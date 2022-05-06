是否該讓孩子接種COVID-19疫苗？沒有完全無風險的決定，只有利大於弊的考量

有很多讀者和親友來問過我，應不應該讓他們的小孩打疫苗，而我都是私底下跟他們回覆。在2022年4月28日又收到兩個這方面的提問後，我決定寫這篇文章來做個總回覆。

首先我需要聲明，我只分析信息是否正確，而不會建議小孩（或成人）是否應該打疫苗。畢竟，打有打的風險，不打有不打的風險，而我卻沒有能力幫您承擔任何風險。

兒童打兩劑有超過10％的人「無法上學」？

MyGoPen網站問：

林教授好，近期收到不少民眾回報：「日本某市長聲稱美國5－11歲兒童接受兩劑COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗後，有超過10％的人無法上學。」謠言原始出處為美國CDC一份報告，有關謠言本體、初步查證及問題大綱，皆已附在Website裡的文件中，懇請林教授撥冗協助檢視其引用數據是否正確，再次謝謝。

MyGoPen在附件裡問我：（1）網傳影片中「數據顯示有7.4％的人接種兩次之後，副作用已經影響到他們的生活」、「有10.9％的兒童接種兩次之後都不能上學了」的主張是否正確？（2）是否能以此份報告得出不應該讓兒童接種COVID-19疫苗的結論？

MyGoPen在附件中有提供一個圖表，而它是截取自美國CDC去（2021）年12月31發表的〈COVID-19 Vaccine Safety in Children Aged 5–11 Years — United States, November 3–December 19, 2021〉（5－11歲兒童的COVID-19疫苗安全性——美國，2021年11月3日至12月19日）。

這個圖表是統計5－11歲兒童在接種COVID-19疫苗後，家長在問卷調查表所填寫的不良反應。它顯示有7.4％的兒童在接種兩劑之後「不能進行正常日常活動」，以及有10.9％的兒童在接種兩劑之後「不能上學」。

我對MyGoPen問題（1）的回答是：「之後都不能上學了」是故意誤導，因為「不能上學」可能只是一天。

我對MyGoPen問題（2）的回答是：這份CDC報告的最後一段（結論）是「接種疫苗是預防COVID-19感染的最有效方法。ACIP推薦輝瑞疫苗用於5－11歲兒童預防COVID-19。初步的安全性發現與臨床試驗中描述的相似，應告知接種疫苗的5－11歲兒童的父母和監護人，接種疫苗後會出現局部和全身反應。」

由此可見，接種疫苗後「不能進行正常日常活動」和「不能上學」都是可以預期的，所以事實上，此份報告所得出的結論是「應該讓兒童接種疫苗」。

沒有完全無風險的決定，只有利大於弊的考量

讀者Branda問：

林教授好！拜讀您網站上的文章及多本書籍後受益匪淺，近來COVID-19疫情在台灣變得嚴重，未接受疫苗接種的兒童在這波疫情下成為染疫風險極高的一群，但疫苗接種對尚在發育的兒童又是一種風險，網路資訊雜亂，身為幼童父母的我們對於是否讓孩子接種疫苗感到惶恐不安，可否請教授就目前研究證據給予一些分析與建議，謝謝您！

首先，由於兒童接種COVID-19疫苗還只進行了很短的期間，所以公共醫學圖書館PubMed目前只有臨床試驗的論文，而沒有關於普及接種後的論文。在這種情況下，讀者Branda所說的「目前研究證據」，其實是非常有限。就我搜查的結果，最新和最完整的「目前研究證據」是美國CDC發布的〈COVID-19 Vaccines for Children and Teens〉（兒童和青少年的COVID-19疫苗）。

這份報告有說美國FDA目前只核准了輝瑞疫苗給兒童接種，而所謂兒童，指的是5到17歲。至於4歲以下兒童的疫苗接種，雖然輝瑞和莫德納都有向FDA申請，但都還沒有被核准。

美國CDC有發表〈Why Children and Teens Should Get Vaccinated Against COVID-19〉（為什麼兒童和青少年應該接種COVID-19疫苗），其中比較重要的重點是：

感染COVID-19的兒童和青少年可能會出現嚴重的併發症，例如兒童多系統發炎症候群（MIS-C）。MIS-C是一種不同身體部位發炎的疾病，包括心臟、肺、腎臟、大腦、皮膚、眼睛或胃腸道器官。自疫情開始以來，已報告了數千例的MIS-C病例。5至11歲的兒童最常受到MIS-C的影響，幾乎一半的報告病例發生在該年齡組的兒童中。

COVID-19疫苗接種將12－18歲兒童罹患MIS-C的可能性降低了91％。2021年7月至2021年12月的數據顯示，95％的12至18歲因MIS-C住院的兒童未接種疫苗。

感染COVID-19後，兒童和青少年也可能會遇到各種新的、復發的或持續的健康問題。這些包括在初次感染後四周或更長時間發生的身心健康併發症。這些併發症可能出現在輕度或重度COVID-19之後，或出現在MIS-C之後。

兒童和青少年在感染COVID-19後可能出現的症狀與成人一樣，包括：疲勞、咳嗽、肌肉和關節疼痛、頭痛、難以入睡或保持睡眠、無法集中注意力。COVID後遺症會影響生活質量，包括：身體活動的限制、對症狀感到苦惱、心理健康挑戰、上學或日托出勤率下降、錯過參加運動、玩耍或其他活動的機會。

美國CDC也有發表〈COVID-19 Vaccine Safety in Children and Teens〉（COVID-19疫苗用於兒童和青少年的安全性），其中比較重要的兩點是：

數以千萬計的5至17歲兒童和青少年已經至少接種了一劑COVID-19疫苗。透過持續的安全監測，發現COVID-19疫苗接種對兒童和青少年是安全的。COVID-19疫苗接種的好處超過了已知和潛在的風險。 兒童和青少年接種疫苗後報告了罕見的心肌炎和心包炎病例。在5至11歲的兒童中，在2021年11月至2021年12月期間的800萬劑中，有11例確診心肌炎報告。在12至15歲的男性中，報告率約為每百萬劑70例，在16至17歲的男性中，每百萬劑中有105例。

美國兒科學會也有發布〈Children and COVID-19: State-Level Data Report〉（兒童和COVID-19：州級資料報告）。它說，截至2022年4月21日，兒童案例數是1300萬，約佔所有案例的19％，大體上每10萬個兒童約有1萬7000個案例，其中大約1％需要住院。它也建議5歲以上的兒童接種COVID-19疫苗。