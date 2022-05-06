2022/05/06,
歐洲

法國左派結盟力拚國會過半，目標是擊敗極右派、阻止馬克宏「近乎殘忍的政策」

法國左派結盟力拚國會過半，目標是擊敗極右派、阻止馬克宏「近乎殘忍的政策」
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

法國共產黨全國總書記魯塞直言：「沒有一個左派政黨可以單靠自己就得勝。」同時魯塞也指出左派政黨這次組成的聯盟，必須要能夠對法國大眾，特別是希望左派可以團結的勞工階級及年輕族群，做出回應並達到他們的期望。

文：梅緣緣

日前左派的法國綠黨（Europe Ecologie Les Verts，EELV）及法國共產黨（Parti Communiste Français，PCF）達成在法國6月議會選舉時結盟參選的協議。

現據英國《衛報》（The Guardian）報導，立場傾左的「法國社會黨」（Parti Socialiste，PS）與以極左派政治人物梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）為首的「不屈法國」（La France Insoumise，LFI）兩黨，5日也表態將一同加入。

只是這些傾左政黨也各有各的立場，且近期希望可以抗衡中間派法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的新聯盟，在籌組和席次規劃上也遇到了一些困難。不過，從4月底剛落幕的法國總統大選，即可看出4個左派黨中，以不屈法國的勢力最盛，因梅朗雄於今（2022）年4月總統大選22％的得票率位居第三。僅次於中間派的馬克宏，以及極右派的馬琳勒龐（Marine Le Pen），遙遙領先其他左派政黨。

法國左派政黨齊聯手，對抗馬克宏勢力

《路透社》（Reuters）報導，若未來相關的左派政黨成功聯手，將創下法國左派政黨20年來首次團結的紀錄。除了有望阻止獲得連任的馬克宏，於6月12至19日議會選舉中取得多數席次外，此次左派的結盟，也將對馬克宏採取的「親商」策略造成不小威脅。

對此，不屈法國國會議員奎特能斯（Adrien Quatennens）近期即向《法國新聞廣播電台》（Franceinfo）強調：「我們不僅有能力，也一定會打敗馬克宏。」不屈法國與社會黨先前的聯合聲明也表示：「我們希望多數選區的立法者，可以協助避免馬克宏繼續推行他那些不公平，甚至是近乎殘忍的政策的同時，也擊敗極右勢力。」

《法蘭西24》（France 24）也報導，法國共產黨全國總書記魯塞（Fabien Roussel）在接受《法國廣播電台》（France Inter）訪問時，直言「沒有一個左派政黨可以單靠自己就得勝。」同時魯塞也指出左派政黨這次組成的聯盟，必須要能夠對法國大眾，特別是希望左派可以團結的勞工階級及年輕族群，做出回應並達到他們的期望。

對此社會黨內有消息指出，雖然現在整體的競選策略相關政黨間已經達成共識，但其他內部的細節，尤其是聯盟將使用的名稱「社會和生態新人民聯盟」（Nouvelle Union Populaire écologiste et sociale）仍在討論中，待社會黨全國委員會決議是否通過。目前新聯盟計畫提出的政策，涵蓋「有意將退休年齡下修至60歲」、「提升最低薪資」以及「對日常生活必需品訂定價格上限」等。

面對中間派過半的國會席次，左派政黨們這次團結會有勝算嗎？

法國議會共有577席，由民眾透過兩輪普選的投票方式，選出代表單一選區的國會議員（Députés），議員一次的任期為5年。目前國會內的席次分佈，依然由中間派共和國前進黨（La République En Marche!，LREM）拿下267席最多，其次則是中間偏右的共和黨（Les Républicains，LR），擁有國會內的101個席次。

其他像是不屈法國、綠黨等偏左派政黨席次則各低於25席以下，要能與馬克宏所屬的共和國前進黨匹敵，可能現階段仍有困難。不過，根據法國媒體《The Local》報導，如果左派這次能夠放下個別黨派的利益、團結努力，順利照著聯盟共同的規劃，讓左派國會議員獲得多數國民議會內的席次，就有望翻轉現以共和國前進黨為主的國會生態。

只是這次的4個不同左派政黨的結盟，使得部分法國社會黨內的黨員感到不滿。其中更有一名社會黨及一名法國共產黨的候選人，表明在國會選舉時將拒絕支持新聯盟，也為未來左派勢力是否能崛起打敗中間派增添了一些未知數。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。