高登發聲明不參與快篩投標「盼國民黨組團採購」，陳時中嘆：政治干預商業
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高登環球生醫表示，當初估算要替台灣爭取1700萬劑檢驗試劑專案進口，粗估至少需要14億元以上的成本及費用，加上政府需要提供0.5％損耗率備品，加運送至全台各縣市衛生局的運輸費、包裝費、人力等，還要承擔5％營業稅，估計獲利空間有限。
（中央社）國民黨質疑衛福部向高登生醫買快篩涉圖利特定廠商。衛福部長陳時中今（5）日證實高登已棄標，大嘆一口氣說「政治干預商業」這樣不好，好不容易爭取1700萬劑，如今又要再想辦法。
國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情升溫，快篩試劑一劑難求。中央流行疫情指揮中心日前開放符合醫材商資格，且可供國內有緊急使用授權（EUA）的快篩試劑、效期6個月以上、5月底前可到貨等條件的廠商洽談採購。
國民黨質疑，供應商之一的「高登環球生醫有限公司」不僅沒有政府投標經驗，前身還是小吃店，質疑政府圖利特定廠商。對此，中央流行疫情指揮中心昨（4）晚發表聲明，嚴正駁斥；高登昨晚也發布聲明決定不參與投標，以消弭暴利思考。
高登環球生醫發聲明不參與投標，「盼國民黨能組團採購」
指揮中心4日晚間發布澄清稿，表示國民黨相關論述純屬臆測，指揮中心為防疫部署而緊急增購快篩試劑，過程公開透明且符合採購法及相關藥事法規。
指揮中心指出，緊急徵用快篩試劑符合《採購法》第22條第1項第3款之不可預見之緊急事故，採限制性招標緊急採購方式，但供應商必須符合「食藥署已核准專案輸入許可」、「快篩試劑保存效期達6個月以上」、「可於5月31日前供貨」3要件。本次緊急採購除高登環球生醫公司外，尚有其他9家公司亦符合供應資格。
指揮中心進一步指出，經查經濟部商業司資料，高登環球生醫公司之前身「茴味食品有限公司」原登記在桃園市，2020年11月30日遷址新北市更名登記「高登環球生醫有限公司」，並新增醫療器材批發業及零售業，在公司登記法規上並無疑義，復於2020年12月取得新北市衛生局核發的醫療器材販賣業許可執照。
指揮中心表示，國民黨團獨舉新北市政府核發醫療器材販賣業許可執照的高登環球公司攻擊，原因令人費解。
《Newtalk新聞》報導，高登環球生醫公司4日晚間也發表聲明，表示其前身並非小吃店，而是一家為企業辦理團伙公司，因為接觸不少台灣醫學科技人才，董事長劉緯澤思考企業轉型，積極研發各項生物醫學器材，其中有些商品更獲得專利。
高登環球生醫強調，國民黨控訴衛福部圖利資本額僅新台幣200萬元小公司其實大有誤解，因為指揮中心一開始辦理緊急採購時就比照徵用每劑新台幣95元價格進行採購，公司經徹夜溝通，次日才獲韓國原廠勉強答應，但很多細節尚未敲定，經國民黨質疑後，為消弭暴利思考，公司決定不參與投標。希望國民黨能組團採購，為台灣人民牟取更好的利益。
《自由時報》報導，高登環球生醫表示，當初估算要替台灣爭取1700萬劑檢驗試劑專案進口，粗估至少需要14億元以上的成本及費用，加上政府需要提供0.5％損耗率備品，加運送至全台各縣市衛生局的運輸費、包裝費、人力等，還要承擔5％營業稅，估計獲利空間有限。
衛福部長、指揮中心指揮官陳時中今天上午在立法院接受媒體聯訪時嘆了一口氣，他直言這是「政治干預商業」，這樣不好，好不容易在5月底前爭取到1700萬劑快篩試劑給民眾使用，現在又要再找了，明明是正常的商業活動，卻要用這種影射性的話語質疑，大概很多商人都受不了。
陳時中說，因應緊急疫情需要，指揮中心日前與羅氏、亞培、國產業者等3方面洽談，發現5月15日前快篩試劑供貨可能有排擠的問題，恐怕來不及供貨，因此才會開出條件，邀請國內10多家符合條件的廠商來談。
陳時中指出，由於是緊急採購，指揮中心最關注業者能否取得通過台灣EUA的快篩試劑、是否有貨可賣、5月前底前可否到貨，經過檢驗合格後就可以上市使用，無關這家公司規模，如果沒有如期到貨也會處分。
外界好奇，高登既已簽訂採購合約，如今才宣布棄標，是否有違約問題。對此，陳時中說，正式採購合約還沒簽，昨天下午各家廠商陸續領標，但高登並未派員來取。
陳時中：衛福部直接與羅氏原廠洽談，未圖利特定代理商
另有台北市議員爆料，政府進口羅氏快篩試劑的代理商牛耳國際生技公司負責人為蔡朝正，是民進黨前立委蔡煌瑯的哥哥，質疑是為圖利特定代理商。
陳時中說，蔡朝正在羅氏工作20多年，羅氏才會讓其擔任台灣代理商，但這次採購因數量龐大，衛福部直接與羅氏原廠洽談簽約，並未經代理商。
總統蔡英文近日提醒應讓民眾有多元購買管道，陳時中說，蔡總統主要是表達對快篩試劑的關心，希望有一定量、方便民眾購買，衛福部也一直都在思考其他更方便方法，因此才打算向國外廣泛進口、多元供給，但如果因政治因素讓廠商心灰意冷、大家都不敢進，對防疫也不是好事。
新聞來源
- 陳時中證實高登生醫棄快篩標案 嘆政治干預商業（中央社）
- 政府因應疫情增購快篩試劑 絕無偏頗特定廠商（指揮中心新聞稿）
- 高登聲明棄快篩試劑標案：希望國民黨組團採購 為台人牟取更好利益（Newtalk新聞）
- 棄快篩標案！高登環球生醫駁前身是小吃店 1句話酸爆國民黨（自由時報）
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航