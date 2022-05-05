2022/05/05,
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「快篩陽性視同確診」估5月中旬上路，產險業者傾向防疫理賠需附醫師診斷證明

「快篩陽性視同確診」估5月中旬上路，產險業者傾向防疫理賠需附醫師診斷證明
圖為2021年剛開始有防疫保單上市時，民眾排隊投保台灣產險（Photo Credit: 中央社）

我們想讓你知道的是

一名產險主管認為，清零時期推出的防疫保單開發背景是保障中重症患者，目前已有逾90％為輕症，若快篩陽性視同確診，防疫險再放寬確診理賠認定，不符合保險原先的保障意義和功能，目前業界仍傾向按照保單條款理賠。

（中央社）有鑑於居家隔離、檢疫者快篩陽性視同確診，最快可能在5月中旬上路；產險業界目前正研議共通認定標準，目前初步傾向回歸保單條款精神，即防疫險保戶若要申請確診理賠，仍須醫生診斷確診證明。

隨COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診者大幅增加，衛福部長陳時中昨（4）日鬆口居家隔離、檢疫者快篩陽性視同確診，可能在5月中旬上路。

目前防疫險有效保單有600萬件、在途保單有200萬件，平均每3個人就有1人投保防疫保單，防疫政策牽動產險業和民眾權益，引起高度關注。

針對未來防疫政策可能改為「快篩視同確診」，現階段產險業界研議共通認定標準，雖然尚未定案，不過初步傾向回歸保單條款精神，以較審慎態度看待；即防疫險若要啟動確診理賠，仍要經醫生診斷出具確診證明。

一名產險主管指出，實務上保險公司任何保單要出險，都要查證事故真偽，若快篩陽性視同確診，對保險公司而言程序不夠嚴謹，包含無法判斷快篩檢體是誰的、且快篩是民眾自主行為，可能有誤測情形發生。

該名主管說，回歸保單約定要件，確診理賠須經醫生診斷證明罹患法定傳染病，若僅是快篩陽性而沒有經過醫生診斷，也不符合最起碼的保單定義。

另一名產險主管認為，清零時期推出的防疫保單開發背景是保障中重症患者，目前已有逾90％為輕症，若快篩陽性視同確診，防疫險再放寬確診理賠認定，不符合保險原先的保障意義和功能，目前業界仍傾向按照保單條款理賠。

針對中央防疫政策可能的變化，金管會官員重申，防疫保單是否理賠，一切按照保單契約條款約定，不再放寬解釋，未來若政策有變化，產險公會會進行研議並適時對外說明。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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