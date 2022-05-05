2022/05/05,
歐洲

烏克蘭亞速軍團：俄軍已攻入鋼鐵廠爆發激戰，莫斯科稱5日起連3天開啟人道走廊撤離平民

烏克蘭亞速軍團：俄軍已攻入鋼鐵廠爆發激戰，莫斯科稱5日起連3天開啟人道走廊撤離平民
Photo Credit: AP / 達志影像

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300多人4日從烏克蘭東南部港市馬里烏波爾撤離之際，烏國總統澤倫斯（Volodymyr Zelenskiy）基央請聯合國秘書長幫忙，協助仍受困馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的受傷烏人離開。

（中央社）烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）死守亞速鋼鐵廠（Azovstal）的亞速軍團（Azov Regiment）指揮官普洛柯潘柯（Denis Prokopenko）中校指出，俄羅斯軍隊已攻破防線，廠區內爆發激烈戰鬥。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，普洛柯潘柯說：「兩天來，敵軍闖入廠區，發生嚴重流血戰鬥。」

他接著說：「我很替我的士兵驕傲，他們拿出超人能耐控制敵軍的突襲行動。我感謝全世界對馬里烏波爾駐軍排山倒海的支持。現況極度艱難，但我們會持續執行命令，守住陣線。」

法新社報導，莫斯科當局否認正在攻擊亞速鋼鐵廠，並表示軍隊會停火，從5日起，為平民開啟為期3天的人道走廊。

馬里烏波爾300多人撤離，俄羅斯稱連3天開人道走廊

300多人4日從烏克蘭東南部港市馬里烏波爾撤離之際，烏國總統澤倫斯（Volodymyr Zelenskiy）基央請聯合國秘書長幫忙，協助仍受困馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的受傷烏人離開。

法新社報導，俄國國防部4日表示：「俄國武裝部隊會在5月5日、6日、7日上午8時到傍晚6時，開啟亞速鋼鐵廠的人道走廊來撤離平民。」

俄國國防部聲明還說，躲在亞速鋼鐵廠的平民可前往俄國或基輔當局控制區。

澤倫斯基4日照常在晚間對全國演說時表示，344人已撤離馬里烏波爾與鄰近地區，向西北前往在基輔當局控制之下的札波利沙（Zaporizhzhia）。

國際紅十字會（Red Cross）稍早發出聲明指出，「有更多生命獲救讓人欣慰」，「有鑑於百姓遭受極大的苦難」，呼籲繼續努力撤離該區民眾。

與此同時，烏軍持續在據守數週的亞速鋼鐵廠與俄軍激戰。

莫斯科當局否認正在攻擊亞速鋼鐵廠，並表示軍隊會停火，從5日起，為平民開啟為期3天的人道走廊。

澤倫斯基今天稍早籲請聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）協助撤離仍困在亞速鋼鐵廠的受傷民眾。

他透過電話告訴古特瑞斯，「還留在那裡的人有生命危險」，「大家對我們都很重要，請你們幫忙救救他們」。

他說，本週的撤離行動對世界展現「國際組織可以很有幫助」，「希望撤離行動持續成功」。

《BBC》報導，聯合國烏克蘭人道主義協調員奧斯納特盧布拉尼（Osnat Lubrani）證實了344人的撤離行動。她在一份聲明中說：「雖然再次從馬里烏波爾及其他地區撤離平民的意義重大，但有更多工作仍待完成，以確保所有捲入戰鬥的平民，都能按照期望的方式離開。」

《BBC》報導，西方國家原本推測，俄羅斯打算在5月9日的「勝利日」宣布軍事行動升級，但這項說法遭到莫斯科當局否認，並稱這是「無稽之談」。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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