「離職」並不可怕，可怕的是，你從未發現自己可以變強

文：林子威 Alex Lin

我唯一一次離職，是在工作快滿三年的時候，當時都在同一間公司待著，只換過一次部門，中間我們還被一間大企業併購；但我都是在同一個職場環境工作，當著行銷部的主管、領著還不錯的薪水，卻做著重複性的工作。

有一天，我看到網路上有篇很紅的文章説：

「如果你想廢了一個人，只要給他高薪讓他不斷做重複性、倒茶般的工作，5到10年後這個人就廢了。」

結果當天我就寫了辭呈，信中還真的跟我老闆說了這段，後面還加了一句：「我現在就有這種『覺得自己快廢了』的感覺。」

然後我就離職了！

現在回看這件事，的確覺得當時有點衝動啊，畢竟「離職」是我們人生中少數幾個重大的時刻；可是離職後，我的確過得比之前好很多，不僅轉做線上教育課程，還成為一位講師。

所以我常在想：「要是當年有人能告訴我一個『什麼時候能離職』的標準就好了。」但看遍了網路上寫的那些毒雞湯跟職場幻想文，我覺得一點參考價值都沒有，不如.，就我自己來寫吧！

首先，要知道自己面對工作，永遠都有三個選擇：「接受」、「解決」，以及「離開」，而且這三個選項是有順序的！

1. 先接受：不要因為「不喜歡」就離職

如果是第一份工作，剛入職場的朋友，請先學習「接受」，不要一下子就「離開」，因為有時候衝動型的離職，會造成很大的傷害與損失。

常會有人批評：「現在的年輕人一份工作都做不久，才來1週人就不見了！」原因可能是覺得工作內容很悶、沒有成就感，或看不慣職場裡的作風與某些人的嘴臉，結果短時間內就換了2-3間公司。

這會造成什麼問題呢？就是履歷上會有一堆污點。

要知道人資在看履歷時，通常只要看見每份工作都不到1年，就會直接在篩選階段把人刷掉；因為與其花時間調查，不如挑選其他履歷看起來更安全的求職者，這對他的工作更有效率、風險也比較低。

所以離職前，請先思考一下：

「我遇到的那些不舒服的狀況，是不是這個領域、或是工作時必然的常態？」

尤其是跟「人」有關的問題（例如主管很機掰、同事很靠北），請先去問一下前輩，或是有在做同行業的朋友，有極高的機率會發現，每間辦公室裡都有一位慣老闆、一位機掰主管、還有一位超會甩鍋的同事。

逃到哪，都一樣要面對這些人啦，不如就接受吧！

2. 解決：理解規則，再改變規則

再來說說「解決」，要搞清楚一間公司的「遊戲規則」，先熟悉、活下來後，再提出改變規則的建議，這個順序不能搞錯。

很多人剛進公司，會覺得：「上面的人都好蠢喔！怎麼都再用這麼笨、這麼慢的方法做事？」還有一種比較危險的，是想直接獻策、越級跟老闆報告等等。我的忠告是：「欸先別衝動啊！」

當覺得現在的職場環境有很多問題、他們的方法很笨，可能是因為你掌握的訊息不夠多，把事情想得太簡單了。

舉個例子吧，以前打仗的時候，小兵通常是站成一排一排，大部分的兵，眼睛只能盯著前面那位同胞的腦袋；所以每個小兵心裡想的都是：「怎麼還不快點打啊？衝啊！到底在等什麼啊？」

但切換一下視角，站在將軍的高度來俯視戰局，想法就完全不一樣了；就會知道現在不是出兵的時機，手上也會握有很多秘密的情報，知道哪邊有埋伏，所以會下一些看似很蠢、很孬的決定，例如「撤退」、「待機」，目的就是讓整個戰局慢下來。

所以回到熟悉的職場，那些在工作上看起來毫無意義的流程，甚至是像陋習的潛規則，通常都是戰略性調整，是一個團隊難以避免的成本。

他們也許不是不知道有問題，而是刻意要讓問題存在。

所以，不要一到職就質疑老闆跟主管的智商，整天想著衝撞體制、改變世界；看什麼都是問題，說不定你才是那個「問題」本尊啊！

我建議，工作在3年以內，甚至做3年了，卻從未承擔過管理職的人，先去研究公司的經營方向，還有整個行業的特性；從中會發現未來幾年的趨勢，然後比對一下自己公司當前業務是怎麼運作，以及其他競爭對手都是怎麼想的？

光是做這些功課，就會從離職的衝動裡解放出來了。哪怕最後研究了老半天，發現公司真的沒救了，也不會白做工，因為你就知道行業裡哪間公司最厲害，趕緊跳槽過去吧！

而且要記得，越快融入組織、證明自己是懂「遊戲規則」的人，做出貢獻、獲得升職與信任的機率就越高。

當手上能掌握到的訊息變多，權力自然也會變多，這時候再提出：「我們能不能試試看這樣做，理由是什麼，這能帶來怎樣的效益。」是不是別人就會更願意聽你說話了呢？

3. 離開：什麼時候能不在公司裡工作？

講完「接受」跟「解決」，再來就是最後一個選項「離開」了；也就是我開頭說的，判斷「應該離職」的標準是什麼？我翻一本書的時候，剛好讓我看到這個標準，讀者一定想不到這本書是什麼，其實就是《李誕脫口秀工作手冊》！

有在看中國一擋節目叫《脫口秀大會》的讀者，肯定知道「笑果文化」的共同創辦人李誕是誰，我就不介紹他了，主要講這本書給我的啟發。

裡面寫到一句話特別準確，他說：

「工作是交易，是你用自己的時間與才能，通過一間公司與市場交換金錢。」

什麼意思？如果我們回看人類社會早期，會發現很多人成年後，留在自己的家鄉種田，或是繼承家裡的手藝，開間小攤販做生意。直到現代化社會，我們才發展出「公司」這種組織，人們開始擺脫種田、繼承家業、做小生意的選項，紛紛進入到城市打拼，進入公司替老闆工作。

這時，就有個疑惑產生了：「為什麼大家都選擇去公司工作啊？自己一個人做事不是挺好的嗎？很自由啊！」

這個問題，在1937年還真的有人回答了，就是著名的經濟學家羅納德・寇斯（Ronald Harry Coase）；他在一篇論文叫〈企業的本質〉（The Nature of the Firm）裡，就探討了「公司」這種組織存在的理由。