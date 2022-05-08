2022/05/08,
政治

俄烏戰爭告訴我們：再怎麼成功的「突襲」，都很難達到馬英九所說的「首戰即終戰」

俄烏戰爭告訴我們：再怎麼成功的「突襲」，都很難達到馬英九所說的「首戰即終戰」
被烏克蘭擊毀的俄軍火箭發射車｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

就以這次俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭來看，2月24日普亭宣佈進行「特別軍事行動」第一天，俄羅斯首戰就成功摧毀了，烏克蘭83個重要軍事目標。結果呢？這兩個多月下來普亭終於嚐到了「開戰容易，終戰難」的苦果。

文：黃澎孝

正當普亭為他發動的侵烏戰爭，打得焦頭爛額，卻又欲罷不能時；前幾天，我突然看到一則報導，標題是〈前國防部官員：對岸有能力在不驚動國際視聽下，發動無預警突襲〉。

哇噻，厲害了，這到底是何方神聖？竟然會如此高看對岸，居然會認為對岸能夠在「不驚動國際視聽」下，神不知鬼不覺地就能對台灣「發動無預警突襲」。在這「標題震撼」下，我趕緊滑開內文一瞧。主辦單位：台北論壇（創辦人蘇起，馬英九提拔的前國安會秘書長）、主持人：蔡得勝（馬英九提拔的前國安局長）。

說白了，也就是炮製出馬英九「首戰即終戰，美軍不會來」的那批「國家不安全研討會」的前國安團隊。其實，光看這主辦單位的「機構效應」，就可預知其「結論」如何。但是，對於主講人：前國防部聯合情研中心副主任退役上校孫秉中。他那圖文並茂，條理分明的簡報內容，我還是打起精神，把全程錄影視頻點出來，並且都仔細看完了。

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Photo Credit: 中央社

看來這位孫上校花了不少心思，準備的簡報內容堪稱「旁徵博引」，「有根有據」。問題是他根據的資料、數據，絕大多數都是中共軍方或宣傳部門所公布的內容。你不能說他「錯」，因為中共從來不會把真實情況公諸於世。而且，解放軍「蓋牌」幾十年沒打仗。所以，你沒有一個客觀可靠的「參考值」，來比對他所引資料的可靠性有多少。

其結果，就造成了孫上校簡報中所評估共軍在各種裝備、武器、飛彈、電戰⋯⋯性能「極強化」，作用「極大化」，結果「極出神入化」。於是才會出現，如這則新聞標題的大膽結論：「對岸有能力在不驚動國際視聽下，發動無預警突襲」。

持平而論，任何國家對於敵人的「第一擊」是防不勝防的。但是再怎麼成功的「突襲」，都很難「畢其功於一役」地達到馬英九所說的「首戰即終戰」。於是我們在二戰歷史上看到，日軍即便成功的偷襲了珍珠港，但是，最後還是落得「無條件投降」的終局。

就以這次俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭來看，2月24日普亭宣布進行「特別軍事行動」第一天，俄羅斯首戰就成功摧毀了，烏克蘭83個重要軍事目標。結果呢？這兩個多月下來普亭終於嚐到了「開戰容易，終戰難」的苦果。

俄羅斯的損失，固然難以估量，普亭的一世英名，顯然已徹底毀於這一仗。當普亭悔不當初的慘況就在眼前，習近平正拼命撇清「沈默的幫凶」嫌疑之際。他再怎麼弱智，也不會相信解放軍還有能力「在不驚動國際視聽下，發動無預警突襲」。

除非台灣再度出現一個「親中政權」，和一批像郭汝瑰、劉斐那樣的「國安團隊」吧。

  • 註釋：郭汝瑰、劉斐都是國共內戰時期潛伏在國防部作戰廳的匪諜啦。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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