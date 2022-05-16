冀劍制《緣起性空通往一切美好》：佛教的終極人生意義就是「離苦得樂」嗎？

文：冀劍制

9 佛教的終極人生意義就是「離苦得樂」嗎？

我們常說，佛教的根本目的在於離苦得樂。那是因為佛教的起源在於「感覺人生很苦」，因此尋找苦的源頭，尋求解脫之道。所以，「成佛」，是學佛的終點，而成佛就是獲得終極的覺悟，這樣的覺悟讓我們徹底從苦解脫出來。從這角度來說，佛教的終極人生意義就是成佛，也就是獲得終極的離苦得樂，這個說法應該是沒什麼問題的。

換個角度來看，如果把這種終極解脫當作是最大的快樂，那麼，佛學也可以說是一種主張人生意義在於追求最大快樂的觀點。這個說法看起來也應該是沒問題的，然而，只要談到任何觀點跟「人生意義是在追尋快樂」的主張類似，都會碰上「經驗機器」思想實驗的挑戰。

這個思想實驗是一個哲學論證，它的主張是「任何經驗（包括任何一種快樂）都不會是人生的意義。」很明顯的，這個論證會直接挑戰這種主張人生意義在於追求離苦得樂的佛學思想。

經驗機器論證主張人生的意義絕對不是任何經驗

這個論證是由當代美國哲學家諾奇克（Robert Nozick, 1938-2002）所提出，提出後引起哲學界廣大的迴響與深思。首先，需要做個思想實驗。所謂「思想實驗」，是用想像做實驗。這和一般實際動手做的實驗不同，雖然也叫實驗，但可信度當然沒有真正的實驗這麼好，但也有一定的參考價值。

舉例來說，被針刺到鼻子和刺到眼睛那個比較痛？大多數人都沒有這些經驗，也不願意做這樣的實驗，但只要動動腦、想一想，就會認為刺到眼睛比較痛。這種用想像去做實驗並且得出實驗結果的做法，就叫做思想實驗。好！那麼，我們現在來做經驗機器的思想實驗。

假設你的面前有部機器，這部機器可以製造所有可能的經驗，讓你體驗各式各樣的感覺，甚至各式各樣的人生經歷，就像進入全感官經驗的虛擬世界一般，而且假設很逼真，和真實世界沒什麼差別。那麼，如果你的內心有個理想人生型態，你可以把這樣的理想人生輸入到機器裡面，然後走進機器，後半生就在機器裡度過，不要再出來了。讓設計好的最完美人生成為你的下半生。

而且，更重要的是，經驗機器會讓你忘記曾經走進機器這件事，也會忘記曾經如何設計你的後半生。所以，對你而言，未來一切都是驚喜，你會以為這是真實人生，美好、快樂，直到生命終了。也就是說，你的後半生，就是以你的最理想生命型態度過，這聽起來不錯吧！

那麼，要運用想像力做實驗的問題來了，如果機器現在就在你的面前，而且你已經想好了最理想的後半生，也輸入到機器裡了，請做一個抉擇，你是否願意現在就進入機器裡，再也不出來了呢？

當然，我們可能會擔心機器故障，吃飯或是費用的問題。但在這個思想實驗中，我們假設都沒有這些問題，機器不會故障，維生系統沒有問題，不用花費任何金錢。

這個思想實驗的有趣之處在於，雖然一開始大家都覺得這太棒了，摩拳擦掌、躍躍欲試，嚮往已久的理想生命、滿足各種願望，全部都只剩一步之遙。然而，這時內心卻會有一股莫名的阻力，不願踏出這最後一步。再經過審慎思考，總覺得應該把一些事情完成後才進去，想著想著，牽掛越來越多，最後，大多數人卻都不願意進去了。為什麼會這樣呢？

不願走向心目中最美好人生的理由

理由大抵上有兩個，第一個是覺得自己尚未盡完某些責任，不能一走了之。第二，也可能是最重要的，就是那個完美人生其實是假的。雖然進去後就像真的一樣，但進去前知道那是假的，這個想法讓人裹足不前。

責任有這麼重要嗎？真假有這麼重要嗎？為什麼在可以獲得心中一直以來渴望的最理想人生面前，我們卻選擇放棄？最簡單的回答是：我們內心可能有一種直覺，這個直覺指向我們內心深處真正最渴望的目標。而且，很明顯的，這個目標並不是單純只是獲得快樂，也不是任何經驗，無法用虛擬的東西所取代，而是人生裡有其他更重要的、更值得追求的事物。否則，如果內心的感受就是一切，那麼，進入經驗機器不就正好符合我們的人生目標，照理說大家應該會覺得這樣就了無遺憾才對。

藉由經驗機器的實驗結果，我們傾向於認為，如果人生有意義，那麼，這個直覺指向的東西才是真正的人生意義，這跟我們平時自以為的夢想差異可能很大，所以，經驗機器論證主張，人生的目的不是任何經驗，因為所有經驗都可以被經驗機器實現。由於不管哪一種快樂，都屬於經驗，那麼，這論證也同時可以用來主張，任何一種快樂都不是人生的意義。

佛學如何面對經驗機器論證的挑戰

如果把離苦得樂當作是佛學的最終目標，那麼，佛學是否會遭遇到經驗機器論證的挑戰呢？

如果只考慮此生的話，那是一定會的。想像一下，如果我已經沒有煩惱，而且覺得很快樂了，那我還學佛做什麼呢？也就是說，我只要進入經驗機器裡就離苦得樂了，何必這麼辛苦學佛？

但如果把佛教信仰中的輪迴等觀點放進來，那就比較沒有問題了。因為經驗機器僅限此生，無法照顧到來生，而且成佛也不僅僅照顧到此生的經驗而已。

然而，我們可以擴大經驗機器的思想實驗，假設西方極樂世界的科學家也發明了經驗機器，可以讓人待在裡面不再輪迴，直到生生世世永遠不再出來，不用修行成佛就可以獲得完全離苦得樂的經驗。在這種情況下，假設自己是身在西方極樂世界的修行人，是否會想進入機器裡呢？雖然這樣的想像更遙遠了，但答案好像也是：「不會。」