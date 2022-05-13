《寄生慈善》前言：侵佔7.8億美元、累積有期徒刑291年，納克維如何行騙全球菁英？
我們想讓你知道的是
納克維對外宣揚光明的願景，背後卻隱藏著全球化的黑暗面，充滿政治陰謀、非法海外資金橫流的暗黑世界。
文：西門．克拉克（Simon Clark）、威爾．魯奇（Will Louch）
前言
「這是歷史上重要的一刻，我們可以把握這個機會永久性徹底改變無數人的生活。」
一頭銀髮的阿里夫．納克維（Arif Naqvi）身材魁梧卻散發著溫柔的魅力，正在發表一生最重要的演說。二〇一七年九月某個晴朗的週一早上，數百名企業領袖齊聚紐約中央公園旁的文華東方酒店（Mandarin Oriental hotel）聽他演講。這是屬於他的時刻，全球菁英的眼睛都盯在他身上，他知道必須在他們腦中留下絕佳的印象。
《紐約時報》和《富比士》關於納克維這位大亨的文章總是讚譽有加。他往來的對象不乏富豪、皇室、政治人物，包括比爾．蓋茲（Bill Gates）、查爾斯王子（Prince Charles）、美國前國務卿約翰．凱瑞（John Kerry）等。納克維是聯合國和國際刑警組織（Interpol）權勢很大的基金會理事。
同時間，各國政治領袖正在不遠處的聯合國總部開會，這並非偶然。納克維的目的是說服觀眾，他可以解決人類最大的問題——飢餓、疾病、文盲、氣候變遷、電力短缺等——比此刻在城市另一端集會的政治人物做得更好。
納克維是世界最重要的影響力投資人（impact investors）之一，他的目的是行善兼獲利——幫自己也幫投資人。
兩年前，聯合國宣布一項極具野心的計畫，要在二〇三〇年之前終結全球貧窮，也獲得了教宗方濟各的祝福。這項計畫除了政府與企業已經提供的資源，還需要每年二．五兆美元資金。
納克維說他可以幫忙。
他是杜拜的私募股權公司阿布拉吉集團（Abraaj Group）的創辦人和執行長。阿布拉吉管理將近一百四十億美元，在全球上百家公司持有股權。納克維要求投資人再拿出六十億，阿布拉吉將用來收購與改善貧窮國家的企業。如此他便可以幫助聯合國終結貧窮，同時為他自己和投資人賺錢。
納克維在講台上一邊踱步一邊說：「行善未必得犧牲獲利。我們能在聯合國大會週的第一天第一個早上第一個小時舉行這場會議是很可喜的事。我希望今天結束時每個人離開這裡後，就開始影響周遭的人，一整個星期裡努力讓大家不談戰爭、瘟疫和各種負面的事，而是談如何用心運用影響力投資激發正能量。」
金融改革是必要的，而納克維要當改革的領頭羊。他不只要運用資本主義為富人賺錢，還要終結窮人的痛苦。
納克維以讓人放心的平靜聲音說：「我們要成為一盞明燈，希望大家加入我們的行列。機會就在這裡，就在此刻，要靠我們好好把握，大家一起來建設更美好的世界。」
群眾爆出如雷掌聲。
這是很精彩的表演，但納克維手機裡的訊息卻訴說非常不同的故事。演講前六天，對納克維忠誠不二、虔誠的回教徒員工拉菲克．拉卡尼（Rafique Lakhani）發電郵給老闆。拉卡尼的工作是管理阿布拉吉的現金，他在電郵中告訴納克維他很焦急，因為公司沒錢了，完全沒有錢可以兌現在貧窮國家投資醫院的承諾。
納克維在台上的陽光樂觀背後隱藏極混亂的問題。表面上納克維經營一家成功的投資公司，能夠改善幾十億人的生活，其實他正在主導全球性的犯罪陰謀。阿布拉吉帳戶空空，因為早已被他A走。納克維從公司拿走超過七．八億美元，濫用投資人交給他的錢——包括蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）、美國銀行、英美法政府等等。
現場觀眾並不知道，阿布拉吉這時已瀕臨破產，負債超過十億美元。
納克維是誰？
納克維是所謂的「頭號人物」（Key Man），這是私募股權公司給最重要主管的稱號，在納克維的狀況下意義更重大，因為他自稱要解決人類的種種問題。他是阿布拉吉極富個人魅力的領導者，提出的願景讓很多投資人信服。人們願意拿錢給阿布拉吉管理就是看在他的份上，託付給他的資金高達數十億美元。一位崇拜他的投資人將他比做《不可能的任務》（Mission: Impossible）系列電影中的湯姆克魯斯（Tom Cruise）。
阿布拉吉是一部金錢機器，募集一系列基金，在亞非拉丁美洲各地投資公司與醫院。納克維和世界各地有錢有勢的人做生意，有時搭私人飛機，有時乘坐瑞斯塔遊艇（Raasta），這部四十七公尺長的超級遊艇以柚木製作甲板，裡面採裝飾藝術設計。瑞士山區度假勝地達沃斯（Davos）每年舉辦世界經濟論壇（World Economic Forum），他也是常客。
納克維童年在英國舊殖民地巴基斯坦（Pakistan）度過，崛起成為菁英階層信賴的圈內人，正是冷戰結束後全球化趨勢大爆發應運而生的人物。從網際網路到恐怖主義，新的趨勢讓人與人關係更密切，納克維讓西方的投資人相信，他是帶領他們探索遙遠地區的最專業夥伴。
新的一千年伊始全球貿易日趨興盛，納克維意識到他可以遊說投資人與政治人物，透過刺激經濟發展來幫助社會，同時創造優於市場的獲利，而這一切都可借助他的交易能力辦到。
二〇〇一年九一一攻擊後，納克維說服西方政治人物他是他們的盟友，可以幫助他們在恐怖主義根深柢固的脆弱國家創造就業，促進中東穩定。
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翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶
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浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代工藝技術，創造兼具專業潛水錶機能與優雅風格的代表作，讓錶迷玩家心動不已。
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，重新演繹1960年代的經典潛水錶款，繼承浪琴表一脈相傳的鬼斧神工，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代技術，打造無可比擬的精彩腕錶。揉合經典美學與創新工藝，讓許多錶迷玩家都拜倒在浪琴表LEGEND DIVER極致不凡的魅力之下。
浪琴表LEGEND DIVER優雅匠心，一如絕無僅有的陶藝之美
陶藝是一種溫潤的藝術，揉合原始質樸的陶土與手作的溫度，揉捏拉展出渾圓與流暢線條；接著漆上釉色，在內斂沈穩的大地色系中，揀選映照匠心的色彩，並於高溫燒窯後淬煉出嶄新風貌，彷彿被賦予了全新生命。
有萬年以上歷史的陶瓷工藝，至今歷久不衰，是因為不同時代的匠人秉持著工藝堅持與創新追尋，得以不斷翻新傳統，再創絕代風華。如同源自1832年的浪琴表，是最早研發防水錶的先行者，更是腕錶界「優雅」的代名詞；旗下最新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，乃延續將近190年歷史的頂級工藝，維持堅若磐石的價值，於設計與配色融入當代靈感，造就傳奇復刻，翻新經典的全新史詩，持續領銜當代時尚潮流。
令人津津樂道的，還有LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶的精彩淵源。1937年，浪琴表推出當時世界上第一款防水計時碼表並獲得專利；1959年，浪琴表正式推出第一款潛水錶SUPER COMPRESSOR；到了2007年，浪琴表延續經典傳奇，打造風華獨具的LEGEND DIVER潛水錶，立刻成為全球時尚界與錶迷的關注焦點，傳承的精神延續至今，LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶成為浪琴表最暢銷的復刻錶款之一。
這就是任憑時間打磨、不斷自我砥礪進化的浪琴表，以最高水準的頂尖工藝翻新傳奇，向尊貴的優雅精神與風格追求致敬，打造腕錶世界無可取代的經典魅力。
浪琴表LEGEND DIVER精粹設計，仿若玻璃工藝極致璀璨
晶瑩剔透、高可塑性，是玻璃令人嚮往的本色，而玻璃工藝的製作過程，本身即是一門藝術。經驗豐富的匠人運用口吹或手工熱塑拉絲，做出千變萬化的玻璃塑形，接著為玻璃融入色調，將岩漿一般的滾燙玻璃形塑成理想樣貌。冷卻後的玻璃，酷似寶石的質感與硬度，百看不厭。精準而巧妙的玻璃工藝，正與浪琴表LEGEND DIVER相映成趣。
浪琴表LEGEND DIVER延續潛水錶血統不斷進化，如今的復刻新版保留原作精神，包括：錶殼線條、面盤設計、微凸鏡面、面盤外圈潛水計時刻度環等，可說是一脈相傳，唯細節之處有賴與時俱進的製錶工藝，處理得更為精緻漂亮。
聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色，主要為新增尺寸面盤與錶帶配色，除了既有的42mm錶徑，另增加了36mm錶徑，適合手腕較纖細的客群；面盤底色則改為由中央向外緣呈趨暗漸層，與時刻呈現清楚的明暗對比，達成潛水錶的清晰顯時訴求；錶帶則除了經典牛皮和輕量橡膠款之外，也有金屬米蘭鍊帶與合成纖維錶帶，提供多元質感選擇。
不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。
見證極致工藝，展現優雅魅力，唯有浪琴表LEGEND DIVER
集優雅的浪琴印象、潛水運動血統、經典復古風格於一身，浪琴表LEGEND DIVER新錶款以嶄新的色彩面貌，以及當代技術的精準性能，打造經典系列的全新代表作，不只見證浪琴表190年的豐富製錶技術，也展現浪琴傳承百年卻從不故步自封的進步精神，在追求完美細節的路上，擁抱創新、講究精髓，不斷為腕錶歷史寫上傳奇創新的一頁。