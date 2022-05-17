美國民眾反中俄情緒高漲，新版國安戰略將如何定位對中俄的外交政策？

6成7美國人視中國為重大威脅，中俄夥伴關係成美國嚴重關切

中俄關係由於中國國家主席習近平和俄國總統普亭（Vladimir Putin）的積極合作，變得更加緊密。兩人今（2022）年2月在北京冬奧開幕期間會晤，隨後公布多項中俄合作的聯合聲明後，外界更將中俄兩國的緊密的夥伴關係成為這個世代的「新軸心」。

中、俄兩國多位官員多次公開稱中俄夥伴關係「無上限」。然而，中俄這樣的「準聯盟」關係除引起關切外，中、俄兩國作為美國的兩大頭號競爭者，讓美國人民憂慮逐漸靠攏的中俄夥伴關係。

美國民調機構「皮尤研究中心」（Pew Research Center）4月28日公布一份研究。此研究對美國民眾看中俄夥伴關係、美中關係等一系列議題，進行深入調查。

民調指出，有62％美國受訪者認為中俄夥伴關係對美國造成嚴重問題。此外，受訪者對「中國介入美國政治」、「中國軍事實力」和「中國人權政策」感到相當擔憂，分別有47％、43％、42％受訪者，認為上述三個議題皆對美國造成嚴重問題。

皮尤研究中心的研究指出，近幾年民調都顯示出美國民眾對中國的反感程度逐年上升，尤其自2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發後，民調數字更是難以回頭。自2020年來，美國人對中國的反感程度快速提升，2020年美國對中國的反感度僅有66％。但2021年升高為72％；2022年美國民眾對中國的反感度已高達82％。

至於對中國和俄國的看法上，美國民眾對兩者的看法差異也十分巨大，尤其在俄國2月24日入侵烏克蘭後。2022年3月的民調結果顯示，有25％受訪者認為中國是敵人，但有高達70％認為俄國是敵人，與2022年1月調查結果相差甚鉅。

從美國兩黨立場分析，民調結果顯示民主黨和共和黨支持者，對「美中關係」相關議題的看法有重大分歧。高達42％共和黨人認為中國是美國的敵人；但僅有12％民主黨人如此認為。不過，這並非說兩黨支持者對中國相關議題的意見，完全沒有交集。共和黨、民主黨支持者對中國的「負面觀感」，分別為89％和79％。

美否認對俄政策更迭、眾議院長率團訪烏克蘭

2022年4月24日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯丁（Loyld Austin）密訪烏克蘭。奧斯丁在會後記者會後說：「美國希望看到俄國力量被削弱到無法再入侵烏克蘭，且無法重建俄國軍力。」這番談話被外界視為美國對俄烏戰爭的政策轉向。《紐約時報》（The New York Times）分析說，奧斯丁的談話代表著當前俄烏戰爭的本質已改變，已從爭奪烏克蘭控制權轉變為「美俄直接對抗的戰爭」。

不過，白宮似乎想替奧斯丁具爭議性的發言「打圓場」。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）4月25日在白宮記者會上，對奧斯丁發言回應說：「我認為奧斯丁的發言，是影射普亭兩個月前演講內容中所展現的野心。這野心就是要削弱烏克蘭並將其納入麾下（subsume Ukraine），奪取其主權和領土。因此，我認為奧斯丁當時提到的目標，應該是要阻止上述情況發生。」

4月30日，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）帶領美國代表團訪問烏克蘭。裴洛西是繼布林肯、奧斯丁的訪問後，美國訪烏最高層級官員。

裴洛西此行訪烏，除展現美國對烏克蘭的堅定支持外，也對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），展現美國國會對烏國對抗俄國入侵的支持。

美國眾議院議長裴洛西與烏克蘭總統澤倫斯基會面｜Photo Credit: AP / 達志影像

日本民眾支持美日強化安全關係、領土主權成中日關係最大憂慮

日本外交部4月20日公布民調，針對美日關係、中日關係、東亞安全等問題就日本民眾進行調查。

民調指出，日本民眾對東亞安全環境日漸感到擔憂。民調問：「東亞安全環境是否日益嚴峻？」答「非常認同」、「比較認同」的比例總和高達88％，顯示出日人對東亞區域安全確實擔憂。

2022年適逢中日建交50週年，民調同樣也對民眾就中日關係看法進行調查。民調詢問「中日建交50週年之際，日本對中外交重點為何？」有61.6％受訪者認為「對侵犯領海等採取強硬姿態」、50.7％認為要「尊重人權、自由、民主、法治」，另有28.2％受訪者認為「合作應對地區、國際社會的議題」、28％認為應要「活躍經濟、人員交流」。

至於俄烏衝突議題，民調問「日本應特別採取的措施為何？」，選答「與以七大工業國集團（G7）為首的國際社會加強合作」占64.6％、「接納來自烏克蘭的難民」占63.7％、「應加強支援烏克蘭」占58.0％，顯現過半數日本民眾對烏克蘭支持程度高，而這也符合目前岸田內閣在俄烏衝突爆發後，對俄國展現強硬的態度。

三月初俄機艦擾日、五月初遼寧號穿宮古海峽入西太平洋演訓

2022年3月2日，《共同社》報導俄國直升機在當日早上入侵北海道根室半島附近的日本領空。日本航空自衛隊緊急派出戰機升空應對，警告俄國直升機離開。這是自2021年9月俄國軍機侵擾日本北海道知床角附近的領空後，再次入侵日本領空。

3月11日，有10艘俄國軍艦穿越日本本州島和北海道之間的公海津輕海峽。3月14日，俄國更派出六艘包括驅逐艦、潛艦航行在宗谷岬東南方約130公里的海域。這六艘俄國軍艦隨後由東往西穿越宗谷海峽。