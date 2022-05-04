你可能用過她的GIF圖：世界瘋傳的迷因女孩過世，網友呼籲重視精神問題
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「我最常用和最喜歡的GIF作者已經過世。這太可悲了......16歲，她還是個孩子」 推特上大批的網友哀悼波西的死，表示「無論是76歲的賈德還是16歲的波西，精神疾病都是真的，自殺的念頭影響我們每一個人。我們需要好好關注這個國家的精神問題」。
當她5歲時，凱莉亞．波西（Kailia Posey）的笑臉成為了全世界的迷因，她滑稽的表情讓許多網路用戶發出會心一笑，拉近了許多對話之間的距離。不過近日傳出這位迷因女孩過世的消息。
波西的母親週一（2日）在臉書上宣布這個惡耗。「我說不出話來，腦袋一片空白......我美麗的寶貝女兒已經走了。」她沒有解釋波西的死因，只懇求外界給他們一些隱私空間來悼念波西。
雖然一度傳出死因是車禍，不過根據新聞網站《TMZ》，波西的家屬證實她的死亡是自殺。「雖然她是一個有成就的年輕人，前途光明，但不幸的是，一個衝動之下，她輕率的結束了自己的生命。」
她的家人以她的名義在Whatcom Community Foundation設立了一個基金會，旨在幫助學生們度過危機。
波西因參加TLC真人節目《小小選美皇后》（Toddlers and Tiaras）聲名大譟，這個節目紀錄了參加選美比賽的兒童以及他們的家庭生活。
在節目中拍攝採訪時，年僅5歲的波西對著鏡頭做出了一個調皮的表情，這個斜眼偷笑的表情在網路上瘋傳，並被做成迷因圖和GIF檔，流傳至今。
波西的媽媽說，波西從3歲就開始參加選美比賽，這個女孩起初很害羞，但很快就對參賽展現出熱情。「一開始她說她很緊張，但一旦上場後，她就是個專業選手。」
《小小選美皇后》於2009年至2013年間播出，在此之後波西仍然活躍於選美比賽和社群網路，她在2019年參與了Netflix的恐怖電影《噩夢診所》（Eli）的拍攝，今年1月，波西才在她的Instagram上宣布她將參加華盛頓小姐（青少年版）的選美比賽，「我很興奮」波西當時寫下。
在選美網站上的簡歷，波西說她未來想在大學學習航空，成為一名飛行員。
而傳出死亡噩耗之前，波西剛在4月19日慶祝了她的16歲生日，並在周末參加了她的高中畢業舞會。
一名波西的朋友告訴《Page Six》，「我們知道她在一些事情上很煎熬，我們都竭盡全力鼓勵和幫助她」，朋友表示不知道事情怎麼會變成這樣。
推特上大批的網友哀悼波西的死。
「我最常用和最喜歡的GIF作者已經過世。這太可悲了......16歲，她還是個孩子」 「好好安息，我們的選美和迷因女王」也有網友指最近剛過世的美國鄉村民謠歌手娜歐蜜．賈德（Naomi Judd）的死，表示「無論是76歲的賈德還是16歲的波西，精神疾病都是真的，自殺的念頭影響我們每一個人。我們需要好好關注這個國家的精神問題」，呼籲各界重視精神疾病。
賈德在今年4月30日過世，據稱原因也是自殺，她生前患有焦慮症和恐慌症，曾有過和自殺念頭，她的女兒表示她死於「精神疾病」。
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新聞來源
- 'TODDLERS AND TIARAS' KAILIA POSEYDIED BY SUICIDEFamily Of 16-Year-Old Says（TMZ）
- Toddlers & Tiaras and viral star Kailia Posey dies at 16（BBC）
- ‘Toddlers & Tiaras’ star Kailia Posey was ‘struggling’ before suicide, pal says（Pagesix）
延伸閱讀
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元