103年前的「五四運動」，就是深受日本「脫亞入歐」影響的「去中國化」運動

文：黃澎孝

還記得103年前的「五四運動」嗎？那就是深受日本「脫亞入歐」影響的「去中國化」運動。就在國史館舉辦《舊金山和約》70週年研討會，引爆一場「台灣地位未定論」的歷史老問題之爭後。昨日，矢板明夫報導了夙有日本「首相搖籃」之稱的，自民黨青年局訪問團來台訪問的消息。再度凸顯了台日之間，特殊又緊密的關係。

恰巧5月4日，也是103年前中國的「五四運動」爆發紀念日。這讓我們得以再度檢視：日本明治維新「脫亞入歐」主張，對中國「五四運動」，以及對台灣的影響。

就狹義的「五四運動」而言，那是指1919年5月4日爆發的北平學生示威遊行，抗議北洋政府對巴黎和會偏袒日本，在有關山東問題的決議上，有損中國主權的軟弱無能表現。但是，廣義的「五四運動」則將1915年開始的「新文化運動」涵蓋在內。那是場由胡適、陳獨秀、李大釗、錢玄同、魯迅等人發起的「反傳統、反孔教、反文言」的思想文化革新運動。

有趣又諷刺的是，廣義「五四運動」的靈魂人物，除了胡適之外，都是具有留學日本的背景。其中，陳獨秀、李大釗和錢玄同、都曾負笈日本早稻田大學，魯迅則就讀過東京弘文學院和東北帝國大學。值得注意的是，在他們留學日本時期，正是日本明治維新後，以福澤諭吉為代表的日本思想家，提倡「脫亞入歐論」的新思潮風起雲湧之時。

何謂「脱亞」？用現代的話語，就是「去中國化」。

何謂「入歐」？用「五四運動」語言，就是「全盤西化」。

福澤諭吉認為：日本應該放棄數百年來習自中國的儒家文化，轉而吸收先進的西方文明，以與西方國家並駕齊驅。這股代表「明治維新」精神，脫亞入歐「去中國化」的具體成就，便是在甲午之戰，成功地擊敗了日本的「文化母國」中國。

Photo Credit:Reuters/達志影像 福澤諭吉

眾所周知，大清甲午戰敗，把台灣及澎湖列島，「永久割讓」予日本。從此，改變了台灣歷史發展的軌跡。不論是後來的「開羅宣言」或「舊金山和約」則都是此一歷史事件的濫觴。但另一方面，在甲午戰敗的刺激下，中國知識份子興起一股「以敵為師」的留日風潮，也對中國的辛亥革命、五四運動，甚至於後來的共產革命，產生了非常深遠的影響。

換言之，在明治維新「脫亞入歐」風潮影響下，當時大批留日的中國知識份子，對中國傳統制度文化，基本上幾乎都是抱持著批判、甚至於否定的態度。事實上，日本「脱亞入歐」的思維，蛻變成為留日派影響下，「五四運動」口號中的「打倒孔家店」、「全盤西化」⋯⋯。總而言之，就是要「去中國化」。

問題在於，打倒了孔家店，「去中國化」之後，中國要如何「西化」呢？要如何請來「德先生」與「賽先生」呢？明治維新日本「脫亞入歐」，可以很單一明確地以19世紀大英帝國的資本主義和帝國主義，甚至包括「君主立憲」體制，作為模仿效法的對象。

但是，中國「五四運動」另一個口號「外爭國權，內除國賊」，何謂「爭國權」？對象當然就是主導「巴黎和會」的西方帝國主義者與東方新興的帝國主義者日本。因此，「五四運動」成為一個分水嶺，留日的潮流，被留法的勤工儉學取代了。

據不完全的概略統計，從「五四」那年的1919到1920年，光是那兩年之間，全中國竟然有將近2000人赴法勤工儉學。其中就包括了日後中國共產黨的領導人：周恩來、鄧小平、陳毅、蔡和森、向警予、李立三、李富春等等。但是，第一次世界大戰後，歐洲的殘破，民生凋敝，象徵著以資本主義為基礎的帝國主義走到了盡頭。也讓社會主義獲得了發展的沃土。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 陳獨秀

尤其，俄國十月革命「一聲砲響」後的成功「大外宣」，不但讓莫斯科成為歐洲知識份子夢想的人間天堂。也為中國帶來了馬列主義和中國共產黨。但是，追本溯源，創建中國共產黨的陳獨秀、李大釗固然是留日的，早期馬克思主義的著作，還是從日文翻譯過來的。

歷史的陰錯陽差，使得日本當年的「脫亞入歐」，走上了帝國主義的道路，也讓大日本帝國，因為過度擴張而遭到幾乎滅頂之災。

另一方面，中國學步日本的「脫亞入歐」，卻走上了蘇維埃革命的道路。在中國共產黨「去中國化」的革命歷程，對廣大中國人民的傷害，我們已毋庸贅言。尤其，「文化大革命」的「破四舊」（破除舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣），更是全面顛覆了傳統中國文化，同時帶給了中國災難般的一場浩劫。

回顧這段中、日、台糾結纏繞的歷史，我們就結果論，台灣實在是「因禍得福」。中國引以為百年國恥的《馬關條約》，竟然是台灣遠離中國自清末民初以來，無數人禍災難的救贖。

更可喜的是，我們被中國棄於日本後，美國主導的《舊金山和約》又為台灣開啟了一個「後門」，讓我們在必要的時候，可以藉著「自決」，走出了一條不必受制於中國的台灣之路。

至於，隨著俄羅斯入侵烏克蘭，所引發的世局連動，習近平與普亭簽訂的「上不封頂」戰略夥伴關係，已讓中國淪為烏克蘭悲劇的「沈默幫凶」，也成為美國國會認定的邪惡軸心。相對而言，中共武統台灣的野心，也成為中國威脅亞太和平的世局焦點。從而讓台灣受到了自由世界更廣泛的關注。

總而言之，台灣何其有幸，不但不再是中國的台灣，也不再是亞細亞的孤兒；甚至於，我們越來越有可能成為自由世界的寵兒了。

後記

由於，台灣近年來所謂的「去中國化」問題，老共和統派都很不高興。所以，我才要寫這篇文章，好讓大家知道，「去中國化」的問題，103年前的「五四運動」就已提出。中共更是最積極的實踐者。