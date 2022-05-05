韓國國會修法大幅削減檢察官偵查權，反對黨譏文在寅怕下台後遭清算

文：張瑞邦（Tucker Chang）

韓國總統文在寅於今（2022）年5月3日宣布通過「削減檢察官偵查權」相關改革法案。

據《韓國中央日報》報導，本次修法主要是韓國國會針對《檢察廳法》及《刑事訴訟法》兩項法案進行修訂。該修正案最早是由文在寅所屬的中間偏左派執政黨「共同民主黨」所提出，旨在縮減韓國檢方行使偵查、起訴的權力，修正案將於4個月後正式生效。

將於5月9日卸下總統職務的文在寅，於任內最後一次的國會全體會議中頒布這兩項改革法案，文在寅對此表示，會修訂這些法律的主因，是要確保檢調單位不會出於政治目的濫用調查權。

「儘管我們做出了努力，但對於檢方在調查案件時的政治中立、公平性、選擇性起訴的辦案態度深感擔憂，尤其當前的檢察機關不太可能獲得公眾的信任，這也是為什麼共同民主黨要採取行動。」文在寅在國會全體會議中如此強調。

法案修正的細項為何？

根據日本《每日新聞》（Mainichi）闡述，共同民主黨在韓國國會的300個席位中，占有超過半數的171位席次，因此在絕對多數的情況下，能順利通過《檢察廳法》及《刑事訴訟法》修正案，以《檢察廳法》為例，該法案將檢察官的調查權從當前的公務機關人員、貪腐、經濟、選舉、國防工業項目及國家大型事故等6類罪刑調查削減至僅剩2類，分別為貪腐和經濟犯罪。

《韓國時報》（The Korea Times）則提及，《刑事訴訟法》的修訂，主要是針對檢方往後的調查範圍進行限制，並將檢調單位調查及起訴的權力分立，調查權往後將交由韓國警政單位行使。

韓國檢方及反對黨對此有何表示？

修正案頒布後，韓國檢方幾乎抱持著反對態度。美國田納西州地方報《La Prensa Latina》便披露，早在4月13日，韓國檢察總長金浯洙（Kim Oh-soo）就表示，要盡一切可能來阻止共同民主黨所提的該項法案，因為共同民主黨的提案等同是剝奪了檢察官調查選舉舞弊、貪污及部分刑事案件的權力。

「剝奪檢察官的調查權直接違反了韓國憲法的規定，如果該修正案成功頒布，犯罪者將會歡欣鼓舞，而受害者將無處申訴。總之，限縮檢方權力絕對違背常理。」金浯洙如此說道。

為表達對此案的不滿，金浯洙更於4月遞出辭呈，同時抗議修正案中將調查權移交給警方行使。

韓國的最高檢察機關「大檢察廳」，在法案頒布後，隨即發出聲明表示對該修正案的通過「深表遺憾」，並稱：「將採取所有可能的法律審查程序，其中包括提起憲法訴訟，以審查及裁判該爭議案件。」

保守右派的韓國最大反對黨「國民力量黨」，斥責共同民主黨急於更改法律，其實是擔心文在寅卸任後，檢調單位將對文在寅及其政府進行貪腐調查。尤其前面已有前總統朴槿惠和李明博遭逮捕及起訴的先例，因此才會在這時修法，以此削弱檢方勢力。

其實在總統文在寅頒布該法案的數小時前，檢調機構及反對黨仍在試圖扭轉局勢，國民力量黨發言人金亨東（Kim Hyung-dong）便向文在寅喊話表示：「議會民主不該這樣遭到踐踏，我們真心希望文在寅總統的最後一次國會全體會議，不會因頒布這項極具爭議的改革法案而告終。」

大檢察廳在官方新聞稿中也寫道：「我們呼籲總統身為法治及民主的守護者，應行使『要求決議案復議』之權利，讓刑事司法制度的修改能透過多方深入的討論和審議，最終得到公眾的支持。」

將從檢方手中接過調查權的韓國警察廳對此則矢言，將「建立當責的調查系統，並持續擴大偵查設備及手段」，使往後的刑事調查案件都能順利進行，並最大程度的減少韓國人民對警方的不信任。

削弱察官調查權是否為正確的決定？

韓國身心障礙人權倡議中心（Disability Rights Advocate Center）執行長暨首席律師金叡元（Kim Ye-won）分析，削減檢調單位的調查權並將其移交給警政機構，將造成在刑事案件中，檢方無法對警察人員未提出的指控展開調查。

「警方的調查總是正確的嗎？現在的情形是，當司法警察報告案件時，檢方有權決定是否提出正式的起訴，在這一進程中，有時會發現新的受害者、找到真正的加害人或共犯等重要發現，但限制檢察官的偵查權後，上述這些都不會再實現。」

「換句話說，在偵查過程中，即使檢察官懷疑有其他的罪證，也無法展開調查，因為移交調查權的結果便是，除了以警方調查的結果為依歸外，沒有單位能再增加新的起訴罪證。」金叡元在接受《韓國先驅報》（The Korea Herald）專訪時如此說道。

《韓民族日報》（Hankyoreh）則表示，韓國自1954年頒布賦予檢察官起訴和偵查權力的《刑事訴訟法》以來，韓國歷史上沒有一任總統及所屬的政府，做出實際更動檢察機關權力的決議。雖然現今韓國檢察官的權力範疇正在變動、消長中，但當前仍很難判定文在寅政府在檢察機關的改革案中，是功大於過，還是過大於功。

韓國建國大學（Konkuk University）法學院教授韓相熙（Han Sang-hie）認為，這次的修定案中，最大的問題在於「政府只關注在削減檢察機關的權力，而沒有確立適當的改革目標及價值觀。」

韓相熙教授表示，當前韓國的檢察單位有兩大問題，一是其內部的組織方式，另一個則為檢察機關廣大的調查權，但如果政府只把過於強大的「調查權力」當作問題，那權力過於集中的問題依舊會存在，因為當這項權力移交給警政系統時，警方也會過度享有調查權，若將其轉交給其他調查重罪之政府機構，該機構也會擁有巨大權力。