冀劍制《緣起性空通往一切美好》：佛教的終極人生意義就是「離苦得樂」嗎？
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哲學教授以生活化的語言、豐富的實例、深入淺出說明——緣起，任何事情的發生都沒有必然性，而是由許多條件匯集而成；性空，事情沒有一定好，也沒有一定壞，除了緣起條件之外，追本溯源就會發現，那裡什麼都沒有，也什麼都有！
文：冀劍制
9 佛教的終極人生意義就是「離苦得樂」嗎？
我們常說，佛教的根本目的在於離苦得樂。那是因為佛教的起源在於「感覺人生很苦」，因此尋找苦的源頭，尋求解脫之道。所以，「成佛」，是學佛的終點，而成佛就是獲得終極的覺悟，這樣的覺悟讓我們徹底從苦解脫出來。從這角度來說，佛教的終極人生意義就是成佛，也就是獲得終極的離苦得樂，這個說法應該是沒什麼問題的。
換個角度來看，如果把這種終極解脫當作是最大的快樂，那麼，佛學也可以說是一種主張人生意義在於追求最大快樂的觀點。這個說法看起來也應該是沒問題的，然而，只要談到任何觀點跟「人生意義是在追尋快樂」的主張類似，都會碰上「經驗機器」思想實驗的挑戰。
這個思想實驗是一個哲學論證，它的主張是「任何經驗（包括任何一種快樂）都不會是人生的意義。」很明顯的，這個論證會直接挑戰這種主張人生意義在於追求離苦得樂的佛學思想。
經驗機器論證主張人生的意義絕對不是任何經驗
這個論證是由當代美國哲學家諾奇克（Robert Nozick, 1938-2002）所提出，提出後引起哲學界廣大的迴響與深思。首先，需要做個思想實驗。所謂「思想實驗」，是用想像做實驗。這和一般實際動手做的實驗不同，雖然也叫實驗，但可信度當然沒有真正的實驗這麼好，但也有一定的參考價值。
舉例來說，被針刺到鼻子和刺到眼睛那個比較痛？大多數人都沒有這些經驗，也不願意做這樣的實驗，但只要動動腦、想一想，就會認為刺到眼睛比較痛。這種用想像去做實驗並且得出實驗結果的做法，就叫做思想實驗。好！那麼，我們現在來做經驗機器的思想實驗。
假設你的面前有部機器，這部機器可以製造所有可能的經驗，讓你體驗各式各樣的感覺，甚至各式各樣的人生經歷，就像進入全感官經驗的虛擬世界一般，而且假設很逼真，和真實世界沒什麼差別。那麼，如果你的內心有個理想人生型態，你可以把這樣的理想人生輸入到機器裡面，然後走進機器，後半生就在機器裡度過，不要再出來了。讓設計好的最完美人生成為你的下半生。
而且，更重要的是，經驗機器會讓你忘記曾經走進機器這件事，也會忘記曾經如何設計你的後半生。所以，對你而言，未來一切都是驚喜，你會以為這是真實人生，美好、快樂，直到生命終了。也就是說，你的後半生，就是以你的最理想生命型態度過，這聽起來不錯吧！
那麼，要運用想像力做實驗的問題來了，如果機器現在就在你的面前，而且你已經想好了最理想的後半生，也輸入到機器裡了，請做一個抉擇，你是否願意現在就進入機器裡，再也不出來了呢？
當然，我們可能會擔心機器故障，吃飯或是費用的問題。但在這個思想實驗中，我們假設都沒有這些問題，機器不會故障，維生系統沒有問題，不用花費任何金錢。
這個思想實驗的有趣之處在於，雖然一開始大家都覺得這太棒了，摩拳擦掌、躍躍欲試，嚮往已久的理想生命、滿足各種願望，全部都只剩一步之遙。然而，這時內心卻會有一股莫名的阻力，不願踏出這最後一步。再經過審慎思考，總覺得應該把一些事情完成後才進去，想著想著，牽掛越來越多，最後，大多數人卻都不願意進去了。為什麼會這樣呢？
不願走向心目中最美好人生的理由
理由大抵上有兩個，第一個是覺得自己尚未盡完某些責任，不能一走了之。第二，也可能是最重要的，就是那個完美人生其實是假的。雖然進去後就像真的一樣，但進去前知道那是假的，這個想法讓人裹足不前。
責任有這麼重要嗎？真假有這麼重要嗎？為什麼在可以獲得心中一直以來渴望的最理想人生面前，我們卻選擇放棄？最簡單的回答是：我們內心可能有一種直覺，這個直覺指向我們內心深處真正最渴望的目標。而且，很明顯的，這個目標並不是單純只是獲得快樂，也不是任何經驗，無法用虛擬的東西所取代，而是人生裡有其他更重要的、更值得追求的事物。否則，如果內心的感受就是一切，那麼，進入經驗機器不就正好符合我們的人生目標，照理說大家應該會覺得這樣就了無遺憾才對。
藉由經驗機器的實驗結果，我們傾向於認為，如果人生有意義，那麼，這個直覺指向的東西才是真正的人生意義，這跟我們平時自以為的夢想差異可能很大，所以，經驗機器論證主張，人生的目的不是任何經驗，因為所有經驗都可以被經驗機器實現。由於不管哪一種快樂，都屬於經驗，那麼，這論證也同時可以用來主張，任何一種快樂都不是人生的意義。
佛學如何面對經驗機器論證的挑戰
如果把離苦得樂當作是佛學的最終目標，那麼，佛學是否會遭遇到經驗機器論證的挑戰呢？
如果只考慮此生的話，那是一定會的。想像一下，如果我已經沒有煩惱，而且覺得很快樂了，那我還學佛做什麼呢？也就是說，我只要進入經驗機器裡就離苦得樂了，何必這麼辛苦學佛？
但如果把佛教信仰中的輪迴等觀點放進來，那就比較沒有問題了。因為經驗機器僅限此生，無法照顧到來生，而且成佛也不僅僅照顧到此生的經驗而已。
然而，我們可以擴大經驗機器的思想實驗，假設西方極樂世界的科學家也發明了經驗機器，可以讓人待在裡面不再輪迴，直到生生世世永遠不再出來，不用修行成佛就可以獲得完全離苦得樂的經驗。在這種情況下，假設自己是身在西方極樂世界的修行人，是否會想進入機器裡呢？雖然這樣的想像更遙遠了，但答案好像也是：「不會。」
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加速敏捷開發腳步！AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務
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台灣企業勢必需要明確轉型策略，搭配適合的雲端工具作為入場券，一來降低數位化門檻、二來減少摸索資源的浪費。
打造敏捷開發流程、加速前後端工程師的協作效率，是許多企業在面臨疫情之後，認為亟需將彈性元素納入為企業文化當中。雲端運算服務領導業者 AWS 台灣，觀察到前端工程師主要負責處理最貼近用戶的 Web、行動應用程式，但他們往往需要與後端團隊合作過程，遭遇耗費大量討論時間，才能處理使用者介面事項。
為了降低前後端的溝通成本，有些前端工程師在掌握介面管理能力之後，開始橫跨到後端的伺服器、資料庫開發經驗，甚至進一步培養技能，成為能負責測試、安全、效能多面向的全端工程師。
有的人會透過 Side Project（利用業餘時間開發有興趣的專案）或參加 Hackathon（黑客松）方式，運用 AWS 雲端工具嘗試自行擴展後端，並建立簡單易用的工具程式。究竟，AWS 平台提供哪些資源幫助前端工程師擴展更多元的技能樹？
前端工程師運用 AWS Amplify，快速在雲端建立 REACT 應用程式
事實上，AWS 的入門課程指出，運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集，只需五個學習歷程，包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學，本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容，幫助前端工程師更快掌握重點。
首先，何謂 AWS Amplify？AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務，採取無伺服器模式，在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程，加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說，像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端，以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。
AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程
AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段，分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI（Command-Line Interface）或 Admin UI 設定後端，使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的，進而快速建構一個前後端專案。此外，開發者還能搭配 AWS 其他服務，例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務，或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。
到了 Deliver 階段，若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務，可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結，這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後，開發者可透過自己的 Configuration，决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令，最後再透過 Deploy 方式，幫助工程師進行前端的 Hosting。
在最後一個 Manage 階段，開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI，以開啓瀏覽器方式，透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單，涵蓋 Content、User Management 的區塊，讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者，可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI，進行一些設定或觀看其他相關資源；甚至在 Set Up 區塊還有相關選項，例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理，以及可連結到 AWS 其他服務。
運用開放資源 AWS Amplify Framework，打造高效能應用服務
AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework，一樣可利用 Amplify CLI 的方式，配置 Web 和行動應用程式的前後端，以及開發者需要用到的服務，讓應用程式更易於構建，並獲得安全、高性能的使用體驗。
Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category，例如較常使用的幾個 Comment Line，像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源；或是 Amplify Status 指令，隨時在開發過程查看各個 Category 狀態；甚至專案結束後，可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式，讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。
實際示範給你看，設定 React 程式可以如此簡單
假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能（Authentication）還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用，如何快速設定 React 程式？在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段，有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。
開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式，創建出一個 Rest API，到了 Authentication 階段，則使用到 AWS Cognito 的服務，接著針對 GraphQL 需求，可利用 AWS AppSync 服務，以及最後如果有 Analytics 的需求，也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務，開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲，或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。
在這整套流程示範之後，值得特別強調的是，AWS AppSync 是一項全托管的服務，能及時更新，甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後，這項應用程式就可重新連線，並接到後端同步數據，達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。
AWS 最後強調，Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式，例如說像是打造部落格，或者是一項 APP 內的代辦事項應用等；加上 Amplify 具全托管服務特色，可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源，都能在部署過程加以整合，加速開發流程及效率，並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案，其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源，甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。
了解更多：AWS 開發者系列