、老攝影師。從《刪海經》在金門拍攝以來，我就覺得這地方的文化面向很豐富。再加上自己是男生，對軍旅的記憶有些召喚，只是一直找不到切入點。

直到有次拿到一本論文合輯《戀金術：金門田野奇幻之旅》，當中有篇寫金門老照相館的文章，提到當年通訊不發達，阿兵哥就會拿這些照片以書信寄給台灣的家人，說：「我很想你，我很愛你」。這些雄壯威武的阿兵哥背後，居然會有這麼浪漫的感情告白，讓我覺得有影像、有故事，就決定是這個主題了。

Q：如何認識被攝者並建立信賴關係？

老照相館（金龍相館）是最快找到的，老攝影師李國明也是最快答應給拍。信賴關係很快就能建立，因為一方面我以前也是學攝影的，跟他在技術、器材、美學上都可以聊；另一方面，他的年紀跟我爸爸蠻像的，都經歷過戰爭，也都很節儉。

軍人黃善勇是第二個找到的，他跟軍中福利社小姐結婚後就留在金門。與他的信賴關係有兩個面向。第一，他是做生意的，他賣的便當可以吃粗飽，適合拍片的團隊，常去店裡光顧就會認識；第二，他家庭觀念比較重，因為長年待在金門沒辦法回老家看媽媽，他想彌補、留下一些什麼。

我都會跟他回苗栗老家，拍一些影像或照片，原本這些也沒有要剪進片子，只是幫他留個家族紀錄，但這些影像卻讓我與他一起經歷一些生命中的重要時刻。

從四川嫁到台灣的石成梅一開始並不在敘事架構中，我是因為一篇標題聳動的新聞而輾轉認識她。她的身份、國族與性別其實是很有衝突性的，我覺得加進來也許可以讓金門人的定義跟面向更多元。起初我作為一個台灣人、男性，一直無法徵得拍攝同意，但是蹲點久了，意外因為喝酒而打開僵局。在金門，有時候你跟被攝者的距離只有一杯酒。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 導演洪淳修

Q：本片以「戰火」、「留守」和「上岸」三個篇章串起三位同樣居住在金門、卻擁有迥異身份及際遇的人們的故事。可以聊聊這三個篇名是如何構思出來的嗎？

三個章節的名稱都是軍事用語。「戰火」講老攝影師李國明，他家在八二三砲戰被炸掉了，沒錢唸書，只好跟舅舅學攝影技能。他不是因為熱愛攝影美學、被布列松影響，而是為了活下來才學攝影。他學攝影的原因、拍攝對象，都與戰爭有關，所以命名為「戰火」。

「留守」是指便當店老闆黃善勇，他二度軍旅金門後，落地生根三十幾年都沒有回台灣。離家嘛！想媽媽，那種苦悶就跟阿兵哥留守營區很像。大家在外面鬼混、唱歌，你就要留在裡面打飯、擦地板、掃廁所。

「上岸」則是針對石成梅，可以分成「感情的上岸」以及「從敵區上岸」。當年她覺得這邊是寶島、經濟很好，但她在金門這個「岸上」看到的是台灣經濟變差、中國發展起來，不變的是仇共。其實岸上風景比海上遇到的還要可怕。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《金門留念》海報

Q：請問導演如何選定以「相片」作為故事擴展的核心？

片中的相片可以分成幾類，一種是沙龍的大頭照，一種是阿兵哥偷帶相機進去拍的生活照，這些照片我覺得某種程度上可以反映出時代和他們的生命史。

比較妙的是石成梅，她除了在砲陣地跟觀光客拍照、幫觀光客拍照，當成人形立牌給觀光客拍照，也會去相館拍照，這某種程度也是「當代的金門留念」。

影片的架構雖然是三個人分別出現，但我想把攝影師定位成一種串場來收束故事，用「照片」、「照相」作為核心 。一方面，我也覺得他（攝影師李國明）是一個「見證者」，他除了拍打仗的阿兵哥，也拍敵國嫁來的陸配，從兩岸對峙的戰爭時期，拍到金門街上都插滿了五星旗，看到了整個歷史的變遷。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《金門留念》劇照

Q：影片中出現了很多「舊」的東西：舊相機、舊佈景、舊點唱機、坑道、房屋殘骸等等，畫面也不斷在今昔的地景與物件之間切換，請問導演想透過這些物件傳達什麼訊息？

我覺得還是回到一個導演本身的記憶。這些「舊」，在我的記憶裡都有「新」的樣子。比如底片相機，是我十幾歲的時候流行的東西；還有金門的營區以前都住著阿兵哥，大家都看起來很猛、很會打仗一樣。可是現在那邊都舊了、我也老了，就會有種感傷。

那種美好的模樣，跟今天破舊的東西做對剪，除了有時間流動感，我也想在背後傳遞一個訊息：這些容顏、物件、甚至是事情，沒有什麼是不會老、不會消失的。再響亮、堅定的政治口號、標語甚至信念，面對時間都是過眼雲煙。尤其是政治口號，沒有什麼東西是萬萬歲的，因為人類所謂的普世價值，在時間裡都是滄海一粟而已。

我上一部作品《刪海經》拍的鱟，牠存在地球上4億年，人類只是150萬年，這就是「萬物皆有時」的概念。我們面對時間的流動，「拍照留念」是一個比較謙卑的態度，不要試著想跟時間逆行。所以我一直不斷地想要從時間的角度來對剪這些東西，就是想要去驗證、辯證這種政治的荒謬。