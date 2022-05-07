【影評】《阿拉丁》：認真分析賈方這個角色，可以發現茉莉公主的婚姻很可能是一場政治陰謀

文：酆景文

最近孩子們喜歡上2019年的《阿拉丁》電影，跟著唱茉莉公主的名曲〈Speechless〉，完美的動畫呈現，影帝影后級的卡司，不得不說這是一部成功的作品。

《阿拉丁》的劇情是非常經典的魯蛇翻身。主角出身底層靠偷盜為生，作為天選之人奉權臣賈方請託進入遺跡拿取神燈，之後利用神燈之力擄獲茉莉公主芳心。最後與公主、神燈精靈合作擊敗貪得無厭的賈方，與公主結婚，也還給精靈自由。

其中小片段讓我印象非常深刻，阿拉丁向精靈許願，希望能成為「阿里王子」迎娶心儀的茉莉公主。最後因為被皇宮的金碧輝煌與美若天仙的公主沖昏頭，想要利用自己最後一個願望真正成為王子享受人生，而不是按照承諾還精靈自由，與精靈不歡而散。迪士尼並沒有很好得刻劃阿拉丁內心的衝突，很快地就把鏡頭轉向神燈被賈方偷走奪取權力的橋段，我覺得非常的可惜。

出身底層的阿拉丁渴望翻身，當初賈方僱傭他時，也是以同為底層人物出身的經歷，說服阿拉丁賭一把拿神燈賺一大票。透過精靈之力，阿拉丁一瞬間奪取僱主賈方所有欲求之物，權力、金錢、美人，背棄與精靈的約定實在是人之常情。在底層掙扎的人，哪個沒有被好友甚至至親背叛的經驗，為了生存甚麼事情都必須去作。最後賈方將其身份曝光，重新失去一切的阿拉丁不得不承認錯誤，接納出身卑賤的自己，為所愛之人以智謀擊敗賈方。

另一個很可惜的是，賈方這個角色真的過於單薄，他壞，卻不知為何而壞；他深得蘇丹信任，卻看不出為國家有何貢獻。一個經典的藝文作品，通常都具備著價值信仰之間的衝突，「道術為天下裂」的戲碼。比如星際大戰的路克天行者，一心為父向黑武士報仇和守護絕地信條，最後殘酷的發現黑武士就是自己的父親，路克必須在對親情與信仰之間掙扎，至今仍然是路人皆知的謎因。

事實上，阿拉丁和賈方實在是太像了，他們都出身底層渴望翻身、都喜歡茉莉公主、都有一隻來自異地的寵物夥伴，迪士尼沒有把這兩人成長歷程好好描述、對比、衝突一下，真的是非常的可惜。更重要的是，認真分析賈方這個角色，還會發現茉莉的浪漫婚姻背後，很有可能是一場政治權鬥陰謀。

電影《阿拉丁》劇照，華特迪士尼工作室電影發行 賈方

我們先來分析，賈方到底是誰，到底是如何從基層爬到權臣的高位？首先，這個國家阿格拉巴，是一個屬於伊斯蘭文明，由蘇丹統治的國家。從阿拉丁的寵物猴子阿布、茉莉的寵物老虎萊利、賈方的寵物鸚鵡艾格，可以看得出來，這個城市裡有擁來自異地的寵物是件正常的事情，從王族、權臣、底層都能飼養，代表阿格拉巴是個國際化和商業繁盛的國家。

比較衝突的是，賈方是位魔法師，如果對伊斯蘭教有點認識的人，應該會知道穆斯林對於巫術、法術是非常忌憚的。法術被認為這是異教的不潔之物，很容易被人利用來蠱惑人心導致偶像崇拜，這對極度強調一神信仰的穆斯林來說是個嚴重的褻瀆。

由此可以知道，賈方大概不是一個穆斯林。在阿拉伯世界中，會法術的人通常會被認為是拜火教的Magi，Magic（魔術）這個詞，就是由Magi衍生而來的；Magi並不一定都會變魔術，也可能是單純主持儀式的祭司，但是巴比倫敘利亞的Magi，是以法術聞名於伊斯蘭世界的，他們繼承了美索不達米亞文明的巫術傳統。

賈方很有可能是個Magi，而且他之所以法術、才幹、頭腦都那麼強卻又出身底層，很有可能是因為，拜火教或其他多神崇拜的異教被伊斯蘭教迫害的結果。這也解釋了，為何賈方會那麼痛恨信任自己的蘇丹，一般來說魯蛇遇上貴人拔擢，感恩戴德都來不及了，會如此恩將仇報，很有可能是因為宗教戰爭的遺恨。

那麼一個身為異教徒，又出身卑微的賈方憑什麼獲得蘇丹信任，並且坐擁大權？在封建政治中，出身幾乎決定一個人一生的地位，君主拔擢平民和外人都是極為不尋常，經常引起社會動盪的。通常會發生這樣的事情，是因為君主為了壓制貴族或作髒活，武則天利用科舉提拔平民打擊門閥世家、明熹宗提拔魏忠賢打擊東林黨人都是類似的例子。

這個阿格拉巴蘇丹，其實不只拔擢賈方，電影中的侍衛隊長哈金，也是五歲被撿到皇宮為王服務，想必也是出身卑微的人；由此來看，蘇丹有可能是倚仗賈方的法術和哈金的武勇作為打手，與旁系的親族貴族政治鬥爭，藉以鞏固自己的王權，把權力從貴族手上轉移到權臣手中。賈方就是這樣爬到萬人之上，一人之下的地位。

若我這樣的猜想為真，那麼茉莉的婚姻就完全是個政治陰謀，因為蘇丹年老卻膝下無子，其政權非常有可能落入他過去打擊的貴族政敵手中。畢竟貴族通常與君主是親戚關係，當君主無繼承人時，貴族子弟就會按家法順序繼承。

這樣的前景，等於是讓蘇丹一生功業和鬥爭白費心機，唯一能夠解套的方法，就是讓公主嫁給一個毫無權力慾望的王子（法律規定公主只能嫁王子），收駙馬為義子，生個孫子來繼承王位，讓政敵貴族死心。

但是，貴族的天職就是統治百姓，一個對於權力沒有慾望的王子，必定是望之不似人君的人；這也能解釋為何茉莉公主面試那麼多王子都無法接受。因為蘇丹就是故意安排爛貨給茉莉，對於一個14歲（迪士尼設定）青春少女來說，要把這輩子葬送給這些貨色，即使知道政治婚姻是身為公主的命運，還是非常不能夠妥協。