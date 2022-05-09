2022/05/09,
軍事

俄羅斯「莫斯科號」被烏軍擊沉，預示了解放軍「海南艦」葬身台灣海峽的命運

俄羅斯「莫斯科號」被烏軍擊沉，預示了解放軍「海南艦」葬身台灣海峽的命運
被烏軍擊沉的莫斯科號｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

中共在設計075型的兩棲攻擊艦時，萬萬沒料到，透過烏克蘭戰士們，不對稱作戰的檢驗；單兵肩射反坦克武器，已經終結了坦克車在陸戰上耀武揚威的世代。而單兵肩射的刺針飛彈，也讓直昇機難以在戰場密接作戰中存活。

文：黃澎孝

就在俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」被擊沈不久，中國《央視》4月24日卻大觸霉頭報導：下水剛滿一年的中國首艘075型兩棲攻擊艦「海南艦」，已完成試航，正式進駐海軍某中心，進行全課目基礎訓練。

中共並不諱言，當初設計製造這款四萬噸級的登陸艦，就是衝著武統台灣而來的。由於台灣可供登陸的灘頭不多，而且最寬闊的灘頭也僅能一次登陸兩個營的兵力而已。因此，075型兩棲攻擊艦的設計，就是以一次運送兩個營，上千名全副武裝步兵登島作戰為目標。

為了兩個營搶灘登陸作戰需要，該艦設計了可容4艘426型氣墊登陸艇進出的船塢，以及可容50多輛兩棲裝甲戰車的開闊艙間。並設有足以裝載30架各型直升機的機庫。這就使得該艦體形不得不造的「又大又高」，體量更鉅大到四萬噸之多。換言之，等於是一萬三千噸「莫斯科號」的三倍大。

可嘆的是，「計劃趕不上變化」。中共在設計075型的兩棲攻擊艦時，萬萬沒料到，兩個多月前爆發的烏克蘭戰爭，已改寫了人類戰爭的歷史方向。透過烏克蘭戰士們，不對稱作戰的檢驗；單兵肩射反坦克武器，已經終結了坦克車在陸戰上耀武揚威的世代。而單兵肩射的刺針飛彈，也讓直昇機難以在戰場密接作戰中存活。

換言之，就算075兩棲攻擊艦登陸成功，其艦載的直昇機和兩棲戰車，在我方刺針飛彈和標槍飛彈的「伺候」下，也很難在岸際存活。更令中共悲催的是，俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」導彈巡洋艦，遭到烏克蘭陸基型「海王星飛彈」擊沈的事實，讓中共攻台的水面船艦，都蒙上了一層死亡陰影。

因為，目前台灣自製的反艦飛彈，在戰術運用上已經相當純熟。雄二飛彈與雄三飛彈的作戰運用，可採STOT（多彈或不同彈種）或DTOT（飽和攻擊）模式執行攻擊任務。讓共軍大型船艦防不勝防。更何況，老美賣我們的「魚叉飛彈」，也即將開始部署。屆時配合美國軍規GPS精準定位，老共的水面船艦恐怕會變成「潛水艦」，長眠黑水溝啦⋯⋯。

尤其，075兩棲攻擊艦，全長237公尺，全寬36公尺。吃水8.1公尺，水面上的艦體高度幾乎有六層樓高。這麼一個龐然巨物，航行速度當然快不了。最高僅能達到22節，也就是最快最快每小時也僅能跑41公里的龜速而已。

換言之，這麼一艘又高又大跑的又慢的大船，在渡海攻擊的過程中，不但目標顯著，它還會花更多的時間暴露在海上，這也使得它的戰場存活率相對大大的降低了許多。

而且，中國這款兩棲攻擊艦，開放空間太大，無法像一般軍艦設計有許多「水密艙」，一旦遭受攻擊損害時，可以關閉部份「水密艙」，來進行損害管控。因此，它一旦中彈就難以搶救。

更糟糕的是，它連接氣墊船船塢的後艙門艦艉，一旦受到攻擊或損壞，不到3個小時，該艦就會迅速沈沒。這也意謂著，船上兩千多名解放軍官兵，都得要隨著這個4萬噸的「鐵棺材」葬身海底。嗚呼哀哉，勿謂言之不豫也。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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