快篩陽性該去哪裡做PCR？雙北、桃園、台中、高雄社區篩檢資訊一次看

國內疫情病例快速上升，以雙北地區確診個案最多，桃園市、台中市、高雄市也成為疫情熱區。民眾快篩陽性後該去哪裡做PCR檢測呢？

目前台北市共設立11處社區篩檢防疫急門診，新北市則設有35處篩檢站，桃園除了原有的六大社區篩檢站也額外加開快篩陽性綠色通道，台中則是有「快篩陽」得來速服務，高雄也有21處篩檢站。

提醒民眾前往各大篩檢站採檢前務必事先上網確認各注意事項，例如：預約模式、報到時間等，以免發生人到了卻無法篩檢的情況。

台北市篩檢站資訊

Photo credit： 台北市政府衛生局

台北市政府提醒民眾「防疫急門診」專供快篩陽性者採預約或隨到隨做PCR採檢，有醫療需求者，可由防疫急門診醫師診療後開立藥物使用；若民眾有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等症狀請先快篩再就醫，如檢測結果為陽性時，請配合以下事項：

請將使用過的快篩陽性試劑密封，帶至臺北市快篩陽篩檢站採檢PCR。 請攜帶健保卡。 請全程配戴口罩，勿搭乘大眾交通工具，由同住親友接送或自行步行、駕/騎車前往。 若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，請撥119。

聯合醫院仁愛院區

地點：醫院大門右側公務停車場 （大安區仁愛路4段10號）

量能：上午、下午各 300 人

時間：星期一至星期日08：00至12：00、13：00至17：00

掛號制度：網路預約，點這裡

聯合醫院忠孝院區

地點：急診旁戶外篩檢站 （南港區同德路 87號，成德市場正對面）

量能：上午、下午各 300 人

時間：星期一至星期日08：00至12：00、13：00至17：00

掛號制度：網路預約，點這裡

聯合醫院中興院區

地點：急診旁戶外篩檢站（大同區鄭州路145號）

量能：上午、下午各 300 人

時間：星期一至星期日08：00至12：00、13：00至17：00

掛號制度：網路預約，點這裡

聯合醫院和平院區

地點：急診旁戶外篩檢站（中正區中華路2段33號）

量能：上午、下午各 300 人

時間：星期一至星期日08：00至12：00、13：00至17：00

掛號制度：網路預約，點這裡

聯合醫院陽明院區

地點：醫院大門前立體停車場（士林區雨聲街 105 號）

量能：上午、下午各 300 人

時間：星期一至星期日08：00至12：00、13：00至17：00

掛號制度：網路預約，點這裡

市立萬芳醫院

地點：急診旁社區篩檢站（文山區興隆路三段111號）

量能：上午、下午各 300人

時間：星期一至星期日上午08：00至12：00、下午13：00至17：00

掛號制度：僅提供網路預約，點這裡

掛號注意事項：上午診11：30前報到，下午診16：30前報到；篩檢前一天開放網路掛號，不開放現場號碼，快篩陽性有醫療需求可現場掛號

市立關渡醫院

地點：急診戶外篩檢站（北投區知行路 225巷12號）

採檢量能：上午、下午各150 人

時間：星期一至星期日08：30至11：30、13：30至17：00

掛號制度：採現場排隊掛號

三軍總醫院

地點：急診戶外篩檢站（內湖區成功路二段325號）

量能：上午和下午各 80 人、晚上 40 人

時間：星期一至五08：30至11：30、13：30至16：30、18：00至20：30；星期六08：30至11：30

掛號制度：採現場排隊掛號

掛號注意事項：上午診11：00前報到、下午診16：00前報到、晚診20：00前報到

馬偕醫院

地點：戶外第二篩檢站旁，中山北路與嘉新大樓間 （中山區中山北路二段 92 號）

量能：預估可看診量 上、下午各60人

時間：星期一至星期五09：00至12：00、14：00至17：00；星期六、日09：00至12：00

掛號制度：採現場排隊掛號

掛號注意事項：上午診11：30前報到、下午診16：00前報到

北士科快篩陽車來速

臺北榮民總醫院（共兩處篩檢站）

地點1：急診旁（臺北市北投區石牌路2段201號）

量能：每日120人（視需要增加）

時間：星期一至星期五08：30至12：00，13：30至17：00

備註：

新北市設有篩檢站資訊

Photo credit: 新北市政府

新北市政府提醒民眾各社區採檢站僅提供兩對象篩檢：

無症狀者，須持家用快篩陽性證明（請將採檢完之家用快篩試劑及試劑棒用塑膠袋密封包好，攜帶至社區篩檢站）。 已有初期發燒或急性呼吸道症狀（新出現之喉嚨痛、咳嗽、流鼻水）或嗅、味覺異常者。如症狀較為明顯且有加劇之現象，或有開藥需求者，請另尋醫院疫病門診或是急診採檢。

Photo credit: 新北市政府

板橋大型篩檢（疫苗接種）站

板橋亞東社區篩檢站

三重聯醫篩檢站

宏仁正義社區篩檢站

地點：正義市民活動中心（新北市三重區雙園街1號）

量能：每日300人

時間：星期一至星期五 08：30至11：30、13：30至6：30

掛號制度：現場發放號碼牌

泰山輔大社區篩檢站

臺北醫院社區篩檢站

林口恩樺社區篩檢站

雙和社區篩檢站

怡和積穗社區篩檢站

永和社區篩檢站

土城社區篩檢站

板中興海山社區篩檢站

地點：板橋中興醫院海山院區（新北市土城區中華路一段32）

量能：每日50人

時間：星期一至星期五13：30-16：00

掛號制度：現場發放號碼牌

掛號注意事項：請於15：45前報到

新店慈濟社區篩檢站

新店耕莘社區篩檢站

地點：新店耕莘醫院A棟門口（新店區中正路362號）

量能：每日150人

時間：星期一至星期六 09：00至11：00

掛號制度：現場發放號碼牌

掛號注意事項：上午08：40發號碼牌，09：00開始篩檢

三峽中山社區篩檢站

汐止國泰社區篩檢站

淡水馬偕社區篩檢站

地點：淡水馬偕醫院恩典樓前左側（新北市淡水區民生路45號）

量能：每日400人

時間：星期一至星期五08：30至11：30、13：30至16：30；星期六08：30至11：30

掛號制度：每個時段現場掛號200名

掛號注意事項：上午08：00發號碼牌，08：30開始篩檢；下午13：00發號碼牌，13：30開始篩檢

桃園市社區採檢站資訊

桃園市政府提醒民眾居家隔離、居家檢疫者或快篩陽性者（請攜帶以密封袋裝好快篩陽性試劑），記得帶健保卡及身分證至報到處優先採檢。除了原本設置的六大篩檢站，也可多多利用針對快篩陽性者開設的巨蛋專責任採檢站。

採檢時間為上午09：00至12：00（上午11：30為最後報到時間）、 下午14：00至17：00時（下午16：30為最後報到時間）

Photo credit: 桃園市政府

台中市社區採檢站資訊

台中市府規定只要有與確診個案有接觸史以及與公告確診個案足跡重疊者，皆可前往社區篩檢站進行篩檢。

民眾前往過程務必戴口罩、攜帶身分證、健保卡，若要自行前往，切勿搭乘大眾交通工具

居家檢疫及居家隔離者請撥打1922由衛生單位人員協助轉介就醫，請勿自行前往社區篩檢站。

Photo credit: 台中市政府

此外，台中也設立多處「快篩陽」得來速，民眾若居家快篩陽性或現場快篩陽性皆可利用。

民眾前往過程一樣須配戴口罩，並將使用過的家用試劑和試劑棒，用密封包妥並攜帶至篩檢站，交予院所人員。

Photo credit: 台中市政府

高雄市社區採檢站資訊

高雄一共設有21個社區採檢站，提供快篩陽性（民眾須攜帶快篩陽性檢測試劑）及匡列對象採檢（出示簡訊通知）採檢。

Photo credit: 高雄市政府

Photo credit: 高雄市政府

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核稿編輯：翁世航