美國民眾反中俄情緒高漲，新版國安戰略將如何定位對中俄的外交政策？
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《霧谷晶策》推估即將公佈的《美國國家安全戰略》，將會明確定位中國、俄國為美國最主要的對手。
6成7美國人視中國為重大威脅，中俄夥伴關係成美國嚴重關切
中俄關係由於中國國家主席習近平和俄國總統普亭（Vladimir Putin）的積極合作，變得更加緊密。兩人今（2022）年2月在北京冬奧開幕期間會晤，隨後公布多項中俄合作的聯合聲明後，外界更將中俄兩國的緊密的夥伴關係成為這個世代的「新軸心」。
中、俄兩國多位官員多次公開稱中俄夥伴關係「無上限」。然而，中俄這樣的「準聯盟」關係除引起關切外，中、俄兩國作為美國的兩大頭號競爭者，讓美國人民憂慮逐漸靠攏的中俄夥伴關係。
美國民調機構「皮尤研究中心」（Pew Research Center）4月28日公布一份研究。此研究對美國民眾看中俄夥伴關係、美中關係等一系列議題，進行深入調查。
民調指出，有62％美國受訪者認為中俄夥伴關係對美國造成嚴重問題。此外，受訪者對「中國介入美國政治」、「中國軍事實力」和「中國人權政策」感到相當擔憂，分別有47％、43％、42％受訪者，認為上述三個議題皆對美國造成嚴重問題。
皮尤研究中心的研究指出，近幾年民調都顯示出美國民眾對中國的反感程度逐年上升，尤其自2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發後，民調數字更是難以回頭。自2020年來，美國人對中國的反感程度快速提升，2020年美國對中國的反感度僅有66％。但2021年升高為72％；2022年美國民眾對中國的反感度已高達82％。
至於對中國和俄國的看法上，美國民眾對兩者的看法差異也十分巨大，尤其在俄國2月24日入侵烏克蘭後。2022年3月的民調結果顯示，有25％受訪者認為中國是敵人，但有高達70％認為俄國是敵人，與2022年1月調查結果相差甚鉅。
從美國兩黨立場分析，民調結果顯示民主黨和共和黨支持者，對「美中關係」相關議題的看法有重大分歧。高達42％共和黨人認為中國是美國的敵人；但僅有12％民主黨人如此認為。不過，這並非說兩黨支持者對中國相關議題的意見，完全沒有交集。共和黨、民主黨支持者對中國的「負面觀感」，分別為89％和79％。
美否認對俄政策更迭、眾議院長率團訪烏克蘭
2022年4月24日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯丁（Loyld Austin）密訪烏克蘭。奧斯丁在會後記者會後說：「美國希望看到俄國力量被削弱到無法再入侵烏克蘭，且無法重建俄國軍力。」這番談話被外界視為美國對俄烏戰爭的政策轉向。《紐約時報》（The New York Times）分析說，奧斯丁的談話代表著當前俄烏戰爭的本質已改變，已從爭奪烏克蘭控制權轉變為「美俄直接對抗的戰爭」。
不過，白宮似乎想替奧斯丁具爭議性的發言「打圓場」。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）4月25日在白宮記者會上，對奧斯丁發言回應說：「我認為奧斯丁的發言，是影射普亭兩個月前演講內容中所展現的野心。這野心就是要削弱烏克蘭並將其納入麾下（subsume Ukraine），奪取其主權和領土。因此，我認為奧斯丁當時提到的目標，應該是要阻止上述情況發生。」
4月30日，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）帶領美國代表團訪問烏克蘭。裴洛西是繼布林肯、奧斯丁的訪問後，美國訪烏最高層級官員。
裴洛西此行訪烏，除展現美國對烏克蘭的堅定支持外，也對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），展現美國國會對烏國對抗俄國入侵的支持。
日本民眾支持美日強化安全關係、領土主權成中日關係最大憂慮
日本外交部4月20日公布民調，針對美日關係、中日關係、東亞安全等問題就日本民眾進行調查。
民調指出，日本民眾對東亞安全環境日漸感到擔憂。民調問：「東亞安全環境是否日益嚴峻？」答「非常認同」、「比較認同」的比例總和高達88％，顯示出日人對東亞區域安全確實擔憂。
2022年適逢中日建交50週年，民調同樣也對民眾就中日關係看法進行調查。民調詢問「中日建交50週年之際，日本對中外交重點為何？」有61.6％受訪者認為「對侵犯領海等採取強硬姿態」、50.7％認為要「尊重人權、自由、民主、法治」，另有28.2％受訪者認為「合作應對地區、國際社會的議題」、28％認為應要「活躍經濟、人員交流」。
至於俄烏衝突議題，民調問「日本應特別採取的措施為何？」，選答「與以七大工業國集團（G7）為首的國際社會加強合作」占64.6％、「接納來自烏克蘭的難民」占63.7％、「應加強支援烏克蘭」占58.0％，顯現過半數日本民眾對烏克蘭支持程度高，而這也符合目前岸田內閣在俄烏衝突爆發後，對俄國展現強硬的態度。
三月初俄機艦擾日、五月初遼寧號穿宮古海峽入西太平洋演訓
2022年3月2日，《共同社》報導俄國直升機在當日早上入侵北海道根室半島附近的日本領空。日本航空自衛隊緊急派出戰機升空應對，警告俄國直升機離開。這是自2021年9月俄國軍機侵擾日本北海道知床角附近的領空後，再次入侵日本領空。
3月11日，有10艘俄國軍艦穿越日本本州島和北海道之間的公海津輕海峽。3月14日，俄國更派出六艘包括驅逐艦、潛艦航行在宗谷岬東南方約130公里的海域。這六艘俄國軍艦隨後由東往西穿越宗谷海峽。
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
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想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。