今日本土確診破3萬：3類人快篩陽性經醫師確認即為確診，可透過「健康益友」APP視訊看診、送藥到宅

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增3萬0106例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3萬0035例本土個案及71例境外移入；另確診個案中新增5例死亡。

指揮中心指出，今日新增5例本土病例死亡個案，為2例男性、3例女性，年齡介於20多歲至80多歲，皆屬重度感染個案與具慢性病史。

此外，公布中症確診新增67名，其中一人轉為重症；重症則是增加7人（其中3名死亡），病患有糖尿病、中風、慢性病等病史，且出現呼吸衰竭、呼吸窘迫等症狀。

未來居隔、自主防疫、居檢快篩陽經醫師確認即屬確診

指揮中心也修訂「嚴重傳染性肺炎」之病例定義，即日起居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測陽性，且經過醫事人員確認即為確診。

民眾家用快篩陽性後不可外出，但可使用「健康益友」APP或聯繫所轉衛生局安排，透過遠距醫療或視訊方式由醫師確認快篩結果進行評估且通報。

後續則是由地方政府生局依「確診個案收治分流原則」，請個案於住家或其他指定處所進行居家照護或隔離治療。民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或有疑義，仍可通知衛生局安排PCR採檢。

陳時中表示作出修正主要是這3類人染疫風險相對較高，加上家用快篩準確度高達9成，若經醫事人員確認後判定確診，可以避免民眾來回篩檢增加行政負擔。

輝瑞BNT成人劑型、兒童劑型五月中陸續到貨，學校將協助調查施打意願

輝瑞BNT疫苗部分，成人劑型將有185.7萬於5月9日到貨，可供青少年接種追加劑。教育部將啟動家長意願調查，預計5月下旬進行施打。

兒童劑型部分則是有77.76萬劑預定於5月12日送達，可供5到11歲兒童接種。目前食藥署也已審查通過，近日將啟動家長意願調查。

快篩試劑分流供給，陳時中：快篩並非急需藥物，目的是讓民眾家裡有準備可安心

指揮中心宣布家用快篩實名制販售藥局時間分流規則，為兼顧每位民眾購買權利，健保特約藥局早、中、晚均有販售，藥局也會公告販售時間，民眾可查詢確認後前往購買，另外健保署官網以及LINE帳號皆可查詢藥局營業時間。

陳時中理解民眾會擔心，但他強調這不是緊急需要的藥物，只是可以即早發現病程。其它必要的量，例如：居隔、居檢或學校需要熱點排除的數量，都是在利用公費提供。

陳時中補充實名制就是讓民眾家裡有個準備，也可較安心，另外企業購買快篩也是透過市場機制正常供給。現在每天提供約40萬劑次的快篩，目前估計有300萬人買到，再過個幾天能夠提供的量也會超過我國總人口數。

指揮中心也提醒民眾快篩實名制與口罩相同，若民眾於第一輪未購買到，想於下一輪一次購買兩份快篩是不行的，時效過了機會也等於喪失。

送藥到宅今日啟動：確診者可利用「健康益友」APP視訊看診、查詢提供服務之藥局

指揮中心今日公布確診者居家照護諮詢及開立口服抗病毒藥物流程，羅一鈞表示無論是Paxlovid或是莫納皮拉韋功用都差不多，主要的差別在於使用的對象不同。Paxlovid主要提供12歲（含）以上且體重大於等於40公斤以上的患者使用，莫納皮拉韋則是18歲（含）以上，無法使用其它建議藥物治療者可使用。

確診送藥到宅流程如下：

Step 1：確診個案採居家照護

Step 2：可藉由下載「健康益友」APP或經由衛生局提供電話專線聯繫遠距醫療看診

Step 3：醫師透過視訊問診並取得病人同意

Step 4：開立處方箋

Step 5：確診者運用「健康益友」APP或藥師公會官網「送藥到府專區」查詢藥局地圖，並聯繫取藥藥局，核對身分並提供處方箋予藥師

Step 6：親友帶領或藥師送藥到府

Photo credit: 中央流行疫情只會中心

羅一鈞表示目前藥物都已經順利配送到全台57家指定藥局，但一些視訊診療、配送等相關細節仍在商榷中，民眾若有相關問題可直接諮詢居家照護團隊會較快速。

另外，Paxlovid抗病毒藥物目前為食藥署緊急授權的藥品，均由指揮中心公費採購並進行配送，任何透過網路販售必須由醫師處方之藥物，均屬嚴重違法行為。羅一鈞提醒民眾不要冒著自己的生命與健康危險購買來源不明的藥物，若網路販售行為被檢舉也會有藥政單位前往稽查。

民眾至醫療院所PCR採檢務必填寫正確手機號碼，以利醫療人員協助後續居家照護作業

有民眾反映未收到醫療院所的確診通知簡訊，莊人祥指出最有可能的原因是民眾手機號碼在採檢時就未填寫正確，為了避免此情況指揮中心已請採檢機構協助民眾確認手機號碼是否正確。

陳時中再次提醒民眾填寫資料一定要正確，否則將會耗費太多人力與時間處理這樣的問題，如果一開始就填錯，第一次接觸就無法順利，連帶後續作業都會受到影響。

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核稿編輯：翁世航