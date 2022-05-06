烏克蘭並非俄羅斯與西方一決雌雄的「主戰場」，更像是俄版印太戰略的「訓練場」

文：納扎爾拜・葉爾肯（Yerkin Nazarbay，哈薩克國立大學經濟科學碩士，武漢大學國際關係學系博士候選人）

伴隨4月弔詭的「別爾哥羅德（Belgorod）空襲事件」一同得以快速傳播的是直至今日還未被俄官方所證實的「臨陣換帥」之說，即「俄羅斯陸軍上將亞歷山大・德沃爾尼科夫（Aleksandr Dvornikov）被任命為俄駐烏克蘭部隊最高指揮官。」

這位「4月風雲人物」自頓巴斯（Donbas）爭奪戰打響以來，其頭銜在俄羅斯聯邦國防部官網上依舊標示為俄羅斯聯邦南部軍區（Southern Military District）司令，而非「烏克蘭戰區最高指揮官」。

但毋庸置疑的是，分別負責南俄草原及黑海海域安全的「俄羅斯聯邦英雄」德沃爾尼科夫，作為蘇聯解體以來俄軍將領中最具實戰經驗且影響力的人物，無論如何都將註定「扭轉」現有之「全球態勢」，而非「區域戰事」。

因此，深入解析德沃爾尼科夫的出生背景與發展經歷，是預測克里姆林宮，乃至國際地緣政治格局演變之方向及特徵的關鍵之所在。

如同「紫光東照」的「遠東派」指揮官

1961年出生於俄羅斯遠東濱海邊疆區烏蘇里斯克（Ussuriysk）的德沃爾尼科夫，可謂俄軍東部地地道道且土生土長的高級將領。其童年時期所就讀的烏蘇里斯克蘇沃洛夫軍校，不僅是當時遠東地區首屈一指的「機械化作戰」之國防教育訓練中心，而且還是全國「根基最深」的反法西斯愛國主義教育中心之一。

上世紀60年代末期，與德沃爾尼科夫一同入校的官生，一方面在熟知掌握包括蘇聯元帥格奧爾基・朱可夫（Georgy Zhukov）之坦克戰及縱深戰等理論經驗的同時，另一方面則擁有其他區域軍校學生所不具備的特殊「親身經歷」。即中蘇邊界衝突之珍寶島事件「記憶」，以及由時任蘇聯國防部長安德列・格列奇科（Andrei Grechko）元帥之先發制人的「精准核打擊學說」。

不僅如此，德沃爾尼科夫還在其服役之次年「見證」了中美建交與中越戰爭這兩大具有重要地緣戰略意義的事件，如何影響蘇聯的「未來發展走勢」。

受特殊歷史及地理因素的影響，當今烏蘇里斯克蘇沃洛夫軍校，是俄羅斯聯邦國防部在其遠東地區培養「知華派」、「知英派」和「知美派」愛國青年軍官的基礎教育基地，重點培養其英中雙語之運用及操作能力，可謂高素質多元現代化軍事人才之「搖籃」。

百年以來，對俄羅斯精英而言，位於西北部的聖彼德堡與波羅的海賦予了民族崛起的希望，以及所屬歸宿的方向。而西南部的塞瓦斯托波爾（Sevastopol）和黑海則為民族強盛之道指明了方向，賦予其相應的族之欲望與民之動力，並且使所屬國族精神始終保持在「沸騰」的狀態之中且永不滅。

相比之下，東部的符拉迪沃斯托克（Vladivostok）和太平洋卻是擺脫「百年枷鎖」的突破口，同時也是實現「百年海權夢」的橋頭堡，即突破區域封鎖且影響國際秩序的新出發點和立足點。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 德沃爾尼科夫與普亭等蘇聯「遺老」，認為戈巴契夫主導下蘇聯的崩潰是一場可以被避免的「厄運」

絕不可接受的「再分裂」與「再綏靖」

完成11年軍事義務教育後，德沃爾尼科夫直至2005年，相繼在莫斯科高等聯合兵種指揮學院、伏龍芝軍事學院及俄羅斯聯邦武裝力量總參謀部軍事學院深造。畢業後在位於中俄交界處的哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）之遠東軍區，先後擔任排長、連長及營參謀長（哈巴羅夫斯克自2010年起成為新重組合並後的東部戰區總部所在地）。

蘇聯解體前夕，德沃爾尼科夫先後還擔任了，蘇聯駐德國西部部隊機動步槍營正副指揮官，隨之目睹了柏林牆的倒塌與蘇維埃信仰大廈的土崩瓦解。1994年德沃爾尼科夫與所屬西方集群（Western Group of Forces）全面撤出統一的聯邦德國後，於次年先後在莫斯科軍區擔任團參謀長及團長（2010年起該戰區被併入總部位於聖彼德堡的西部戰區），直至第二次車臣戰爭全面爆發為止。

對大多數出生成長於赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）時期，並成功立足於勃列日涅夫（Leonid Brezhnev）時期的蘇聯人而言，蘇聯解體可謂人間悲劇，被視之為是一場原本可以完全避免的厄運。

其中，德沃爾尼科夫與普亭均屬上世紀80年代末期至90年代初期，親眼目睹蘇聯歐陸勢力之「節節敗退」與「步步緊縮」的安全部門骨幹。因此對「解體」的理解不同於任何形式的旁觀者，是絕不允許其蘇聯首任總統戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）與俄羅斯聯邦首任總統葉利欽（Boris Yeltsin）之雙重悲劇性決策再次重演的「前朝遺老」。可謂立足於全球去帝國主義浪潮之上，但卻與之逆流而行的後帝國主義之「遺民代表」。

Photo Credit: AP / 達志影像 1999年的第二次車臣戰爭

「特別軍事行動」屬俄「平叛」之慣例

正如俄羅斯總統普亭將此次俄烏戰爭稱之為「特別軍事行動」，爆發於1999年的第二次車臣戰爭也被當時的克里姆林宮決策層，稱之為規模有限的特別軍事行動，即「北高加索地區反恐行動」。

當時的德沃爾尼科夫是在俄軍北高加索軍區司令維克托・卡贊采夫（Viktor Kazantsev）宣佈全面封鎖車臣首府格羅茲尼（Grozny）後的第二年起，被升任為該戰區師參謀長，並且在三年內再次晉升為師長。