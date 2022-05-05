歐盟宣布第6輪對俄制裁， 6個月內禁運石油，專家：莫斯科仍能在亞洲找到新買家

今（5）日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）公布第6輪制裁俄羅斯措施，其中包括此前爭議巨大的石油禁運。不過專家卻指出，石油禁令是權宜之計，禁運需要6個月，在這段過渡期中普亭（Vladimir Putin）仍可在亞洲找到更多潛在買家。

歐盟提議新一輪對俄製裁措施，將逐步實施石油禁運

俄烏戰爭已經持續數月，歐美各國發動各種制裁仍未見普亭有收手的跡象。今（5）日歐盟提議在6個月內禁止俄羅斯原油，同時亦於今年年底禁止進口俄羅斯成品油。

國際能源署（IEA）的數據指出，2021年石油和天然氣出口收入佔到俄羅斯政府預算收入的45%。產業分析人士告訴《華爾街日報》，歐盟的禁運提議將會減少全球原油供應，因為並不是每一桶原油運到歐洲後，都會再被轉移到其他市場。

馮德萊恩說除了禁制俄羅斯石油的提議外，還打算禁止俄羅斯3大國有廣播公司進入歐盟；以及將俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）從「全球銀行間系統」（SWIFT）中剔除。

不過，針對禁運石油，歐盟成員國仍未能達成共識，匈牙利不斷呼籲要拉長禁止使用俄羅斯原油的過渡期；然而，波蘭和波羅的海等國家則認為，打擊俄羅斯的手段太軟弱。

然而，俄羅斯早已料到原油出口到歐洲的困境，開始轉往其他國家。根據英國媒體《金融時報》報導，一座位於中國山東的非國有煉油廠坦承，在2月俄烏戰爭爆發後，曾和俄羅斯石油公司（Rosneft）交易。

但是該事遭到披露後，該間公司即不再公布與俄羅斯石油供應商的交易資訊，以避免遭美國施加「二級制裁」；此外，印度也未加入對俄羅斯的原油制裁，還決定增購「低價俄羅斯原油」。

雖然禁運俄羅斯原油的倡議不絕於耳，但是有越來越多的經濟學家表示，全面性從俄羅斯能源進口，會讓歐元區的經濟陷入衰退。國際貨幣基金組織（IMF）報告指出，全面性禁令會造成3%的經濟衰退。

值得注意的是，報告中強調天然氣才是歐洲重要的能源，原油反而比較好替代，因此石油禁令並不會產生那麼嚴重的影響。

專家指禁運是權宜之計，俄羅斯仍可找到更多潛在買家

至於原油禁令對俄羅斯的打擊，荷蘭合作銀行（Rabobank）的研究報告顯示，如果歐盟從今年夏季開始禁止俄羅斯能源進口，其經濟會比預期衰退的幅度再增加一倍，達到20%；但若僅僅是禁止石油的話，衰退幅度只會接近10%。

然而，曾經專門研究制裁的諾丁漢大學政治學助理教授庫斯特拉（Tyler Kustra）告訴《BBC》，新的制裁措施是「權宜之計」。

他強調，禁運俄羅斯原油需要6個月時間，同時匈牙利和斯洛伐克在2023年底前，還可以繼續購買俄羅斯原油，此外在這段過渡期，莫斯科當局也能在亞洲找到新買家。

此外，俄羅斯資深議員弗拉基米爾・扎巴羅夫（Vladimir Dzhabarov）對《俄新社》表示，就算歐盟表面禁運，歐洲各國還是會透過第三國購買原油。他說：「你（歐洲國家）仍然會購買它，但只能通過第三國。我們的石油是一樣的，只是更貴。」

在歐盟提出俄羅斯原油禁令後，國際油價再次攀升。國際油價基準布倫特（Brent crude）原油期貨上漲4.9%，至每桶110.14美元；美國基準原油價格漲5.3%，至每桶107.81美元。

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核稿編輯：翁世航