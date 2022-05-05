2022/05/05,
中國

五一連假封控未見疫情下降，北京關閉64個地鐵站，朝陽全區實施居家辦公

五一連假封控未見疫情下降，北京關閉64個地鐵站，朝陽全區實施居家辦公
實施關閉後，空蕩蕩的金台夕照站。 Photo Creit：AP／達志影像

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居民指出政府的封控措施愈來愈擾亂他們的生活。北京市民楊小姐告訴《紐約時報》，自從上週住處附近新增一例陽性確診，她訂購了泡麵和貓砂，為無限期的封鎖做好了準備。

為了避免上海封城的局面在北京再次上演，北京收緊了對於市民的控制，昨（4）日關閉了13條地鐵線路的60多個地鐵站，158條公車路線也停止營運，大部分位於疫情最嚴重的朝陽區。

北京關閉60多個地鐵站、居民嘆不知道咋上班

《聯合新聞網》報導，北京疾控中心副主任龐星火昨通報，自5月3日15時至4日15時，北京新增本土COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染者52例。自4月22日以來，累計有505例感染者，涉及全市16市的15個區，以朝陽區201例最多。

《德國之聲中文網》《法廣》報導，北京在4日的疫情防控發布會宣布，繼大望路站、環球度假區站封站後，自5月4日起，「增加封閉14條線路的62座車站出入口」，停止進出站，換乘站可實現站內換乘。臨時關閉的地鐵站包含四惠、雙井、十裡河、九龍山站等。許多受影響市民在社群網絡抱怨通勤受阻，「不知道明天怎上班」。另外158條公車線路也停止營運。大多數暫停的車站和線路都在朝陽區。北京地鐵相關通知說，這40座車站中屬路線交會站者，乘客仍可在站內轉乘。

北京自4月26日對全員展開核酸檢測，北京在4月22日起新增了幾十例感染病例，根據《路透社》《紐約時報》報導，市政府在25日宣布全市四分之三的人口在5天內要接受3輪檢測。報導指出，具有高度傳染力的Omicron很可能在被發現前就在北京市內傳播了一週，尤其是位於市中心、人口稠密的朝陽區。而在本週北京在市內16區中的12區採取3輪測試的第2輪。

《BBC》報導，5月2日，北京政府宣布一系列防止五一假期（4月30至5月4日）疫情擴大傳播的防疫措施。包含進入公共場所與搭乘交通工具，須提供48小時內核酸檢測陰性證明；全市暫停食堂服務；全市暫停演出場所、互聯網上網服務場所經營活動；假期後北京市上班上學人員返崗工作和返校學習，相關人員均須持48小時內核酸檢測陰性證明。

中國迄今尚堅持動態清零的防疫策略，中國國家衛生健康委副主任李斌說明，「兩年多的疫情防控證明動態清零做法，最大限度保護人民群眾的生命安全和身體健康。」

《紐約時報》報導，在假期期間，政府進一步宣布關閉室內博物館展覽，進出北京的通勤者還必須出示在過去48小時內進行的冠狀病毒檢測呈陰性的證明，或是出示政府用來追蹤個人感染新冠病毒的APP。在中國人通常集體外出的勞動節假期，今（2022）年旅遊景點幾乎無人問津。餐館不對顧客開放，居民因擔心封城而開始囤積食物和必需品。

假期過後未見感染案例下降，防控措施繼續

《中央廣播電台》報導，北京市政府發言人徐和建說，為盡快實現社會面動態清零，北京暫時延續五一假期的有關防控措施。繼續暫停演出場所、娛樂場所、上網服務場所和健身房等室內體育場所經營活動，暫停開放全市等級景區、室內場所及圖書館、文化館、美術館等公共文化場所。公園景區繼續按照50%限流，餐飲經營單位繼續暫停堂食服務。

會上公布，北京最大的行政區朝陽全區5日起實行居家辦公，必須到工作場所者盡量採取自駕方式，減少單位內部聚集，做到「單位家庭兩點一線」。朝陽區常住人口約345萬。

居民指出政府的封控措施愈來愈擾亂他們的生活。北京市民楊小姐告訴《紐約時報》，自從上週住處附近新增一例陽性確診，她訂購了泡麵和貓砂，為無限期的封鎖做好了準備。

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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：翁世航


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