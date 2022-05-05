2022/05/05,
音樂

饒舌巨星阿姆首次提名即入選2022搖滾名人堂，先前婉拒的「鄉村歌手」桃莉芭頓也大方接受殊榮

饒舌巨星阿姆首次提名即入選2022搖滾名人堂，先前婉拒的「鄉村歌手」桃莉芭頓也大方接受殊榮
Photo Credit: Rock & Roll Hall of Fame

我們想讓你知道的是

今年搖滾名人堂的表演者類別項目，共有17組音樂人提名，其中阿姆則是首次提名，且一次就入選。當然，也有再度與搖滾名人堂擦肩而過的團體，來自底特律搖滾樂團MC5第6度提名，仍舊無緣此殊榮，也讓各界為其抱屈。

2022搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame）在台灣時間今（5）日公布入選名單，其中在最受矚目的表演者類別中，共有7組音樂人入選，包含美國樂壇天后桃莉芭頓（Dolly Parton）、美國知名女歌手卡莉賽門（Carly Simon）、饒舌巨星阿姆（Eminem）、老牌歌手萊諾李奇（Lionel Richie）、影歌雙棲哈利貝拉方提（Harry Belafonte）、搖滾歌手佩特班納塔（Pat Benatar）以及英國知名組合杜蘭杜蘭（Duran Duran）。

在表演者類別的入選者中，入選規則較為嚴苛，提名人的首張專輯必須發行至少25年才能獲得入選資名，今年搖滾名人堂則是由1000多名握有投票權的專業人士選出。此外，搖滾名人堂也有舉辦粉絲票選活動，但粉絲票選對於結果的影響不大，比較接近象徵意義，在粉絲票選項目上，冠軍則是杜蘭杜蘭，獲得了93萬張選票。

而今年的表演者類別項目，共有17組音樂人提名，其中阿姆則是首次提名，且一次就入選。當然，也有再度與搖滾名人堂擦肩而過的團體，來自底特律搖滾樂團MC5第6度提名，仍舊無緣此殊榮，也讓各界為其抱屈。

值得一提的是，桃莉芭頓原先拒絕被提名，理由是她認為自己是鄉村音樂歌手，並不符合搖滾名人堂的定義，此榮譽應該是獻給搖滾音樂界的人，不過票選已經開始，如果通過入選，也願意接受此項殊榮。

而在今日得知順利入選搖滾名人堂之後，桃莉芭頓也在個人推特發表感言，「我為自己入選搖滾名人堂感到榮幸和謙卑。我當然會優雅地接受。感謝所有投票給我的人和在場的每一個人，我會繼續努力，努力不辜負這份榮譽。」

至於搖滾名人堂主席約翰席克斯（John Sykes）表示：「這群不同的入選者，都對青年文化音樂產生深遠的影響，並幫助改變了搖滾樂的進程。他們的音樂感動了數代人，並影響了後來的諸多藝術家。」

2022搖滾名人堂完整入選名單

表演者類別（Performer Category）

  • Pat Benatar
  • Duran Duran
  • Eminem
  • Eurythmics
  • Dolly Parton
  • Lionel Richie
  • Carly Simon

音樂傑出獎（Musical Excellence Award

  • Judas Priest
  • Jimmy Jam & Terry Lewis

早期影響獎（Early Influence Award

  • Harry Belafonte
  • Elizabeth Cotten

艾哈邁德・艾特根獎（Ahmet Ertegun Award

  • Allen Grubman
  • Jimmy Iovine
  • Sylvia Robinson

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核稿編輯：翁世航


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