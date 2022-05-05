史上最貴體育收藏品！馬拉度納「上帝之手」球衣710萬英鎊賣出，買家傳來自中東

足球之神馬拉度納（Diego Maradona） 在1986年世界盃 帶領阿根廷擊敗英格蘭時穿的球衣，週三（4日）以710萬英鎊（約合新台幣2.6億元）成交，創下有史以來最高的體育收藏品拍賣價格。買家的名稱目前不詳，但有傳聞指出是來自中東阿布達比。

1986年的世界盃讓馬拉度納一舉成名，他在那場比賽進了兩球，第一球是讓英格蘭球迷恨之入骨的「上帝之手」──接空中傳球時用手把球撥進了球門，至今仍是世界盃史上最具爭議的進球之一，當時裁判判定是用頭進球，馬拉度納在後來的訪問中打趣的說，那顆球是「一點點馬拉度納的頭，一點點的上帝之手。」

不過，在接下來的比賽，馬拉度納從自己的半場一路帶球68公尺，一人晃過英格蘭沿路上的所有防守者射門入網，那顆進球至今被認為是世界盃場上的「世紀進球（Goal of the Century）」，後來阿根廷以2-1擊敗英格蘭，讓1982年剛輸掉福克蘭戰爭（阿根廷稱馬島戰爭）的阿根廷社會大快人心，馬拉度納在阿國也有著不可取代的精神地位。

The shirt Diego Maradona wore during the 1986 World Cup quarterfinal vs. England has been sold at auction for $8.9M 👕#Maradona pic.twitter.com/zFIuKZtDSF — Rafeh Khan Tanoli 🇵🇰 (@RafehFCB10) May 4, 2022

這場傳奇比賽中馬拉度納所穿的球衣，自4月20日開始在網路上競標，到5月4日結標，據稱一共有7名競標者爭奪這件球衣的擁有權。而 為了紀念這位備受尊敬的已故運動員，拍賣行蘇富比以一種特殊的方式呈現球衣，將球衣展示在模擬足球場的房間中央，背景還放著馬拉度納在1986年墨西哥世界盃上與英格蘭國家隊比賽的巨型照片 。

La camiseta de Diego Maradona se subastó en 9 millones de dólares: por el momento se desconoce quién la compró https://t.co/66u1U00gzi — Contexto Tucumán (@contextotuc) May 4, 2022

球衣應該留在阿根廷？

這件球衣原來屬於 前英格蘭球員史蒂夫．霍奇（ Steve Hodge），他在那場傳奇的世界盃上，當英格蘭隊以2-1輸給阿根廷後，與馬拉度納交換了球衣，這也讓他一直被稱為「穿馬拉度納球衣的男人」。

在過去20年來， 霍奇 將這件球衣借給曼徹斯特國家足球博物館公開展出。 霍奇原本堅決不賣這件球衣，但 後來決定拍賣它，今年4月交由倫敦拍賣行蘇富比拍賣這件球衣，當時球衣估價約在400萬英鎊到600萬英鎊之間。

'Hand of God' shirt owned by Nottingham Forest hero, Steve Hodge, sells for more than £7 million https://t.co/gCvHRzuzXL — ITV News (@itvnews) May 4, 2022

不過將馬拉度納視為國家英雄的阿根廷，當然不希望這件球衣落在其他國家。據《太陽報》報導，阿根廷代表團飛到倫敦，在拍賣的最後仍試圖說服霍奇不要賣掉這件球衣。「 他在未經授權的情況下出售屬於馬拉度納和足協的東西」代表團說，「球衣 應該在阿根廷，讓所有阿根廷人都能享受它——而不是讓百萬富翁把它展示在他的衣櫥裡。」

根據阿根廷電視台《TN》，一名阿根廷收藏家Marcelo Ordás也前往倫敦參與了此次拍賣。「這是屬於我們國家的遺物」，他說。據TN證實，這名收藏家出價5​​50萬英鎊，但在拍賣截止前仍被更高的出價蓋過。他也正在與拍賣最後的獲勝者談判，希望至少在每年的10月30日，馬拉度納的生日當天，可以讓這件球衣來到阿根廷展出。

球衣的真偽

雖然馬拉度納在 《馬拉度納自傳：我的世界盃》書中承認，他在賽後、進入更衣室之前與霍奇交換了球衣，不過 在拍賣之前，馬拉度納的女兒表示，英國球員手中的球衣，是她父親在上半場沒有進球時穿的那件、而不是他下半場連進兩球時穿的那件傳奇球衣。她說父親曾表示，「我怎麼能給他（霍奇）我生命中的球衣？」她表示，希望想買球衣的人能認清這個事實。

不過蘇富比駁斥了馬拉度納家人的說法，稱他們聘僱了一間外部公司對這件球衣 進行了詳盡的研究，透過比較比賽中的球衣照片的各項細節，包括補丁、條紋和編號後，證實這就是馬拉度納在下半場的球賽中所穿的球衣。

這件球衣的成交也創下體育收藏品的拍賣紀錄。擊敗了美國大聯盟（MLB）傳奇棒球運動員貝比魯斯（Babe Ruth）穿過的球衣，在2019年以564萬美元（約新台幣1.77億元）成交。

蘇富比街頭服飾和現代收藏品負責人Brahm Wachter在拍賣後的一份聲明中表示，「這件具有歷史意義的球衣不只是對體育史，更是對20世紀歷史上一個重要時刻的切實提醒。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 馬拉度納在1986年墨西哥世界盃上帶領阿根廷擊敗英格蘭隊。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元