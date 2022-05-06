因「嚇阻理論」而生的俄羅斯核武淪為放話工具，暴露出普亭與決策高層的焦慮

由於俄烏戰爭陷入膠著，離莫斯科所宣稱的5月9日勝利日期限越來越近，為了打開戰線上的僵局，某些激進的手段與言行日前浮出檯面，反暴露出普亭與決策高層的焦慮。

俄軍期待在烏東突出部圍殲敵軍，但伊久畝攻防戰僵持不下難有突破；俄羅斯本想在赫爾松發行貨幣進行公投，重新複製克里米亞模式，卻遭到烏克蘭民眾徹底杯葛所以滯礙難行；想在聶斯特河沿岸地區故技重演開戰之初劇本，高舉維和行動之名入侵摩爾多瓦，然而經由比薩拉比亞圍攻奧德薩，這個行動策略已被北約國家所洞悉，執行難度超過俄軍的盤算。

正當所有的計畫都擱淺時，俄羅斯再度把核武當作情緒勒索的工具，透過官媒的傳聲筒釋放訊息，在增添西方國家心理恐懼中，墊高自己的議價籌碼，或者至少換取一個體面的和談結果。

因「嚇阻理論」而生的俄羅斯核武戰略

親普亭的索洛維約夫（Vladimir Solovyov）建議政府將「薩爾馬特」重型洲際彈道飛彈（Sarmat RS-28）射向英國後，另一位普亭喉舌齊索尤夫（Dmitry Kiselyov）也在電視上稱要對英國發射有「末日魚雷」之稱的水下潛射彈道飛彈「波賽頓」（Poseidon）。

「波賽頓」能從1000公尺深的水中發射，水中時速可達100公里，深潛能力和高速的結合使其難以被攔截，俄羅斯稱這魚雷可以從1萬公里遠發射，對於航母戰鬥群和港口等重要目標構成嚴重的威脅。

深入觀察，一艘949A型核潛艦能夠裝備八具波塞頓，魚雷長達24公尺，直徑1.5公尺，內部有一個小型核反應爐作為推進動力，而魚雷本身也裝備核彈頭，這意味著如果在裝備核彈頭進行攻擊時，核反應堆也將發生連鎖反應產生二次爆炸，強化其毀滅效果。敵方沿海城市發動攻擊將造成劇烈破壞，引起海嘯與核輻射將會造成大量傷亡與經濟損失，因此又被美媒稱為「末日核魚雷」（Apocalypse Nuke Torpedo）。

由於核子武器的毀滅性，使得嚇阻理論（deterrence theory）成為冷戰時期安全研究的顯學。

基本來說，有效嚇阻是建立在「信心」與「實力」兩項指標的加總之上，缺一不可。所謂的「信心」指的是政治上的保證，例如冷戰時期美蘇雙方都承諾若遭受對方先發制人的核子攻擊時（第一擊），必然會採取毀滅性的報復手段（第二擊），在此基礎上，雙方建構出「相互保證毀滅」（MAD）的恐怖平衡效應。

另一方面，若空有政治承諾而無實力原則，這只是鼓勵雙方在賽局中陷入互不信任的安全困境，反而替「先發制人」製造行為誘因。美俄雙方都清楚彼此擁有「戰略三元」（機動載具、戰略轟炸、潛射）的基礎能力，這意味雙方在第一擊與第二擊的條件不分上下，這反而產生了理性制約的後果。

普亭手上的「恐怖平衡」，已逐漸變成「威脅工具」

在此背景下，莫斯科深知自己手上的核武具備足夠的毀滅性，因此構成「不被先發制人攻擊」的保證，也就是讓自己享有核安全的基礎。這種認知就是與對手都建立在等其量的「實力」，以及避免先發制人攻敵對手與報復性第二擊的「信心」。換句話說，核武不僅不是攻擊性武器，而且是用來維持戰略對話或冷戰體系的政治工具。

即便是北韓發展核武，也有自身理性邏輯。

金正恩走的是其父「戰爭邊緣策略」的路徑，並藉此取得最大政治效益。美國在九一一恐怖攻擊後，重新界定國家安全威脅的來源在於恐怖主義與邪惡軸心，在進攻型現實主義的理論指導下，華府改採「先發制人」的軍事策略以尋求新的戰略嚇阻，在海珊政權因「擁有大規模毀滅武器之嫌」被推翻後，金正日倍感威脅。

Photo Credit: AP / 達志影像 北韓勞動黨黨慶現身的「火星-17」洲際彈道飛彈

在此背景下，戰爭邊緣策略遂成為北韓國家安全戰略最高指導原則。

所謂戰爭邊緣策略，指涉「政權為了解決其內外的生存困境，在國際關係中製造或輸出危機，其目的不在於引發戰爭，而是累積其日後議價的籌碼」，因此「理性中的不理性行為」就是北韓這十多年以來對外政策的內涵：理性的部分是有其清晰的戰略目標；不理性的部分在於製造一系列的衝突與外交危機，其中又以試爆核彈與試射導彈為主要特徵。

如今莫斯科動輒將使用核武掛在嘴裡，既不符合嚇阻理論的內涵，更不構成戰爭邊緣策略的意義，充其量就是威脅西方國家不要再將大量軍援送抵烏克蘭，或是藉由核勒索降低北約成員介入戰事的程度，影響的對象並非決策高層，而是民主國家內部的反戰、左派勢力。

諷刺的是，核武延伸的價值在於戰略或高階政治領域，俄羅斯當下卻成了放話式的戰術工具，明眼人都看得出來是為了給自己下台階罷了！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航