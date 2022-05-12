《2030科技趨勢全解讀》：若將5G想像成高速公路，沒有可以快速行駛的殺手級應用，5G也是無用武之地
我們想讓你知道的是
這時若在智慧型手機以外的地方找尋5G的殺手級應用，應有機會從新上市的硬體找到答案。就像個人電腦搭配高速有線網路、筆記型電腦與iPad搭配Wi-Fi無線網路可達最佳網路效果，5G也會有最適當的硬體設備成為殺手級應用。
文：金知賢
LTE就夠了，需要5G嗎？
若要用智慧型手機上網，必須有速度夠快的無線網路，LTE（4G）正符合要求。二○一○年iPhone在韓國上市時，智慧型手機用3G上網，速度很慢，收看的影片不但畫質很差，開啟地圖app或網路漫畫（webtoon）app時，經常因為載入速度太慢等候很久。後來網路進入LTE，速度大幅提升，行動裝置開始能流暢的使用網路服務，這樣不是已經很足夠，為何還需要5G？5G的傳輸速度比LTE快上十倍，有必要這麼快嗎？雖然速度快一點當然好，但是電信業者的收費也會提高，有必要用到5G嗎？
LTE與5G有什麼差異？
民眾願意淘汰只能打電話和傳簡訊的功能型手機（feature phone），主要是因為智慧型手機有KakaoTalk、Tmap、手機遊戲（mobile game）等殺手級應用的關係。使用智慧型手機之後，民眾對宅配的民族、Kakao T、Naver Pay、Coupang、Instagram等殺手級應用的用量增加，帶動許多產業領域產生變化。亦即新科技造就新的殺手級應用，在商業面則帶來典範轉移的巨變。5G登場不只立刻會對通訊市場與其他產業帶來危機，也可能帶來轉機，因此必須了解5G可以如何運用在事業發展與商業活動。若要擬定因應方案或對策，應從技術面來認識5G。
功能型手機的殺手級應用只有語音通話與文字簡訊（SMS），兩項都是通訊功能。在LTE的智慧型手機上，Tmap、Instagram、YouTube、KakaoPay、行事曆等，以前無法在功能型手機使用的app成為殺手級應用。但是話說回來，智慧型手機最實用的殺手級應用還是跟功能型手機一樣，都是通訊功能的app，例如：KakaoTalk、微信、WhatsApp、LINE等，差別在於這些app可以免費撥打國際電話，也能同時與數十人多方通話、分享照片、傳送動態貼圖等多媒體內容。殺手級應用得以有如此發展，除了因為LTE的網路速度變快，智慧型手機有GPS、麥克風、相機、指紋辨識等功能，可搭配殺手級應用使用也是關鍵。
4G（LTE）與5G的技術面特徵為何？更快的速度？低延遲性（low latency）？光從這些面向比較5G與4G，還不足以推論會有新的殺手級應用誕生。從網路的技術特性來看，邊緣運算（edge computing）與網路切片（network slicing）是5G與4G的特別之處。邊緣運算是電信業者在特定區域提供特別功能的小型雲端運算。雲端運算由中央伺服器對全世界提供服務，邊緣運算支援終端裝置（例如：智慧型手機）在近距離的伺服器進行資料處理。當中央伺服器發生系統過載、必須排除故障、遭遇資安問題時，邊緣運算是有效的替代方案。
網路切片是依照特定服務項目將網路分類，類似車道有公車專用道、大貨車專用道、超車車道的概念，萬一網路發生錯誤或障礙，才不會影響到其他分類上網。大概就像有專為汽車提供的網路，也有專為Netflix提供的網路，讓每一種裝置、每一項服務都能在快捷的網路環境通訊。
利用這些5G通訊特徵，未來可開發與現行LTE不同型態的服務、具有差異化的殺手級應用。以5G的快速傳輸與低延遲特性為例，可讓高畫質電影、要求大量資料傳輸的VR遊戲展現價值。不過這部分利用Wi-Fi也能解決，只是在5G的效果更佳，並非LTE就做不到，因此還無法稱為5G的殺手級應用。
當5G遇上商業活動？
韓國領先全球最早讓5G成功進入商用。5G的成功與否將在殺手級應用分出高下。5G在傳輸速度與低延遲的表現都比LTE優異。所謂的低延遲是智慧型手機與基地台之間的傳輸過程幾乎都沒有延遲，連線非常順暢。例如：用5G網路操作遠在另一邊的無人機（drone），因為網路沒發生延遲斷訊，因此無人機能快速回應，順利閃避障礙物或緊急改變飛行方向。這時若使用LTE網路發生網路延遲，就算操縱者按下按鈕，無人機也不會立刻有動作，凸顯5G特有的低延遲特性。
不過就算5G比LTE具有優勢，若缺乏可搭配5G優勢的相關服務，5G的競爭力還是比不上4G LTE。就像有十條汽車專用道路可供車輛快速行駛，結果沒有車子上路，這時空有專用道就是白費，或者雖然有專用道也有車輛，但車道的另一頭沒有新市鎮，這樣也不會有駕駛願意開上這條路。因此，若將5G想像成高速公路，沒有可以快速行駛的殺手級應用、服務、多媒體內容，5G也是無用武之地。
這時若在智慧型手機以外的地方找尋5G的殺手級應用，應有機會從新上市的硬體找到答案。就像個人電腦搭配高速有線網路、筆記型電腦與iPad搭配Wi-Fi無線網路可達最佳網路效果，5G也會有最適當的硬體設備成為殺手級應用。
5G的低延遲性可應用在各種裝置，除了智慧型手機以外，也能在無人機、機器人、醫療設備、工廠機台等處創造價值。以遠距醫療手術與遠距無人機遙控為例，別說是一秒鐘，連○．一秒的延遲都不能發生，這時5G就比LTE、有線網路更能提供最佳網路環境。舉例來說，在地球另一邊的手術房內，醫師可用機器手臂與攝影機察看患者狀況並進行手術；遠距操縱海底探測機器人時，若有○．一秒甚至於○．○○一秒的畫面停格、機器手臂移動延遲，會發生嚴重錯誤。這時若有5G網路，將不會有網路延遲性的問題，因此在講究精密的遠距操作時，5G可成為優異的技術方案。
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