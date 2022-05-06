電影《媽的多重宇宙》與「黑洞貝果」：是離苦得樂的真實解脫，還是逃避痛苦的藉口？

文：張庭綱（看見心理諮商所臨床心理師、心理食嚥室主理人）

電影《媽的多重宇宙》中，楊紫瓊飾演55歲的華裔移民母親，透過多重宇宙中的種種體驗與學習，拯救世界免於魔王所毀滅。本文並非影評，而是藉著電影中的食物——貝果，討論貝果的心理象徵意義，究竟是帶來人生解脫或是逃避痛苦？

（內文有雷，可先收藏文章觀影後閱讀）

貝果這個食物，劇中作為「宇宙黑洞O」的隱喻，有一個可能的象徵是，人世間所有糾葛情感的悲與恨，都將被吸入黑洞成為虛無而不復存。女兒喬伊，在每個多重宇宙中，試圖找到楊紫瓊所扮演的母親—秀蓮，這個看似相愛相殺的過程。

一方面，其實渴望母親了解、同理自己的心情與真實感受（我希望讓妳同樣看見我所看到的）；二方面，也寄望被貝果吸入，為諸（豬）生痛苦帶來解脫。[1]

然而，被貝果吸入，帶來的是離苦得樂，還是逃避痛苦？筆者僅藉著劇情設定，提出在自我成長的心理議題上，一個識別區辨、覺察的討論：「我究竟是放下執著？還是以放下之名，行逃避情緒痛苦之實。」（真放下 vs. 假放下）

許多宗教信仰、靈修、心靈成長強調，放下執著以離苦得樂、交託與臣服，大量投注在修持、禱告、冥想與靜坐，追求內在平安。平時思緒與生活中與人互動，「同樣的內在議題與煩惱」反覆出現時，會馬上用「我要放下、我要交託」的語句，不再去想。實際上，這可能只是將「放下執著」拿來做為「逃避內在議題痛苦」的合理化工具。

但究竟如何識別？一般而言（而非絕對），以筆者的臨床經驗來說，兩者的差別在於，通常真正的放下能夠帶來較多平靜，未必是不再有情緒，但是能帶來更多的自由。對各種情緒出現的接受度較高，心境會較快的如漣漪波動般，回歸平常。

Photo Credit: 双喜電影提供

相反地，如果這個過程中，感受到大量的抑制情緒、壓抑痛苦。或者，困擾情緒、影像，仍會強烈、高頻率的反覆闖入腦海。在這些情況下，這些議題，說不定其中還有值得細細處理與檢視的空間。

讀者或許會問，如果開始意識到，自己用「靈修、自我成長」在「逃避痛苦」，該怎麼辦？先不用責備自己這是不對的，不用指責自己怎麼又在逃避，對自己感到挫折失望。

首先需要的，是如同片中楊紫瓊飾演的母親秀蓮，對女兒的同理，帶來和解的曙光。

自我的同理與瞭解，是真實療癒的第一步。這種情況下，我們需要理解，「我之所以這麼做，真的是因為太受苦了，我暫時找不到其他的方法，才會用這個方法」，去逃避心中無法處理的強烈情緒。

次要，要相信「生命會找到自己的出路」（Life will find its way out），這不代表隨他去（Let it go）、不管它，而是意味著重新對自己的議題，包含原生家庭、親密關係、自我認同等議題，拾起需要負的責任。

覺察，但不必心急，重要的心理議題，往往需要急事緩辦。自己想、靠自己，有時候會卡在另一種心靈的盲點與困局之中。就如同以為是放下執著，其實在逃避痛苦。

與心理師諮商、找良師益友的幫忙，比較能點出這些狀況。跟別人談，不是把療癒的責任交出去，而是知道自己需要協助。知道自己無法掌控（handle），尋求協助，也是一種負責任。

Photo Credit: 台北双喜電影提供

然而有一個重要的提醒，當我們看見別人以放下執著之名，在行逃避痛苦之實。未必合適在別人有辦法接受之前、有意願前，就要強迫對方看見這個事實。這只會激發更多防衛與反彈，更加堅固他原有的做法。

就如同劇中，楊紫瓊的角色秀蓮理解到，父親尊重自己的選擇，當初沒有攔下自己跟男朋友離開，是父親想讓自己走自己的路。因為父親知道，人有時候需要自己走過一回，跌倒嘗試，才能獲取真正深刻的經驗。

然而，最後秀蓮跟劇中父親，雙雙合力拉住女兒喬伊，不同意女兒所走的路。是因為這條黑色貝果路，是毀滅與歸於虛無。

人生有許多嘗試都可以試試看，可以在各種多元宇宙、平行時空中經歷一回、好好體驗後果。但進入黑洞與虛無，就真的什麼都沒有了。如同信仰與修持，可以是成長的途徑，也可以是逃避的手段。踏入貝果的心態不同，決定了是逃避痛苦或者真正的看破紅塵。

是故，貝果是毀滅性的存在（逃避痛苦），還是離苦得樂的放下執著？是白貝果還是黑貝果，端看個人如何使用這項工具。

自由與可能性，或許也是多重宇宙觀點，能帶給我們思考上的珍貴體驗。本文為筆者的一種切入觀點，及觀影心得。理當有更多解讀的可能性，這或許就是好電影的特性之一。

Photo Credit: 台北双喜電影提供

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航