民進黨黨內初選殺紅眼：湧言會傷得不輕，牽動派系勢力重整

文：郭瓊俐

民進黨如火如荼進行各地議員初選、黨公職改選等黨內選舉工作，各派系不僅火力全開強力動員，派系之間的廝殺更是烽火連天，堪稱近年來競爭最激烈的戰役。黨內人士以「派系重整的戰國時代」，形容此次黨內派系競合的現況。

湧言會領導人林崑海過世之後，其他派系磨刀霍霍搶奪湧言會資源，是民進黨派系板塊移動的主因。此外，民進黨在2018年縣市長與議員選舉中大敗，各地議員席次大幅掉落；今年形勢看好，各派系莫不卯足勁推出新人爭取提名，準備大舉進軍地方議會，導致派系在黨內初選中殺紅眼，攸關縣市長提名與輔選的各地黨部主委一職，也廝殺激烈。

高雄：菊系大勝湧言會

湧言會的重鎮高雄市，是這次派系廝殺的指標性地方。長居高雄的三立電視台前董事長林崑海，與民進黨前台北市黨部主委黃承國「海國分家」後，兩年前另創湧言會，挾著電視台資源與黨員票勢力，在黨職選舉中聲勢浩大，雖然最後只拿到一席中常委，湧言會的新北市議員何博文、高雄市立委趙天麟分別拿下新北與高雄市黨部主委，穩坐黨內重要山頭地位。

不過，林崑海今年2月罹癌病逝，長期被批評政媒不分的三立電視台回歸商業經營，湧言會成員失去參加三立政論節目的曝光優勢，同時少了財務奧援。據了解，林崑海病逝前留給湧言會一筆經費，供湧言會初選所需，湧言會也全力拚搏議員初選。

不過，菊系也不是省油的燈，此次高雄市議員初選，菊系與湧言會殺得難分難解；菊系一再批評趙天麟身為黨部主委，卻只扶持自己支持的參選人。雙方大戰的結果，菊系7位新人「全壘打」贏得初選，湧言會推出的4位新人兩勝兩敗，有意問鼎議長之位的現任議員蔡昌達卻遭滑鐵盧，雖然菊系也有尋求連任的議員高閔琳意外落馬，湧言會仍被視為慘敗。

議員初選失利，湧言會也失去黨部主委之位。菊系原推出立委許智傑角逐高雄市黨部主委，和尋求連任的趙天麟相爭不下，隸屬英系的高雄市長陳其邁介入協調亦未成功。議員初選後，眼看形勢比人強，趙天麟同意不競選連任主委，菊系改推許智傑胞弟許智善同額參選。

湧言會在新北市也面臨嚴峻挑戰，正國會立委余天宣布參選新北市黨部主委，讓何博文連任主委之路岌岌可危。黨內人士指出，兩年前，余天擔任兩屆主委期滿，英系那時沒有合適人選，湧言會趁勢推出何博文，林崑海一一打電話請託，很多人看在三立電視的媒體資源下支持何博文。

但兩年來，何博文人和方面不是做得太好，在議員、立委選舉布局中同時得罪了英系、蘇系，加上湧言會在新北市原本就沒有太多黨員票，蘇系、英系若作壁上觀，在原本實力就頗強的正國會支持下，余天拿下新北市黨部主委的勝算很高。

Photo Credit: 中央社 右為新北市議員何博文

台北：英系與非英系對峙

此外，英系推出前立法院長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲，加入中和區議員初選，挑明對決從英系轉至湧言會的現任議員張志豪。張志豪由黨部幕僚轉戰民代，當初是民進黨中和區立委江永昌一路扶持，但張志豪轉到湧言會後，和隸屬英系的江永昌翻臉，江永昌此次力挺張嘉玲，讓張志豪面臨苦戰。

台北市黨部主委之爭也暗潮洶湧，兩年前主委選舉，以黃承國為主的英系推出議員王孝維，和綠色友誼連線的前立委薛凌競爭，兩人殺到刀刀見骨，最後黨中央宣布暫停北市黨部主委選舉。原本各派系協調共推資深議員阮昭雄接任主委，但阮昭雄由英系轉湧言會，與黃承國結下恩怨，因此被卡關。最後黨中央通過「吳怡農條款」、放寬被選舉人的黨齡限制，吳怡農在英系支持下當選黨部主委。

不料，吳怡農日前逕自宣布不競選連任，隸屬正國會的前議員顏聖冠率先宣布參選，英系緊急推出現任議員張茂楠應戰。在綠色友誼連線支持顏聖冠的情況下，北市主委之爭又將重演英系與非英系大戰。

民進黨重量級立委表示，民進黨的傳統就是讓衝突表面化，因為有清楚的遊戲規則，衝突之後就會進入理性，因此可用平常心看待這種派系之間的競爭。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航