比起將話語權交給律師的安柏赫德，親上火線的強尼戴普如何逆轉輿論風向？

文：老王

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）的家暴風波目前已經走上司法階段，相信不少人看到強尼戴普與安柏赫德雙方在法庭的反應後，風向都漸漸轉變。強尼戴普是怎麼逆勢反轉形象，拿回輿論聲量的？這次我們來說說強尼戴普為何能逆轉風向，而安柏赫德在法庭上又是如何應對的。

強尼戴普如何與安柏相愛相殺

2012年，強尼戴普在與凡妮莎帕拉迪絲（Vanessa Paradis）分開後，透過拍攝《醉後型男日記》認識安柏赫德，兩人也迅速墜入愛河，並在2015年登記結婚，但這段婚姻非常短命，僅僅15個月就傳出離婚消息。

當然，好萊塢短命夫妻不少見，麥莉希拉與連恩漢斯沃、金卡戴珊和NBA選手克里斯漢弗萊斯、尼可拉斯凱吉與麗莎瑪麗、小甜甜布蘭妮甚至有一段僅有55個小時的婚姻。相較之下，強尼戴普與安柏赫德的婚姻雖然不長，但並非好萊塢罕事，但兩人離婚後，論起撕破臉的程度就是好萊塢絕無僅有的了。

離婚流程還沒跑完，安柏就指控強尼戴普對她有家暴、拘禁、限制人身自由等行為，並公布一系列的家暴照片，向法院申請禁制令。這一系列的操作讓強尼戴普的演藝之路瞬間崩塌，手上不少還在洽談的片約紛紛收回邀請，品牌代言也大受影響，《怪獸與他們的產地》系列甚至直接換角。

可以說安柏這一招，直接毀了強尼戴普辛苦大半輩子的演藝事業。一夕之間，傑克船長成為千夫所指的家暴份子，加上近幾年女權意識抬頭，政治正確的風向大起，不少媒體民眾，直接給強尼戴普貼上標籤，讓他連翻身的機會都沒有。

圖片來源：醉後型男日記 強尼戴普與安柏赫德結緣的電影：《醉後型男日記》

強尼戴普不反擊嗎？

傑克船長哪可能不反擊，在安柏指控家暴的第一時間，強尼戴普不僅否認家暴行為，反控安柏才對他施行家暴，不僅在家中床上排泄、摔東西等脫序行徑，甚至有持利器攻擊的紀錄，雙方的離婚官司瞬間升級成分手擂台。

此外強尼戴普針對將他報導為家暴男的《太陽報》也提出毀謗訴訟，但面對網路不斷支持安柏的聲浪，傑克船長一時間也是難以招架。在法庭上，面對高額的精神賠償，強尼戴普更是不斷拋出爆點讓整個事件更加失控。如今雙方在法庭上的種種行徑更是受到全球媒體關注，深怕一個疏漏就會錯失精彩鏡頭。

更打擊強尼戴普的是其針對《太陽報》提出的毀謗，法院裁量後發現《太陽報》的報導中，有將近九成的比例是基本正確的，因此判強尼戴普敗訴，也讓他的聲量再度下滑。

但就在最近的法庭攻防戰中，強尼戴普逐漸取回聲量，逆轉了輿論風向。

圖片來源：太陽報 《太陽報》的報導讓強尼戴普深陷「家暴男」疑雲

強尼戴普與安柏在法庭上的反應

隨著英國的官司告一段落，強尼戴普夫妻的戰場也轉移到美國法庭，這次強尼戴普直接坐上了證人席，而安柏也在原告席上，雙方火藥味濃厚！

面對安柏律師團隊的質詢，強尼戴普不僅沒有怯場，反而是用沉穩又幽默的方式回應對方的提問，在強尼戴普提出質詢時，安柏的律師團隊卻不斷打斷強尼戴普，並強調強尼戴普所言都是不實指控，這樣的行徑已經讓社會大眾有些反感。畢竟在長時間的蒐證之下，不難發現雖然強尼戴普在家庭關係的處理上有所瑕疵，但安柏赫德的行為真的也是沒好到哪裡，這也導致當強尼戴普在法庭上拿出證據時，風向會瞬間大轉換譴責安柏。

此外，安柏的律師團隊甚至在法庭上提出，強尼戴普是否有在外人面前掏出生殖器，是否承認體型高大於對方等古怪的問題，都被強尼戴普一一化解。強尼戴普甚至帶了一個心理學家到法庭上，透過安柏這段時間的行徑以及過去的醫療紀錄，診斷她患有「邊緣型人格障礙」和「表演型人格障礙」。這也讓安柏證詞的可性度大大降低。

眼見大勢已去，安柏近期更開除自己原本的公關團隊，認為公關團隊在危機處理方面有所失職，轉而與強尼戴普過去曾有過詐欺官司的資產管理公司Shane Communications合作，希望能扭轉局勢。

雙方的法庭直播一出，本來支持安柏的風向紛紛退去，強尼戴普聲勢高漲，更有媒體表示安柏因此在電影《水行俠2》中的戲份被大幅刪減，這也讓不少本來就支持強尼戴普的網友表示，華納總算是公平了一回。

當然，雙方的官司還沒落幕，雙方已經撕破臉到不將對方的名聲摧毀殆盡不罷休的地步，無論結果如何，這場鬧劇已經可以說是毀了強尼戴普，無論他的官司是否能獲勝，家暴男的標籤恐怕會跟著他一輩子。

來談談個人看法

說了這麼多，來談談我的看法，有看直播的朋友應該都跟我一樣，不難發現強尼戴普是個EQ非常高的人，比起安柏將話語權全權交給律師團隊，強尼戴普選擇自己親上火線。

這是一件非常危險的行為，在法庭上，不少人都會因為高壓的環境與律師咄咄逼人的語氣，說出很多本來不該說出的話或是被對方的節奏帶走，更多的是說錯話結果直接被記錄成為證詞提出，能扛下對方律師團隊所有輸出並幽默回應的強尼戴普，與整場一張死人臉又不敢親上火線的安柏，氣勢與穩定度上的孰優孰劣，高下立判。

當然，這麼說不代表我支持強尼戴普的行為，從直播中就能看到，強尼戴普是承認在這件事情上的處理並非理想，並且也與朋友的訊息往來中，不只一次對安柏有施暴意圖與想法，這些強尼戴普都是承認的。

但與此相對，安柏並非純粹是一個受害者，她同樣也在精神上、行為上都對強尼戴普進行了施暴的行徑，兩人同時都是施暴者與受虐者的角色，在婚姻關係的處理上都非常有問題。